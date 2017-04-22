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Все про:погода (2426) ГСЧС (955)

 Непогода в Украине: Обесточенными остаются более 200 населенных пунктов, повалены почти 4 тысячи деревьев

По состоянию на 7 часов утра субботы, 22 апреля, обесточенными из-за непогоды остаются 229 населенных пунктов в четырех областях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в частности в Одесской области без электроснабжения остаются 178 н.п., в Днепропетровской - 31 н.п., в Харьковской - 16 н.п., в Кировоградской - 4 н.п.

Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.

Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3 тыс. 790 деревьев в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 2 тыс. 126 чел. и 548 ед. тех., в том числе от ГСЧС 213 ед. тех. и 622 чел. личного состава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Существенное потепление на всей территории Украины ожидается только с 26 апреля, - "Укргидрометцентр"
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Непогода в Украине: Обесточенными остаются более 200 населенных пунктов, повалены почти 4 тысячи деревьев - Цензор.НЕТ 3255

https://www.youtube.com/watch?v=Er7Tb7_Wcm4

До слёз
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Щось влада не поспішае там електропостачання відновлювати, звичайно це ж не Авдіївки, там власності Ахметова немає.
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А киевская хунта пустила лишь сейчас мелкий дождик.
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Небесна канцилярия бушует что Тунгусский метерьорит в Сибири...
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Гнойсман стырил тепло везде не только в трубах, но и в небе.
Хотите температуру +15 в конце апреля - покупайте абонемент.
Хотите без дождя - доплата.
Заплатите за подключение - теплая погода не берется из ничего.
Абонплата уже начисляяется, все должники.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНепогода в Украине: Обесточенными остаются более 200 населенных пунктов, повалены почти 4 тысячи деревьев
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