 Переговоры США и России по Украине должны проходить с участием Украины, - МИД

Любые переговоры при участии США и России о будущем Украины должны проходить при участии представителей Украины. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

"Будет много зависеть от личности, во-первых, которая будет определена коммуникатором не только с Россией, а вообще с Европой со стороны администрации Трампа, поскольку сейчас такого человека нет. Конечно, очень многое будет зависеть от того, какой они выберут путь коммуникации. Я не могу сказать, что я всегда была фаном формата общения Нуланд - Сурков ", - сказала Зеркаль.

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Помощник российского президента Владимира Путина и один из архитекторов антиукраинской пропаганды Кремля Владислав Сурков был главным партнером в переговорах по урегулированию ситуацию на востоке Украины с представителями США, в частности, с помощником госсекретаря Викторией Нуланд.

6 апреля Россию на встрече представителей нормандской четверки в Минске представлял Сурков.