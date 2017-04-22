 Украинцы на третьем месте среди иностранцев, получивших гражданство Германии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Украинцев опередили только турки (19 700 натурализованных) и поляки (5 900). В общем немецкое гражданство в 2015 году получили 107 200 иностранцев.
Чтобы получить немецкое гражданство, иностранцы должны отвечать строгим критериям. В частности, надо на законных основаниях проживать в ФРГ по меньшей мере восемь лет, а также пройти тест на натурализацию.
Всего в ФРГ уровень натурализации составляет 1,5 нового гражданина на 100 иностранцев, постоянно проживающих в стране. Это меньше, чем в среднем по Европейскому Союзу, где, по данным Евростата, на 100 иностранцев-постоянных резидентов приходится 2,4 натурализованного гражданина.
Больше всего иностранцев проходят натурализацию в Швеции (6,7 на 100) и Португалии (5,2). В 2015 году среди новых граждан стран ЕС больше всего было марокканцев (86 100), албанцев (48 400), турок (35 000) и индийцев (31 000).
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Обучение в Германии - вид на жительство - гражданство, кто не знает там обучение в многих вузах бесплатное, само обучение , что там это время прожить без помощи надо подрабатывать конечно
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