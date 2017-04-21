 Слушания в Международном суде ООН по сути иска "Украина против России" пройдут летом 2018 года, - Зеркаль

"Это следующий год. Я думаю, что наш меморандум будет где-то через 6-8 месяцев, а потом в следующем году будет рассмотрение, где-то летом", - сказала Е.Зеркаль в эфире "5 канала" в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Дипломат также отметила, что российская сторона может запросить быстрого рассмотрения полной юрисдикции по иску Украины, не ожидая украинского меморандума по сути дела.
Она также напомнила, что 12 мая состоится заседание суда относительно непосредственного графика рассмотрения дела по сути.
19 апреля 2017 года Международный суд ООН огласил промежуточное решение по иску "Украина против РФ". В частности, суд признал за собой юрисдикцию по делу "Украина против России". Однако, отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. Вместе с тем, Международный суд обязал Украину и Россию полностью выполнять "минские договоренности", а также обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму.
Президент Порошенко, комментируя данные решения суда, заявил: "Мы на правильном пути". В МИД Украины заявили, что позитивно оценивают вынесенное Международным судом ООН решение, а также призвали международное сообщество следить за выполнением Россией решения суда ООН. Глава МИД Климкин заявил, что Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму. А представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил: "На данном этапе со счетом 3:1 победила Украина ".
Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко заявила: "Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия ". А нардеп (НФ) Антон Геращенко отметил, что механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет. Вместе с тем, Секретарь СНБО Турчинов заявил, что недоволен решением суда.
В МИД РФ также прокомментировали решение Международного суда ООН по иску Украины.
Вместе с тем, посол Франции в Украине Дюмон акцентировала, что Россия обязана выполнить временные меры, которые огласил Международный суд ООН: "Тут нет выбора ".
Как сообщалось, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил: "Украина представит в Международном суде ООН в Гааге доказательства преступлений РФ. Правда сильнее оружия ". После первого дня слушаний Порошенко отметил: "Ждем от суда в Гааге решений, которые остановят поставки оружия и позволят прекратить притеснения крымских татар ".
По словам главы МИД Павла Климкина, главная цель Украины в Гааге - защитить жизнь и права украинцев. Украина провела около 40 встреч с РФ до подачи иска в Международный суд ООН
Украина в Гааге напомнила о сбитом боевиками МН17: "Мы не знаем, кто может быть следующей жертвой ". А также в ходе заседания украинская сторона заявила: "Жертвы среди мирного населения Донбасса - результат спонсирования терроризма Россией ". Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст выступления представителя Киева на Международном суде ООН.
По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, РФ очень перевозбудилась из-за иска против нее: "Это все очень напрягает Москву ".
В ходе своего выступления в суде 8 марте представитель РФ заявил: "Боевики нашли оружие в хранилищах и шахтах Донбасса ". А также: "Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество ". В ответ, Мининформполитики обнародовало топ-5 лжи российской стороны в международном суде ООН в Гааге. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что над заявлениями РФ в суде ООН "недобрым смехом смеется весь мир ". А представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила: "Мне очень понравилась реакция России. Они были расстроены", а также подчеркнула: "Чем больше Россия будет так очевидно лгать в суде ООН, тем это лучше для позиции украинской стороны ".
Кроме того, родственники жертв крушения МН17 пришли на слушания в Международный суд ООН в Гааге по иску Украины против России: "Этот процесс наша единственная надежда".
В ответном слове 8 марта представитель Украины подчеркнул: "Россия не отрицает, что поставляет оружие для атаки против гражданских на востоке Украины ".
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МИД позитивно оценивает вынесенное Международным судом ООН решение по иску Украины против РФ в отношении введения временных мер, - Зеркаль(121)
Зеркаль: Верю, что судьи Международного суда ООН услышали нас. Надо быть оптимистами(14)
Попытки РФ заблокировать в Европарламенте безвиз для Украины провалятся, - Зеркаль(111)
Россия пытается представить процесс в Международном суде ООН как политический, - Зеркаль(74)
Решение о введении временных мер в отношении РФ может быть принято Международным судом ООН до конца апреля, - Зеркаль. ВИДЕО(48)
Зеркаль о заседании суда в Гааге 9 марта: Ждем от России много грязи, очень агрессивной и неприятной(85)
P.S. Нехорошо! Куда же теперь девать сафронкова? Чувырло только-только в роль вошел, показал мощь пидаросдипломатии и что? 3,14здец?
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https://www.youtube.com/watch?v=KlJOsKu0_gM
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- Ще такого не було
- Завелось в Кремлі х.йло . ...
1:47.
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и хоть бы хны.
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Израильская армия бомбардировала 90 бригаду сил режима в сельской местности Кенитры
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Выходцы из РФ как угроза Европе.
10% всех, кто сидит в немецких тюрьмах - это люди российского происхождения,
http://www.svoboda.org/a/28444760.html
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