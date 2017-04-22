EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  171  8
Материалы по теме:
Все про:Мартыненко (310) прокуратура (2825) СИЗО (929) суд (20678)

 Судебное заседание по избранию меры пресечения Мартыненко перенесли на 22 апреля, он проведет ночь в СИЗО

Судебное заседание по избранию меры пресечения Николаю Мартыненко перенесено на 10-00 22 апреля.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Прокуроры ходатайствовали о перерыве для изучения поручителей Мартыненко и их заявлений. Но суд перенес заседание на 22 апреля по причине позднего времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело против меня сфальсифицировано по указанию директора НАБУ, - Мартыненко

Мартыненко будет ночевать в изоляторе временного содержания.

Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

Ранее его пресс-служба прогнозировала, что дело будет рассматривать судья Александр Бобровник, которого она называет подконтрольным НАБУ.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
я даже больше думаю.. судебное заседание не случайно было начато в пятницу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы бы видели как эти скоты себя ведут в суде. блядь их не судить их душить надо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сьогодні 21 рік з дня загибелі Президента ЧРІ Джохара Дудаєва...Судебное заседание по избранию меры пресечения Мартыненко перенесли на 22 апреля, он проведет ночь в СИЗО - Цензор.НЕТ 933
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Агааа... Я плллакаль... Нада ХЕРоя сразу дать..ПРоверка на вшивость-шаКАЛадную или
глистовость...)))) Будьот жидь а не сидеть!!! )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
и вручить мартыненке мядальку за возвращение крысма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какую армию адвокатов выкохали эти уроды. На суды - духу не хватило. Они им просто не нужны. Пусть судят и засуживают их врагов, из простых смертных. Всё испохабили. Что же за государство вы наваяли, твари вы этакие? Как при нём жить простым людям? Сейчас у страны два пути: или всем мыслящим и не желающим здесь загнуться, просто выехать, или нахер вас всех выгнать, посадить, уничтожить.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудебное заседание по избранию меры пресечения Мартыненко перенесли на 22 апреля, он проведет ночь в СИЗО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти