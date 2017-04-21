 Минфин США не разрешил экс-компании Тиллерсона Exxon Mobil нарушить антироссийские санкции

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет POLITICO.
Сообщается, что Exxon нужен был отказ от санкций для бурения в Черном море.
Exxon сотрудничала с российской государственной компанией "Роснефть", начиная с 2011 года и до введения администрацией Обамы санкций в 2014 году.
Бывший генеральный директор Exxon Рекс Тиллерсон теперь возглавляет Государственный департамент США.
"По согласованию с президентом Дональдом Трампом, Министерство финансов не будет допускать отказа от санкций компаниями США, в том числе Exxon", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.
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Mark Knoller @markknoller 3 ч3 часа назад
.@exxonmobil was seeking US Govt permission to resume drilling in Black Sea that was halted by US Sanctions on Russia in 2014. Answer is no.
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Ролик виклали у YouTube, де він набрав тисячі переглядів.
"Таки прийдемо на Донбас і всім розкажем, що Путін - справжній піда*ас", - заспівали українські бійці. https://www.youtube.com/watch?v=yohBCuMHnhU
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в том числе и с новостью
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Намкрыш Намкрыш Ок Давай так. Я живу на Пидароссии. Мокшква. Ты где живёшь?
22.04.2017 00:19
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Олег Петрович ed2c8e0a, вы кем себя по нации считаете и где проживаете?
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Это у нас власть никак не может определиться воюем мы с партнерами или с врагами.
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Китай готовий до "безвізу" з Україною - посол
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Раніше сторона звинувачення вимагала для Сєлєзньова довічний термін.
Суд засудив до 27 років в'язниці громадянина Росії Романа Сєлєзньова, якого затримали у 2014 році та звинувачують у кібершахрайстві, визнавши його винним у торгівлі краденими номерами кредитних карт. Про це повідомляє місцеве видання The Seattle Times.
Згідно з повідомленням, раніше присяжні визнали його винним за 38 з 40 пунктів звинувачення.
Сєлєзньов, який є сином депутата російської Держдуми Валерія Сєлєзньова, займався кібершахрайством. Крав і продавав на чорному ринку номери кредиток. Його дії завдали шкоди на як мінімум $170 млн при крадіжці понад 2 мільйона номерів кредитних карт.
Раніше сторона звинувачення вимагала для Сєлєзньова довічний термін.
Нагадаємо, 19 квітня в ході суду прокурор попросив Сєлєзньову 30 років позбавлення волі. У серпні минулого року американський суд визнав Сєлєзньова винним у справі про кібершахрайство. Він був заарештований у 2014 році на Мальдівах після 10-річного розслідування його махінацій. У Росії заявили, що затримання Сєлєзньова проходило з порушеннями.
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Не отвечай удмурту. Не стоит писать этой недолюдишке. Ему ответить это все равно что стать ундеменшем.
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