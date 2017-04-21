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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12749) СНБО (3180) Турчинов (3178)

 Порошенко поручил Турчинову предложить новый состав комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО

Президент Петр Порошенко поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александру Турчинову предложить новый состав комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе Президента №113, размещенном на официальном сайте главы государства.

"Секретарю СНБО подать в установленном порядке предложения по персональному составу комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в нем.

Документом также утверждается положение о комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО в новой редакции на смену статьи 1 указа Президента №423 от 10 июня 2009 года "О комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины".
Кроме того, данным указом признается утратившим силу указ Президента №455 от 18 июня 2009 года "О персональном составе комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО".
Указ вступает в силу с дня его опубликования.

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Вы чего ? Как без Гади . ОНО же Герой Украины ! Блядь .
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мабуть обидва довго реготали за лаштунками..
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Помолится и скажет состав комиссии,хотя толку от них как от козла молока Ну типа Порошенко борется с коррупцией.
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Порошенко первый президент при котором реальная борьба с корупцией
\\\\\\\
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пастору можна,

он русню ногтями грыздь будет......
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прецедентов нет - легитимный у нас первый, кто нассал в штаны и сбежал..
даже муаммар принял шо пришлось - наш не по Украине был, по шапкам он.
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на руке сколько пальцев?
средний твой- садись....
хочечь на бутылку - та пролем нет - садись....
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"пильні" адміни знов не помічають..бутусов, привіт..песика свого вгамуй..
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чем больше и вонючее кацапня орет - тем больше пастору очков
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проксі чи гамериканці таки не помічають..? габама уже на пенсії, тримайся..
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старый идиот.
ты хоть знаешь о чем мычишь?
или слово новомодное подобрал?
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Больше комиссий хороших и разных))) И звание коимссар ввести и маузеры раздать.
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На Саратове младший брат заколол старшего 25-ю ударами вилкой и добил сковородой за отказ дать сигарету https://sarnovosti.ru/news.php?ID=65248

Двое жителей #Фролово изнасиловали вилкой молодого мужчину под Сталинградом http://bloknot-volgograd.ru/news/druzya-iznasilovali-..
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Вы тему прочитайте . При чём тут какието вилы и сковородки?
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Азиат, чурка, ты бухаешь? Хочешь я тебе рсукого мирка подкину?
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Да я вас не оскорблял .Спокойнее молодой человек . С мыслями соберитесь .
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А смысл собираться, если ты убогий московит?
На рожон лезть не зазорно, если с огоньком.
Зазорно - уныло и однообразно биться головой о стенку, как сколенполувставший Поветкин об левый джеб. Под громкое однообразное подбадривание от своего второго Я "Сашабей!!! Сашанеслушайсудью!!", азиат, да?
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Таки "Изделие нумер 2" или "Нумер 1". ..??))))))))

Нумер 4 были галоши....))))

Прикалываюсь... А шо-гуглите...

)))))
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Поррручик Ржевский -Вы??? Оррригианально....)))))

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получается на кацапии вилка - самое распространённое холодное оружие?
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надеюсь, это развертывание новой инфраструктуры...
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не вистачає "структур" по "розпилу" бабла..? молодші офіцери на "нульовц"і у захваті..особливо коли висока комісія вимагає облаштування їдальні за пару сот метрів від сепарні..устав, не _бєт..
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Цензор, ты утомил, где новость о том, что Министерство финансов США отказало Exxon Mobil в выдаче разрешения на работу на Пидароссии. Порошенко поручил Турчинову предложить новый состав комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО - Цензор.НЕТ 8470

@exxonmobil was seeking US Govt permission to resume drilling in Black Sea that was halted by US Sanctions on Russia in 2014. Answer is no.


and


Суд в Сиэтле приговорил Романа Селезнева, сына депутата Госдупы от ЛДПР Валерия Селезнева, к 27 годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве.

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У редакоров Цензора всенгда запоздалая реакция.
Опубликуют эти новости завтра днём, для поддержания электората.
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номально, пастор - зли всех и задницу давай поднимай и выдвигаися...
кацабы - бу....
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Турчинов-с 1987 по 1989 гг. был секретарем райкома и завотделом пропаганды Днепропетровского обкома ЛКСМУ.
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Осталось создать комиссию по биотуалетам и можно в МВФ подавать рапорт об очередной реформе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поручил Турчинову предложить новый состав комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО
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