 CNN: РФ пыталась вмешаться в выборы в США через советников Трампа

Россия пыталась использовать советников Дональда Трампа, чтобы вмешаться в предвыборную кампанию. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Одним из таких советников был Картер Пейдж. Отмечается, что неизвестно, знал ли он, что Россия использует его в своих целях.
Разведка предполагает, что Россия пытались вмешаться во внутренние дела кампании Трампа, используя лазейки и устанавливая контакт с людьми ближайшего окружения Трампа.
ФБР и разведка США не прокомментировала эту информацию.
Ранее Reuters сообщало, что аналитический центр российского правительства, который контролирует президент РФ Владимир Путин, разработал план, как раскачать выборы в США в 2016-м и подорвать доверие американцев к избирательной системе.
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Даже тебя, пенсионера, обратно в троллячью когорту вернули?
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Ну не получат пенсионеры добавки к пенсиям, а так им и надо. Нечего было ликовать "Крым наш". Не будут финансироваться детские больницы, так это кара их родителям за то, что равнодушно смотрели как под российскими бомбами гибнут сирийские дети. За все придется платить.
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Представляю, какой студова видится паРаша со всеми ее попытками заявить себя суперстраной . А до Сатурна, твари параллелепипедоголовые, слабо долететь, чтобы Землю из фоторужья щёлкнуть ?
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Цікаво, а що CNN думає про теперішніх радників Паршивенка ???
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ржунемагу над цими американськими ЗМІ
контролюються всі 2-3 центрами
андергаунд ЗМІ також споганилися... ви народ не ЗМІ читайте а книжки вумні...ну там про хто контролює ФРС наприклад...
да самольот f-18 упав у море у трампа от біда
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Приближение президентских выборов в России усиливает конфронтацию различных группировок внутри российской власти, что может привести к краху нынешнего режима.
Об этом рассказал российский политолог, профессор, руководитель экспертной группы "СОВА" и член общественного совета Дома свободной России в Киеве Михаил Савва, передает украинское издание "Обозреватель".
"Башни Кремля", как называют враждующие группировки в самой власти, ведут друг с другом войну. Кадыровцы против ФСБ, "либералы" из финансово-экономического блока правительства против "силовиков" и так далее. Элиты регионов все глубже задумываются о том, как не оказаться под обломками вертикали власти. К выборам президента в 2018 году усиление массовых протестов на фоне ослабления власти могут создать угрозу краха режима", - отметил эксперт.
Раскол в российской власти произошел внутри федеральной власти и между федеральным центром и региональными элитами.
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