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 Политика Украины, За рубежом
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 Представитель Госдепа США Кейданов посетит Украину для обсуждения вопросов обороны

Заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам посол Тина Кейданов в период 23-29 апреля совершит визиты в Германию, Эстонию и Украину "для обсуждения ряда вопросов международной безопасности".

Об этом официально сообщил в пятницу Государственный департамент США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Эстонии и Украине посол Кейданов встретится с чиновниками гражданских ведомств и министерств обороны, для обсуждения широкого спектра военно-политических вопросов, в том числе региональных стратегических приоритетов, а также помощи в сферах безопасности, сотрудничества между оборонными ведомствами и связанными с этим вопросами", - отмечается в распространенном документе.

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Начнет свой визит американский посол с Германии. Там она проведет консультации с представителями Европейского командования США в ФРГ и встретится с другими высокопоставленными американскими представителями в регионе.
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тю! як кролики плодитесь))) чи не має там серед вас baks bunny якого?
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не решимость запада может войти навечно в историю. Поэтому вспоминаем Будапештский меморандум и начинаем выполнять соглашения!
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Новости из процвітающей ріспублики Представитель Госдепа США посетит Украину для обсуждения вопросов обороны - Цензор.НЕТ 3857

1,5 миллиарда долларов в год: в "ДНР" посчитали, стоимость запуска украинских заводов

Оккупанты знали, что не смогут обеспечить работу "национализированных" предприятий, а даже если Кремль даст им деньги, заводы и фабрики будут работать в минус.

По данным корреспондента Без Табу, работающего на территории "ДНР" и "ЛНР", оккупанты проводили аудит предприятий металлургической промышленности еще до их "национализации".

Согласно выводам, к которым пришли российские эксперты, только для восстановления работы предприятий-грандов "Донецкстали" "ЕМЗ" и его макеевского филиала, а также "Юзовского металлургического завода" нужно более 1,5 миллиардов долларов в год.

Тем не менее, боевики захватили эти предприятия, надеясь, что деньги поступят к ним из бюджета РФ.

При этом аудиторы в открытую отчитывались в Москву, что даже при полном обеспечении вышеуказанных заводов вся металлургия "ДНР" будет работать без прибыли. Каждая тонна готовой продукции обойдется оккупантам в минус 24 доллара при условии, что железнорудное сырье будет обходиться в 80 у.е. за тысячу килограммов. И если здесь террористы могут быть спокойны - рыночная стоимость сырья составляет 60 долларов, то уголь, металлургический кокс и феросплавы обойдутся боевикам в серьезный минус.

Выйти же на прибыль, по данным российских экспертов-аудиторов, отжатые боевиками предприятия не смогут ни при каких условиях.
https://beztabu.net/15-milliarda-dollarov-v-god-v-dnr..
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А я то думаю чого це нацбез перетрясують ...
Лід я так розумію скрес і кацапів таки на заходіри вірішено додавлювать . Ми за , ми тільки за !
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Ну че,будем надеятся,что парашестан подвергнут гуманитарным ковровым ядерным бомбардировкам? Исправят генетику северных бесхвостых макак?
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оружие предоставят? было бы не плохо прочитать такую новость. пусть и политическое для начала, но это значит - лед тронулся, пановэ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставитель Госдепа США Кейданов посетит Украину для обсуждения вопросов обороны
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