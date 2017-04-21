 МинВОТ создаст рабочую группу для решения проблем, связанных с захватом украинских предприятий в ОРДЛО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает Цензор.НЕТ.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак провел встречу с представителями предприятий, захваченных в ОРДЛО.
По словам представителей бизнеса, контроль практически над всеми украинскими предприятиями на неподконтрольных территориях на данный момент потерян.
"Мы были вынуждены уволить 36 тыс. человек. Поскольку там были созданы клоны наших предприятий с такими же названиями и людей под угрозой утраты средств к существованию заставляли увольняться из наших предприятий и переоформляться на работу на вновь созданные квазипредприятия ", - сказал представитель ДТЭК.
Отмечается, что захваченные предприятия трех промышленных групп в прошлом году обеспечили налоговых поступлений в бюджет на сумму более 5 млрд гривен. ("Метинвест" - 1,3 млрд, ИСД - 1,5 млрд, ДТЭК - 2,4 млрд гривен). В текущем году соответствующих поступлений не ожидается.
По результатам встречи была достигнута договоренность о создании рабочей группы при министерстве для решения проблемных вопросов, которые возникли в результате потери контроля над украинскими предприятиями, и минимизации негативных последствий для экономики страны.
Напоминаем, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.
25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов в количестве 700 вагонов. 16 февраля активисты заявили, что вслед за железной дорогой начали блокирование автомобильных дорог.
На сепаратистских сайтах 27 февраля было распространено совместное заявление главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", в котором они требовали от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. В случае, если их требование не будет выполнено, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий угрожали взять под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.
1 марта главари террористической организации "ДНР" сообщили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, находящихся в оккупированной части Донецкой области.
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