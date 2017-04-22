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 Заседание по избранию меры пресечения фигуранту "дела Мартыненко" Переломе перенесено на 12:00 субботы

Соломенский районный суд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения первому зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергею Переломе на 12:00 субботы 22 апреля.

Такое решение вынес председательствующий в заседании судья Александр Бобровник приблизительно в 00:50 субботы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Перед этим несколько народных депутатов от "Народного фронта", присутствовавшие на заседании, зачитали заявления с просьбой взять Перелому на поруки.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: НАБУ задержала Сергея Перелому, второго фигуранта в деле Мартыненко. ВИДЕО


Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.
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А чё "дело Мартыненка" в ковычках? Напраслину наводят на "честного человека"? Да, Юра?
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