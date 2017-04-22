 Судьям из Днепра, задержанным при получении взятки, в виде меры пресечения избран домашний арест, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Заместителю председателя районного суда г. Днепр назначен круглосуточный домашний арест, ее соучастнику - судье этого же суда - ночной (с 22:00 до 6:00). Соответствующее решение принял Соломенский районный суд. Киева 21 апреля", - говорится в сообщении.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайствовали об избрании более жесткой меры пресечения для служителей Фемиды - в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 тыс грн за каждого подозреваемого. Однако суд это ходатайство не удовлетворил.
Напоминаем, 19 апреля 2017г., детективы НАБУ совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали заместительницу главы райсуда Днепра и судью того же суда. По версии следствия, судьи требовали от обвиняемых неправомерную выгоду в размере $30 тыс. за вынесение решения об избрании им наказания, не связанного с лишением свободы.
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