 В результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу погибли 140 военных

В результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа в Афганистане погибли минимум 140 человек. Среди военных много раненых. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает Reuters.
Перед нападением, боевики переоделись в форму правительственной армии. Они въехали на территорию базы на военных автомобилях и открыли стрельбу. Нападавшие применяли гранатометы и стрелковое оружие. Всего в операции участвовало около 10 талибов. Однако, они застали военных врасплох. В момент нападения, часть из них выходила из мечети после намаза, а еще часть обедали в столовой, говорится в сообщении.
Собеседники Reuters не исключили, что число погибших будет расти. Среди военных много раненых.
Ранее в Вашингтоне сообщили о 50 погибших в результате нападения талибов на базу.
Спикер Талибана заявил, что нападение на базу это месть за ряд убийств командиров движения на севере Афганистана, говорится в сообщении.
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Это как шо не рожа то Серожа!
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