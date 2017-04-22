 Сына депутата Госдумы РФ Селезнева приговорили в США к 27 годам тюрьмы за киберпреступления

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Гражданин Российской Федерации был приговорен к 27 годам тюремного заключения за взлом американских компаний для кражи данных кредитных карт", - говорится в сообщении Daily mail.
Отметим, ранее Роман Селезнев подписал признательные показания в инкриминируемых ему преступлениях на 11 страницах. Однако следствие все равно потребовало для него 30 лет тюрьмы.
В августе 2016 года присяжные вынесли Селезневу вердикт "виновен" по 38 из 40 пунктов обвинения, оправдав Селезнева по двум оставшимся пунктам. Россиянин обвинялся по 40 преступным эпизодам по пяти статьям: кибермошенничество, умышленное причинение ущерба защищенному компьютеру, получение информации с защищенного компьютера, хранение более чем 15 неразрешенных приспособлений для доступа к защищенным компьютерным сетям, хищение персональной информации при отягчающих обстоятельствах.
Обвинение заявляло, что Селезнев нанес ущерб на 170 млн дол. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 млн украденных номеров кредитных карт, а всего было украдено почти 3 млн номеров.
Дело Селезнева вызвало резонанс благодаря обстоятельствам задержания - его схватили агенты Секретной службы США на Мальдивских островах в 2014 году и вывезли на территорию США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы РФ Валерий Селезнев, а также МИД РФ назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.
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Однозначно, россия - это провинция Украины, а россияне - её холопы, смотрящие в тарелку барину.))
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В одну весеннюю ночь мне не спалось и я решил с кем нибудь пообщаться ,но так как было 2 часа ночи, то сами понимаете. что звонить кому то на телефон было бессмысленно
Но тут я вспомнил, что живу я то в 21 веке и есть мой лучший друг гугл. Набрал я значит,в гугл ночные чаты без регистрации спб, Искал и кликал, Кликал и искал, смотрел открывал и искал.Нашел я какой то анонимный чат и написал там привет,
На другом конце интернета мне ответили Здравствуйте, подумав я еще раз ответил и завязался разговор, Мы общались! Что то писали со всякими символами, и тут, с того конца интернета , мне приходит месседж и происходит такой диалог
Ты смотришь хоккей - спрашивает он
Какой хоккей ? уточняю я
Как какой? - возмущается мой собеседник Наш конечно же
Нет не слежу- отвечаю я, Я смотрю НХЛ иногда в записи- добавляю я не предвидя ничего страшного
Как так ?- возмущен мой собеседник, Почему НХЛ?
Ну вот так -отвечаю я, Нравится мне там несколько команд,вот за ними и слежу
А ты то что из спб?- снова возмущенно спрашивает меня мой собеседник
да я из Питера, вроде бы -отвечая я добавляю почему же ты решил что я спб
Ну если бы ты был из питера то ты бы болел за СКА и радовался их победе- доходчиво обьясняет мне мой собоседник.
Я из Питера, не более за СКА и не смотрю КХЛ -пишу уже с большим интересом я
По ходу ты русофоб - приходит мне сообщение
Почему же ?
ты не русский что ли ?
нет я русский - отвечаю я. Но я не смотрю КХЛ и не болею за СКА
Ты мне п...шь!Ты не Питера и ты не любишь Россию, Я не успел ничего написать потому что мой собеседник оборвал со мной свзязь
И вот уже прошла ночь и я снова ушел на работу и думал, думал и думал как Мне быть теперече.
Надо хоть погуглить запрос СКА и хоть чуть чуть понизить свою русофобию.
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Давайте рассмотрим сборную России:
Дмитрий Харин
Валерий Минько - украинская фамилия
Игорь Чугайнов
Юрий Ковтун - украинская фамилия
Игорь Яновский - укранская фамилия
Сергей Семак - этнический украинец, уроженец Украинской ССР, воспитанник укр. футбола
Виктор Онопко - этнический украинец, уроженец Украинской ССР, воспитанник укр. футбола
Андрей Канчельскис - уроженец Украинской ССР, воспитанник укр. футбола
Дмитрий Аленичев
Игорь Колыванов
Евгений Варламов.
Тренер: Анатолий Бышовец - этнический украинец, воспитанник укр. футбола
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И Помню как мой бывший друг болел со мной за Украину так яросно а потом еще и переживал что не вышла в финальную часть и плакал со мной
А потом был Россиюшка напала на вас а оказался фашистом,
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Полицейский из американского города Сперри, штат Оклахома, оштрафовал себя за превышение скорости. Об этом сообщает UPI.
Один из жителей Сперри снял на видео автомобиль, едущий со скоростью более 130 километров в час. За рулем сидел глава управления полиции города Джастин Берч (Justin Burch). Увидев запись, он обратился к горожанам через Facebook.
«У меня был повод для спешки, но моя скорость была неразумной», - написал он и сообщил, что после поступившей жалобы выписал себе штраф и намерен оплатить его, как любой другой гражданин. Нарушение обойдется ему в сумму, превышающую 300 долларов
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Лол
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)))
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Ну а самый прикольный читал приговор - это 5 пожизненных и плюс к этому 40 лет!
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его хвамилийо.. с Юлькой форофкой связан был...Лазаренко???
)))
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Вот так надо ловить преступников. А не отпускать на вражескую территорию, а потом устраивать клоунаду с заочным осуждением.
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