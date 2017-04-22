EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  73  0
Материалы по теме:
Все про:журналистика (2382) Крым (19555) Мининформполитики (226)

 СБУ получит списки иностранных журналистов, которые участвуют в Ялтинском форуме, - Мининформполитики

Министерство информационной политики Украины проверит законность участия иностранных журналистов в "Ялтинском международном экономическом форуме", который проводится на территории оккупированного Россией Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

"Мы отслеживаем этот форум. Будем подавать в соответствующие службы списки тех журналистов или тех людей, которые поехали в Крым, нарушая законы Украины", - отметила она.

Ежегодно весной подконтрольная Кремлю власть аннексированного Россией Крыма проводит в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей разных стран мира. С помощью визитов иностранцев нынешняя "власть" полуострова стремится легализовать российский статус полуострова.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Все, что мне инкриминируют - абсолютная ложь", - крымский татарин Зейтуллаев голодает 18 сутки во время суда оккупантов. ВИДЕО

В 2017 году форум проходит с 20 по 22 апреля. В пресс-службе российского "главы" Крыма Сергея Аксенова сообщили, что в этом году для участия в форуме аккредитовали 250 журналистов, среди которых есть и представители иностранных СМИ.

В конце марта Эмине Джеппар заявляла, что Министерство информационной политики Украины не отказало ни одному иностранному журналисту в согласовании въезда на территорию аннексированного Крыма. Она также напомнила, что иностранные граждане, в том числе журналисты, должны попадать в Крым только через украинские пункты пропуска, а разрешение на это выдает Государственная миграционная служба Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иностранные журналисты не могут объективно осветить ситуацию в Крыму для своих стран из-за украинской бюрократии, - журналист Цимбалюк



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ получит списки иностранных журналистов, которые участвуют в Ялтинском форуме, - Мининформполитики
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти