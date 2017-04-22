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Все про:Госдума (956) депутат (2876) киберпреступление (248) приговор (466) Россия (70113) суд (20681) США (12414)

 Сына депутата Госдумы РФ Селезнева приговорили в США к 27 годам тюрьмы за киберпреступления

Суд в США приговорил россиянина Романа Селезнева, сына депутата Госдумы РФ от ЛДПР Валерия Селезнева, к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Гражданин Российской Федерации был приговорен к 27 годам тюремного заключения за взлом американских компаний для кражи данных кредитных карт", - говорится в сообщении Daily mail.

Отметим, ранее Роман Селезнев подписал признательные показания в инкриминируемых ему преступлениях на 11 страницах. Однако следствие все равно потребовало для него 30 лет тюрьмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дорожную карту" влияния на выборы в США попросил составить лично Путин, - Reuters

В августе 2016 года присяжные вынесли Селезневу вердикт "виновен" по 38 из 40 пунктов обвинения, оправдав Селезнева по двум оставшимся пунктам. Россиянин обвинялся по 40 преступным эпизодам по пяти статьям: кибермошенничество, умышленное причинение ущерба защищенному компьютеру, получение информации с защищенного компьютера, хранение более чем 15 неразрешенных приспособлений для доступа к защищенным компьютерным сетям, хищение персональной информации при отягчающих обстоятельствах.

Обвинение заявляло, что Селезнев нанес ущерб на 170 млн дол. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 млн украденных номеров кредитных карт, а всего было украдено почти 3 млн номеров.

Также читайте: В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях в отношении России из-за киберугроз

Дело Селезнева вызвало резонанс благодаря обстоятельствам задержания - его схватили агенты Секретной службы США на Мальдивских островах в 2014 году и вывезли на территорию США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы РФ Валерий Селезнев, а также МИД РФ назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.
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Не надо, достаточно черным соседям сказать, что он их неграми называет!
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На "Первом" канале россии обсуждают меню в киевских ресторанах.
Однозначно, россия - это провинция Украины, а россияне - её холопы, смотрящие в тарелку барину.))
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Кацапоцид это хорошо)) (нов слово) палец вверх
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В параше как и у нас мажора сего отмазали бы, а в Америке получил по полной.
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Поэтому все ждут, когда Фирташа туда экстрадируют...
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ПРО РУСОФОБИЮ И ХОККЕЙ

В одну весеннюю ночь мне не спалось и я решил с кем нибудь пообщаться ,но так как было 2 часа ночи, то сами понимаете. что звонить кому то на телефон было бессмысленно

Но тут я вспомнил, что живу я то в 21 веке и есть мой лучший друг гугл. Набрал я значит,в гугл ночные чаты без регистрации спб, Искал и кликал, Кликал и искал, смотрел открывал и искал.Нашел я какой то анонимный чат и написал там привет,
На другом конце интернета мне ответили Здравствуйте, подумав я еще раз ответил и завязался разговор, Мы общались! Что то писали со всякими символами, и тут, с того конца интернета , мне приходит месседж и происходит такой диалог
Ты смотришь хоккей - спрашивает он
Какой хоккей ? уточняю я
Как какой? - возмущается мой собеседник Наш конечно же
Нет не слежу- отвечаю я, Я смотрю НХЛ иногда в записи- добавляю я не предвидя ничего страшного
Как так ?- возмущен мой собеседник, Почему НХЛ?
Ну вот так -отвечаю я, Нравится мне там несколько команд,вот за ними и слежу
А ты то что из спб?- снова возмущенно спрашивает меня мой собеседник
да я из Питера, вроде бы -отвечая я добавляю почему же ты решил что я спб
Ну если бы ты был из питера то ты бы болел за СКА и радовался их победе- доходчиво обьясняет мне мой собоседник.
Я из Питера, не более за СКА и не смотрю КХЛ -пишу уже с большим интересом я
По ходу ты русофоб - приходит мне сообщение
Почему же ?
ты не русский что ли ?
нет я русский - отвечаю я. Но я не смотрю КХЛ и не болею за СКА
Ты мне п...шь!Ты не Питера и ты не любишь Россию, Я не успел ничего написать потому что мой собеседник оборвал со мной свзязь
И вот уже прошла ночь и я снова ушел на работу и думал, думал и думал как Мне быть теперече.
Надо хоть погуглить запрос СКА и хоть чуть чуть понизить свою русофобию.
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Все помнят памятный матч: Украина - Россия 3:2 (1998)
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Давайте рассмотрим сборную России:
Дмитрий Харин
Валерий Минько - украинская фамилия

Игорь Чугайнов
Юрий Ковтун - украинская фамилия
Игорь Яновский - укранская фамилия
Сергей Семак - этнический украинец, уроженец Украинской ССР, воспитанник укр. футбола
Виктор Онопко - этнический украинец, уроженец Украинской ССР, воспитанник укр. футбола
Андрей Канчельскис - уроженец Украинской ССР, воспитанник укр. футбола
Дмитрий Аленичев
Игорь Колыванов

Евгений Варламов.
Тренер: Анатолий Бышовец - этнический украинец, воспитанник укр. футбола
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Конечно помню, но я еще помню матч Украина Франция за выход на мир ил на евро, не помню
И Помню как мой бывший друг болел со мной за Украину так яросно а потом еще и переживал что не вышла в финальную часть и плакал со мной
А потом был Россиюшка напала на вас а оказался фашистом,
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Нормально дали. Если ему сейчас около 30 лет то выйдет к 60-ти годам. И будет искать в этом возрасте место под солнцем.
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Это если в хуйлостане ничего не изменится, если папашка доживет до его выхода, если папашка не женится по новой и еще очень много если.
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Мало? Да для этого прыща это смертная казнь с особым цинизмом! даже если через 15 выйдет по доср.-условному,шо дальше? Где он харчеваться будет? Тем более,его по истечению срока депортируют,а к тому времени на масковии будет другая власть,а папашка давно подох....
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А молодость хде будет? Всё как в песне "На Большом Каретном".
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Нашим бы ворюгам, да такие сроки !А то за убийство даже могут только15 лет дать, а за воровство в особо крупных...вообще откупаются.
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Мальдивы. Их так любят все патриоты росиянии. Вот только мошенничеством заниматься не надо, США достанет и там.
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ты добрый. обычному человеку можно было и меньше дать. года три и все отобрать. а вате надо давать ПЖ или электрический стул. только палач вату сможет исправить.
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Не ходите дети в Африку... то есть на Мальдивы... гулять!
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В Америке настолько строго, что полицейские сами себя даже штрафуют!

Полицейский из американского города Сперри, штат Оклахома, оштрафовал себя за превышение скорости. Об этом сообщает UPI.

Один из жителей Сперри снял на видео автомобиль, едущий со скоростью более 130 километров в час. За рулем сидел глава управления полиции города Джастин Берч (Justin Burch). Увидев запись, он обратился к горожанам через Facebook.
«У меня был повод для спешки, но моя скорость была неразумной», - написал он и сообщил, что после поступившей жалобы выписал себе штраф и намерен оплатить его, как любой другой гражданин. Нарушение обойдется ему в сумму, превышающую 300 долларов
Сына депутата Госдумы РФ Селезнева приговорили в США к 27 годам тюрьмы за киберпреступления - Цензор.НЕТ 2452
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А что делать копу в маленьком городишке Оклахомы? Теперь хоть для сплетен есть тема.
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Приятно_когда зажравшийся от безнаказаности мажор будет жрать баланду и чувствовать на ухо дыхание негра до конца своих дней.
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"...чувствовать на ухо дыхание негра до конца своих дней"

Лол

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Если будет хорошо себя вести, то выпустят - лет через 25 ...
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Прігаварілі, патамушо парузькі нє панімалі- пендоси... Такакая вєрсія Кісільова і Жіріка!!!
)))
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Или получил бы намного больше. Лет 100, например
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Там следствие просило 30!

Ну а самый прикольный читал приговор - это 5 пожизненных и плюс к этому 40 лет!
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Сына депутата Госдумы РФ Селезнева приговорили в США к 27 годам тюрьмы за киберпреступления - Цензор.НЕТ 4472Сына депутата Госдумы РФ Селезнева приговорили в США к 27 годам тюрьмы за киберпреступления ,Йа ни фчём ни финават, хде фаши даказатильстфа? :Ждём, ёпта:Сына депутата Госдумы РФ Селезнева приговорили в США к 27 годам тюрьмы за киберпреступления - Цензор.НЕТ 9320
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Та ізвращайтє сєбє моск - лет через 10 выйдет, купит ранчо(ежели не ужо) ..нююю, кака
его хвамилийо.. с Юлькой форофкой связан был...Лазаренко???
)))
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Ну ежели не ужо то может и не товой, а кабы як то й уже б товой, может и так бы...
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его схватили агенты Секретной службы США на Мальдивских островах в 2014 году и вывезли на территорию США

Вот так надо ловить преступников. А не отпускать на вражескую территорию, а потом устраивать клоунаду с заочным осуждением.
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нах он нужен? американскому налогоплательщику только сына государственной думы 27 лет кормить не хватает...

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСына депутата Госдумы РФ Селезнева приговорили в США к 27 годам тюрьмы за киберпреступления
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