 Переговоры США и России по Украине должны проходить с участием Украины, - МИД

Любые переговоры при участии США и России о будущем Украины должны проходить при участии представителей Украины. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
"Будет много зависеть от личности, во-первых, которая будет определена коммуникатором не только с Россией, а вообще с Европой со стороны администрации Трампа, поскольку сейчас такого человека нет. Конечно, очень многое будет зависеть от того, какой они выберут путь коммуникации. Я не могу сказать, что я всегда была фаном формата общения Нуланд - Сурков ", - сказала Зеркаль.
Помощник российского президента Владимира Путина и один из архитекторов антиукраинской пропаганды Кремля Владислав Сурков был главным партнером в переговорах по урегулированию ситуацию на востоке Украины с представителями США, в частности, с помощником госсекретаря Викторией Нуланд.
6 апреля Россию на встрече представителей нормандской четверки в Минске представлял Сурков.
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чмомачо сидит и делит мир (так и быть, хрен с ними, бездуховными) с другими сильными странами.
П.С. Тем более что у нас уже есть неоднократный опыт по поводу того, как о нас за нашей же спиной договаривались (достаточно погуглить "Виленское перемирие", после которого Хмельницкий царя московского чуть ли не матом в письмах крыл)
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Если на колесе вздулась "шишка", я меняю колесо или еду на ближайший шиномонтаж. От того, что я прокричу об этом в новостях колесо не починится.
Представитель МИД обязан действовать, писать ноты протеста, предложения ... и отправлять другим МИДам.
США не принимает решений по выступлениям наших политиков на телевидении.
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Как бы там не говорили, а рашку явно "колбасит" как внутренне, так и внешне.
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