 Заседание по избранию меры пресечения фигуранту "дела Мартыненко" Переломе перенесено на 12:00 субботы

Такое решение вынес председательствующий в заседании судья Александр Бобровник приблизительно в 00:50 субботы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Перед этим несколько народных депутатов от "Народного фронта", присутствовавшие на заседании, зачитали заявления с просьбой взять Перелому на поруки.
Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.
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