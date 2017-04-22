 Непогода в Украине: Обесточенными остаются более 200 населенных пунктов, повалены почти 4 тысячи деревьев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в частности в Одесской области без электроснабжения остаются 178 н.п., в Днепропетровской - 31 н.п., в Харьковской - 16 н.п., в Кировоградской - 4 н.п.
Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.
Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3 тыс. 790 деревьев в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
К ликвидации последствий непогоды привлечены 2 тыс. 126 чел. и 548 ед. тех., в том числе от ГСЧС 213 ед. тех. и 622 чел. личного состава.
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https://www.youtube.com/watch?v=Er7Tb7_Wcm4
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