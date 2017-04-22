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 Политика Украины
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Все про:МИД (4050) Россия (70115) США (12415) Сурков (154) Зеркаль (59)

 Переговоры США и России по Украине должны проходить с участием Украины, - МИД

Представитель МИД Елена Зеркаль прокомментировала возможное участие помощника Путина Суркова в переговорах США и России по Украине.

Любые переговоры при участии США и России о будущем Украины должны проходить при участии представителей Украины. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

"Будет много зависеть от личности, во-первых, которая будет определена коммуникатором не только с Россией, а вообще с Европой со стороны администрации Трампа, поскольку сейчас такого человека нет. Конечно, очень многое будет зависеть от того, какой они выберут путь коммуникации. Я не могу сказать, что я всегда была фаном формата общения Нуланд - Сурков ", - сказала Зеркаль.

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Помощник российского президента Владимира Путина и один из архитекторов антиукраинской пропаганды Кремля Владислав Сурков был главным партнером в переговорах по урегулированию ситуацию на востоке Украины с представителями США, в частности, с помощником госсекретаря Викторией Нуланд.

6 апреля Россию на встрече представителей нормандской четверки в Минске представлял Сурков.

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Это намёк на всякий случай, потому что картина "справедливого мира" в межушном нерве Кабаева выглядит так: он, такой чмо мачо сидит и делит мир (так и быть, хрен с ними, бездуховными) с другими сильными странами.

П.С. Тем более что у нас уже есть неоднократный опыт по поводу того, как о нас за нашей же спиной договаривались (достаточно погуглить "Виленское перемирие", после которого Хмельницкий царя московского чуть ли не матом в письмах крыл)
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Больше похоже на пиар "чем попало".
Если на колесе вздулась "шишка", я меняю колесо или еду на ближайший шиномонтаж. От того, что я прокричу об этом в новостях колесо не починится.
Представитель МИД обязан действовать, писать ноты протеста, предложения ... и отправлять другим МИДам.
США не принимает решений по выступлениям наших политиков на телевидении.
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Весь світ з Пецей))) Барига офшорний забрехався,накрався і з ним, та його брехливим оточенням ніхто рахуватися не буде! І нехай свій гарний англійський язик собі в дупу засуне, брехливий мародер!
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английский у него... мягко говоря, тоже не очень...
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Формат надо чуть чуть подправить ;Украина берет на себя обязательство не мешать США уничтожать педерацию!
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А зачем нужны эти переговоры? Ведь альтырнатывы Минську все равно нема
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Сурков(військовий злочинець) повинен з порваною дупою валятися на скотомогильнику,а не бути учасником переговорів.
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Как бы мне лично не нравился Наш "гарант". А в плане политики, он переиграл "сцаря" фофку.
Как бы там не говорили, а рашку явно "колбасит" как внутренне, так и внешне.
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ну это не новость.... плешивый ему в пуп не уперся.... оно уже показало какой с него предприниматель когда с газовыми трубами под мышками на перевес бегал... просрал такие рынки сбыта мама не горюй... и бросил ... ну и какой с него международный политик оказался весь мир знает ... только ленивый в его сторону не плюнул и в его шайтанат... но надо отдать должное продержалась тварь долго на ментовских понтах и на дорогой нефти
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Должны,но не будут,во всяком случае не при этой власти,и не при таких *дипломатах* как Чугункин и Зеркаль,такова реальность,вас Зеркаль возможно потом поставят в известность по договорнякам
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А що це дасть в принципі? Від того коли Зеркаль дізнається результат переговорів, під час їх проведення або після, в принципі нічого не залежить. Ні США, ні росія думку Зеркаль слухати не буде, для цього потрібно як мінімум, екононіку як в Німеччині мати, а як максимум, ядерну зброю мати, щоб до твоєї думки прислухалися.
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Нажаль ситуація, про про яку в народі кажуть: "без мене - мене женили", стосовно України, останнім часом - тарпляється досить часто.
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Трампыч уже предупредил Кремлебыдло по поводу Украины и Крыма...один раз,второго раза может и не быть.. Тамагавки товсь..пли...
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Как-то слабенько говорят наши правители. Сказали бы, что любые договоренности без Украины рассматриваться и признаны не будут.
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Перш ніж хотіти щоб переговори між США і Росією не проводились без України треба щоб хоча б переговори між Україною і Росією проходили з участю України!!!
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Да на западе уже полное разочарование от наших воров.Контраст между ворами,чинушами в брильянтах и нищим народом не увидит только слепой.
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Срочно к Трампычу советником.оклад 100 000 бакинских в год...
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Земли на Кавказе Омур Ага (Америка)=Жизни господин с азэри. Он же Март(Жизни Отец)=Марз. Эр Уш(муж Сознания,Чуств, Духа,)=РУСЬ. Сна Мужа Сторона=Юху Эр Яна=УКРАИНА.Или если первые два слова читать вместе Юхары яна=Верха сторона.Вообще Ян-гори на азэри(одэри), а Янан(Юнона азэрогреческая)- Горящий(вместо н став. м=Мамед), А ЯНА-сторона. Сагдиана,Бактрияна,-Согдов и Бктров сторона.Дорогу Древним народам и их праздникам из КАВКАЗА.
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кацаПсинов ждут миллиардные репарации за Крым и разрушенный Дамбасс.Всему своё время...
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когда доктора обсуждают, как лечить пациента - пациента не спрашивают
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереговоры США и России по Украине должны проходить с участием Украины, - МИД
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