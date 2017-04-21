EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины, Экономика
  244  7
Материалы по теме:
Все про:оккупация (6867) предприятие (162) Донбасс (14207) Министерство по вопросам оккупированных територий (118)

 МинВОТ создаст рабочую группу для решения проблем, связанных с захватом украинских предприятий в ОРДЛО

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц намерено создать рабочую группу по проблемам потери контроля над украинскими предприятиями на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает Цензор.НЕТ.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак провел встречу с представителями предприятий, захваченных в ОРДЛО.

По словам представителей бизнеса, контроль практически над всеми украинскими предприятиями на неподконтрольных территориях на данный момент потерян.

"Мы были вынуждены уволить 36 тыс. человек. Поскольку там были созданы клоны наших предприятий с такими же названиями и людей под угрозой утраты средств к существованию заставляли увольняться из наших предприятий и переоформляться на работу на вновь созданные квазипредприятия ", - сказал представитель ДТЭК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Участники блокады ОРДЛО дали России повод украсть предприятия и забрать 100 процентов их продукции

Отмечается, что захваченные предприятия трех промышленных групп в прошлом году обеспечили налоговых поступлений в бюджет на сумму более 5 млрд гривен. ("Метинвест" - 1,3 млрд, ИСД - 1,5 млрд, ДТЭК - 2,4 млрд гривен). В текущем году соответствующих поступлений не ожидается.

По результатам встречи была достигнута договоренность о создании рабочей группы при министерстве для решения проблемных вопросов, которые возникли в результате потери контроля над украинскими предприятиями, и минимизации негативных последствий для экономики страны.

Читайте: Порошенко озвучил условия отмены блокады: "Верните предприятия украинским владельцам, обеспечьте первый и второй пункт Минских соглашений"

Напоминаем, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.

25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов в количестве 700 вагонов. 16 февраля активисты заявили, что вслед за железной дорогой начали блокирование автомобильных дорог.

На сепаратистских сайтах 27 февраля было распространено совместное заявление главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", в котором они требовали от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. В случае, если их требование не будет выполнено, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий угрожали взять под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.

1 марта главари террористической организации "ДНР" сообщили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, находящихся в оккупированной части Донецкой области.

Читайте: Террористы захватили 46 украинских предприятий на Донбассе, - Тука

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
может надо было начинать с Крыма???..ну ВОТЪ?)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
мля, очередная комиссия... сколько этих комиссий и току от них, еще "єдиний реєстр комісії" введите, хоть разработчики ПО поблагодарят
 показать весь комментарий
Ответить
 
гулять - так гулять.... министерство комиссий!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украинские предприятия в не украинских ОРДЛО ?
Создать группу, с большими зарплатами, обязательно!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
хоть буду знать что то такое мин вот. что такое рабочая группа -знаю
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинВОТ создаст рабочую группу для решения проблем, связанных с захватом украинских предприятий в ОРДЛО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти