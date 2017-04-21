 Порошенко поручил Турчинову предложить новый состав комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО

"Секретарю СНБО подать в установленном порядке предложения по персональному составу комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в нем.
Документом также утверждается положение о комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО в новой редакции на смену статьи 1 указа Президента №423 от 10 июня 2009 года "О комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины".
Кроме того, данным указом признается утратившим силу указ Президента №455 от 18 июня 2009 года "О персональном составе комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО".
Указ вступает в силу с дня его опубликования.
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Британские ученые нашли зарин на месте химической атаки в Сирии Это уже второй тест, давший положительный результат на зариновое вещество.Турецкая экспертиза подтвердила применение отравляющего газа зарина в сирийском Идлибе В анализах крови сирийцев, пострадавших от химатаки, обнаружили метаболит зарина.
Сирийского президента впервые напрямую связали с применением запрещенного арсенала ядовитых веществ.
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он русню ногтями грыздь будет......
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даже муаммар принял шо пришлось - наш не по Украине был, по шапкам он.
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средний твой- садись....
хочечь на бутылку - та пролем нет - садись....
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ты хоть знаешь о чем мычишь?
или слово новомодное подобрал?
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Двое жителей #Фролово изнасиловали вилкой молодого мужчину под Сталинградом http://bloknot-volgograd.ru/news/druzya-iznasilovali-..
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На рожон лезть не зазорно, если с огоньком.
Зазорно - уныло и однообразно биться головой о стенку, как сколенполувставший Поветкин об левый джеб. Под громкое однообразное подбадривание от своего второго Я "Сашабей!!! Сашанеслушайсудью!!", азиат, да?
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Нумер 4 были галоши....))))
Прикалываюсь... А шо-гуглите...
)))))
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ГыыЫыы..)))
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Может уже было, но все-равно интересно
Трагедия в Воловском районе: двое мужчин захлебнулись фекалиями
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@exxonmobil was seeking US Govt permission to resume drilling in Black Sea that was halted by US Sanctions on Russia in 2014. Answer is no.
and
Суд в Сиэтле приговорил Романа Селезнева, сына депутата Госдупы от ЛДПР Валерия Селезнева, к 27 годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве.
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Опубликуют эти новости завтра днём, для поддержания электората.
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кацабы - бу....
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