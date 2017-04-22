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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Афганистан (168) Талибан (33) терроризм (20147)

 В результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу погибли 140 военных

Власти не исключают, что число погибших может возрасти, сообщается о множестве раненых.

В результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа в Афганистане погибли минимум 140 человек. Среди военных много раненых. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает Reuters.

Перед нападением, боевики переоделись в форму правительственной армии. Они въехали на территорию базы на военных автомобилях и открыли стрельбу. Нападавшие применяли гранатометы и стрелковое оружие. Всего в операции участвовало около 10 талибов. Однако, они застали военных врасплох. В момент нападения, часть из них выходила из мечети после намаза, а еще часть обедали в столовой, говорится в сообщении.

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Собеседники Reuters не исключили, что число погибших будет расти. Среди военных много раненых.

Ранее в Вашингтоне сообщили о 50 погибших в результате нападения талибов на базу.

Спикер Талибана заявил, что нападение на базу это месть за ряд убийств командиров движения на севере Афганистана, говорится в сообщении.
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Повна аналогія з Лугандоном - срані вояки не хочуть воювати,за них це роблять американці, а мавпи Лугандона сподіваються на поміч Хуйла. Самі біжать з армії новоотбросії.
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А талибам видать понравилась мамочка-бомба, вот они и выёживаются. Штук 15 у Трампа ещё есть.
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бомбой мамочкой талибов гонять - все равно что из пушки по воробьем, ну или сначала уговорить их собраться кучно и постоять смирно
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видно дикуни із афганістану хочуть нові випробування сучасною зброї США?
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Нехай краще один одного вбивають там у себе в резервації, ніж прийдуть до згоди і миру між собою і за невірних візьмуться.
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Ось така робота діверсів. 10 а накосили .... Як по книжці.
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афганці вбивають афганців, а в минулому навіть самого Олександра Македонського оженили на Роксолані аби уникнути війни і розбрату. Виходить деградували афганці
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на Роксолане - вообще-то Сулейман был женат. И случилось это лет через 500 после смерти Македонского))) А Македонский - с Роксаной вожкался.. Но она вроде как не стала женой.
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судя по датам то была не та Роксолана
Это как шо не рожа то Серожа!
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на війні не можливо розслаблятись... помилка військових....
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Опять переодевание? используют методы таварыгстчей чЛенина с Дзержинским...
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А мечеть в мазари красивая с голубыми куполами и голуби все белые
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только вчера посмотрел звездные войны - изгой один, напоминает
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу погибли 140 военных
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