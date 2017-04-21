 Порошенко поручил Турчинову предложить новый состав комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО

"Секретарю СНБО подать в установленном порядке предложения по персональному составу комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в нем.

Документом также утверждается положение о комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО в новой редакции на смену статьи 1 указа Президента №423 от 10 июня 2009 года "О комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины".

Кроме того, данным указом признается утратившим силу указ Президента №455 от 18 июня 2009 года "О персональном составе комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО".