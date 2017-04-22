 Судебное заседание по избранию меры пресечения Мартыненко перенесли на 22 апреля, он проведет ночь в СИЗО

Прокуроры ходатайствовали о перерыве для изучения поручителей Мартыненко и их заявлений. Но суд перенес заседание на 22 апреля по причине позднего времени.



Мартыненко будет ночевать в изоляторе временного содержания.





Об этом из зала суда сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.



Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.



Ранее его пресс-служба прогнозировала, что дело будет рассматривать судья Александр Бобровник, которого она называет подконтрольным НАБУ.



В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

