 CNN: РФ пыталась вмешаться в выборы в США через советников Трампа

Россия пыталась использовать советников Дональда Трампа, чтобы вмешаться в предвыборную кампанию. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Одним из таких советников был Картер Пейдж. Отмечается, что неизвестно, знал ли он, что Россия использует его в своих целях.

Разведка предполагает, что Россия пытались вмешаться во внутренние дела кампании Трампа, используя лазейки и устанавливая контакт с людьми ближайшего окружения Трампа.

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ФБР и разведка США не прокомментировала эту информацию.

Ранее Reuters сообщало, что аналитический центр российского правительства, который контролирует президент РФ Владимир Путин, разработал план, как раскачать выборы в США в 2016-м и подорвать доверие американцев к избирательной системе.