 Поиски погибших на месте крушения сухогруза в Черном море прекращены

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано на сайте организации.
"В связи с тем, что район, в котором потерпело крушение судно, и прилегающие к нему водные поверхности обследованы качественно и в полной мере, а также учитывая сложные гидрометеорологические условия: температура воды +8 - +9⁰С, температура воздуха +11- +13⁰С, волнение моря до 4-х метров и отсутствием какой-либо разумной надежды на обнаружение выживших членов экипажа затонувшего теплохода "Герои Арсенала", было принято решение о прекращении активной фазы морского поиска. Поиск пропавших членов экипажа продолжается проходящими судами", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что поиски проводились силами 13 судов и двух вертолетов МЧС России. В общей сложности обследован район площадью более 350 кв. миль акватории. Был спасен один член экипажа сухогруза, моторист Константин Черненко. Он был спасен экипажем российского судна "VF Tanker -18".
Участвующими в операции судами и вертолетом МЧС в общей сложности поднято три тела и два пустых гидрокостюма. По донесениям авиации, привлеченных и проходивших район крушения судов, а также береговых поисковых групп, каких-либо признаков людей из экипажа т/х "Герои Арсенала" обнаружено не было, говорится в сообщении.
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