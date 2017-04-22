 За минувшие сутки ранены двое военнослужащих, враг 41 раз обстрелял позиции АТО, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск осуществили 41 провокационный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины. За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения.
На Приморском направлении, по опорным пунктам наших войск под Новотроицким враг бил из минометов калибра 120-мм. Защитников Марьинки накрывал огнем танков, 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Морских пехотинцев вблизи Водяного и Гнутово обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия, а близ Лебединского - из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам морпехов вблизи Широкино противник вел огонь из стрелкового оружия. В районах населенных пунктов Лебединскоей и Марьинка действовали вражеские снайперы.
На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм противник накрывал позиции близ Троицкого. Минометы калибра 82-мм применял вблизи Каменки. Из вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Песок. По защитникам населенных пунктов Авдеевка, Шахта "Бутовка" и Зайцево бил из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а позиции в Невельском обстрелял из стрелкового оружия. В районе Шахты "Бутовка" проявляли свою активность вражеские снайперы.
На Луганском направлении, по опорным пунктам вблизи Крымского враг вел огонь из автоматических гранатометов, минометов калибра 120-мм и 82-мм. Гранатометы различных систем и стрелковое оружие применил по позициям в районе Станицы Луганской и населенного пункта Желтое.
Чтобы подавить огневую активность противника во время обстрела позиций рядом населенного пункта Желтое, наши военнослужащие открыли огонь из стрелкового оружия.
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