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Материалы по теме:
Все про:санкции (6040) США (12413) Exxon Mobil (2) Тиллерсон (69)

 Минфин США не разрешил экс-компании Тиллерсона Exxon Mobil нарушить антироссийские санкции

Министерство финансов США заявило, что не будет отказываться от санкций против России для компании Exxon Mobil или других энергетических компаний

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет POLITICO.

Сообщается, что Exxon нужен был отказ от санкций для бурения в Черном море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ExxonMobil просит Минфин США позволить возобновить на Черном море проекты с "Роснефтью", которая попала под санкции после оккупации Крыма

Exxon сотрудничала с российской государственной компанией "Роснефть", начиная с 2011 года и до введения администрацией Обамы санкций в 2014 году.

Бывший генеральный директор Exxon Рекс Тиллерсон теперь возглавляет Государственный департамент США.

"По согласованию с президентом Дональдом Трампом, Министерство финансов не будет допускать отказа от санкций компаниями США, в том числе Exxon", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Также читайте: Россия "нервничает" и "чувствует, что ее позиции ослабляет Асад". Сейчас она пытается "сохранить лицо", а США дают ей такой шанс, - Хейли
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Всё намного проще. Шкерюсь в твиттерах от минфина.
Mark Knoller‏ @markknoller 3 ч3 часа назад

.@exxonmobil was seeking US Govt permission to resume drilling in Black Sea that was halted by US Sanctions on Russia in 2014. Answer is no.
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Українські військові склали нову пісню про путіна.
Ролик виклали у YouTube,​ де він набрав тисячі переглядів.
"Таки прийдемо на Донбас і всім розкажем, що Путін - справжній піда*ас", - заспівали українські бійці. https://www.youtube.com/watch?v=yohBCuMHnhU
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Цензор, а где новость, о том, что суд в Сиэтле приговорил Романа Селезнева, сына депутата Госдупы от ЛДПР Валерия Селезнева, к 27 годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве.
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Вот тут можно создать свою тему http://censor.net.ua/forum/all
в том числе и с новостью
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Такой странный запрос и жёсткий отказ изначально спектакль.
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Крупнейшая нефтяная компания мира. 100% безмозглые там сидят.
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Крупнейшая нефтяная компания мира. Это кто тебе такое сказал?
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"Шкерюсь в твиттерах от минфина." (с)
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Кацап, блять. унылый, лопату по стойке струнко держи поки не вьебав.
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Госдеп проголосовал правильно. Скоро твоей Мошкве кранты.
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Госдеп решил:Сергей Коваленко 9044b06 ты эта, азиатская чурка, если хочешь артистов с таней булановой на собственный корпоратив, на свой тонкий фкус, то деньги плати, а нет денег - то жри шо дают.
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Буланова вроде в Питере, в Вашем Масквабаде больше Киркорова уважают. Да, кацапет? Или ты уже не кацапет? А это кто писал?
Намкрыш Намкрыш Ок Давай так. Я живу на Пидароссии. Мокшква. Ты где живёшь?
22.04.2017 00:19
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Кацапе, ти навіть не здогадуєшся, яке ви всі, кацапи, є убожество.
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Азиат на Пидаросии, ты себя зверски переоцениваешь, как недооцениваешь мое время на штучную работу с единичным кацапом. Я больше оптом занимаюсь.
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Твой ник очень объективно оценивает твои способности по оптовой работе со своими соплеменниками, а также ваше ближайшее будущее, кацап.
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Вся жизнь - спектакль, а люди - актеры. На самом деле так оно и есть: и люди и государства постоянно играют ту роль, кем они себя считают.
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Пример страны где работают законы,а не соевые убожества.
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А кто же тогда президент и парламент Украины ?
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Ну так мир никто не захватывал и никто не захватит .И эти кланы сгинут как Древний Рим .
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Да что вы говорите?
Олег Петрович ed2c8e0a, вы кем себя по нации считаете и где проживаете?
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Ок Давай так. Я живу на Пидароссии. Мокшква. Ты где живёшь?
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Скучный ты и дешёвый . пока . не пиши мне больше вы мне неинтересный .
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там не шутят и мужики там очень серьезные. они уважают своё слово.
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25 апреля Украина прекращает поставки электроэнергии в ОРДЛО.
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Придётся Эксону довольствоваться долей в добыче на Сахалине. Нехрен лезть в Чёрное море.
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Дякуємо тобі мінфін США, добре, що ти не кабмін України...
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нема на мінфін США гройсмана з Вінницького базару. Зразу б почалося - альтернативи нафті з Чорного моря нема, нафтовики залишаться без робоботи та підуть в бойовики, хто проти дозволу Ексону той і псячої буди не зробив, бюджет не отримає 32 млрд бабок...
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Вполне закономерно.
Это у нас власть никак не может определиться воюем мы с партнерами или с врагами.
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У США суд засудив сина депутата Держдуми РФ до 27 років в'язниці




Раніше сторона звинувачення вимагала для Сєлєзньова довічний термін.

Суд засудив до 27 років в'язниці громадянина Росії Романа Сєлєзньова, якого затримали у 2014 році та звинувачують у кібершахрайстві, визнавши його винним у торгівлі краденими номерами кредитних карт. Про це повідомляє місцеве видання The Seattle Times.
Згідно з повідомленням, раніше присяжні визнали його винним за 38 з 40 пунктів звинувачення.
Сєлєзньов, який є сином депутата російської Держдуми Валерія Сєлєзньова, займався кібершахрайством. Крав і продавав на чорному ринку номери кредиток. Його дії завдали шкоди на як мінімум $170 млн при крадіжці понад 2 мільйона номерів кредитних карт.
Раніше сторона звинувачення вимагала для Сєлєзньова довічний термін.
Нагадаємо, 19 квітня в ході суду прокурор попросив Сєлєзньову 30 років позбавлення волі. У серпні минулого року американський суд визнав Сєлєзньова винним у справі про кібершахрайство. Він був заарештований у 2014 році на Мальдівах після 10-річного розслідування його махінацій. У Росії заявили, що затримання Сєлєзньова проходило з порушеннями.
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Нескрепное какое-то правосудие - судье даже занести низя
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Только что увидел эту Корчак с НАЗК это полный капец . Тварей п лять расстреливать нужно конфискация полная до десятого уколена . Эта тварь сука ржёт плять вонючая ссукаа . тварь . уничитожить ссуку гни ду .
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Нююю...Мона и так пораХУЙвати...Вaks13 only !!!!)))))))))
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У нас гидрант исправно платит налоги кровавым партнерам.
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такой херней наш кавказ знаешь уже скоко кремляди кормят? с 2008го точно помню.
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Салям уважаемый.
Не отвечай удмурту. Не стоит писать этой недолюдишке. Ему ответить это все равно что стать ундеменшем.
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А чо слабо для Exxon подать иск в суд на Минфин, типа шо за дела.., шо Минфин не прав. как это модно делать у нас - чуть шо все в суд лезут восстанавливать поруганные права бизнесмена.))))))))))
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не полезет Ексон в суд птамучта в Штатах эта муля не проконает, так как санкции введены и действуют но не смотря на это Ексон просил разрешения. Шоб суд восстановил поруганные права бизнесменов, Ексону нада подавать на минфин США в Басурманный суд города Моськов.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинфин США не разрешил экс-компании Тиллерсона Exxon Mobil нарушить антироссийские санкции
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