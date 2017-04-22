 Непогода добралась до Крыма: приостановлена работа Керченской паромной переправы

В оккупированном Крыму в связи с непогодой приостановлена работа Керченской переправы, передает Цензор.НЕТ, об этом сообщиили на сайте переправы.
Так называемое "главное управление МЧС России по Республике Крым" объявило на полуострове штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и ветром до 27 метров в секунду.
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"На часах 7 часов. Минус 2. Во дворе 8 сантиметров снега. Деревья жалко - только расцветать начали", - аномальный снегопад в Днепре. ВИДЕО(89)
Мост… между прошлым и будущим…. нано будущим…. Сколково, аднака…..
https://www.youtube.com/watch?v=uWP5d2t2JVE&ab_channel=DenisProkopenko
http://www.forum-volgograd.ru/showthread.php?t=161782
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www.ntv.ru › Новости › ЧП
26 нояб. 2015 г. - Главный санитарный врач страны Анна Попова потребовала усилить борьбу с педикулёзом, иначе Россию ждет эпидемия. Только в ... , тьфу , кацапська гидота .
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вдвоевтрое.
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24.02.2017
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