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Все про:суд (20675) Зеркаль (58) Международный суд ООН (39)

 Слушания в Международном суде ООН по сути иска "Украина против России" пройдут летом 2018 года, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль предположила, что уже летом 2018 года пройдут слушания по рассмотрению Международным судом ООН (Гаага) по сути дела по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.

"Это следующий год. Я думаю, что наш меморандум будет где-то через 6-8 месяцев, а потом в следующем году будет рассмотрение, где-то летом", - сказала Е.Зеркаль в эфире "5 канала" в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дипломат также отметила, что российская сторона может запросить быстрого рассмотрения полной юрисдикции по иску Украины, не ожидая украинского меморандума по сути дела.

Она также напомнила, что 12 мая состоится заседание суда относительно непосредственного графика рассмотрения дела по сути.

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19 апреля 2017 года Международный суд ООН огласил промежуточное решение по иску "Украина против РФ". В частности, суд признал за собой юрисдикцию по делу "Украина против России". Однако, отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. Вместе с тем, Международный суд обязал Украину и Россию полностью выполнять "минские договоренности", а также обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму.

Президент Порошенко, комментируя данные решения суда, заявил: "Мы на правильном пути". В МИД Украины заявили, что позитивно оценивают вынесенное Международным судом ООН решение, а также призвали международное сообщество следить за выполнением Россией решения суда ООН. Глава МИД Климкин заявил, что Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму. А представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил: "На данном этапе со счетом 3:1 победила Украина ".

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко заявила: "Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия ". А нардеп (НФ) Антон Геращенко отметил, что механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет. Вместе с тем, Секретарь СНБО Турчинов заявил, что недоволен решением суда.

В МИД РФ также прокомментировали решение Международного суда ООН по иску Украины.

Вместе с тем, посол Франции в Украине Дюмон акцентировала, что Россия обязана выполнить временные меры, которые огласил Международный суд ООН: "Тут нет выбора ".

Как сообщалось, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил: "Украина представит в Международном суде ООН в Гааге доказательства преступлений РФ. Правда сильнее оружия ". После первого дня слушаний Порошенко отметил: "Ждем от суда в Гааге решений, которые остановят поставки оружия и позволят прекратить притеснения крымских татар ".

По словам главы МИД Павла Климкина, главная цель Украины в Гааге - защитить жизнь и права украинцев. Украина провела около 40 встреч с РФ до подачи иска в Международный суд ООН

Украина в Гааге напомнила о сбитом боевиками МН17: "Мы не знаем, кто может быть следующей жертвой ". А также в ходе заседания украинская сторона заявила: "Жертвы среди мирного населения Донбасса - результат спонсирования терроризма Россией ". Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст выступления представителя Киева на Международном суде ООН.

По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, РФ очень перевозбудилась из-за иска против нее: "Это все очень напрягает Москву ".

В ходе своего выступления в суде 8 марте представитель РФ заявил: "Боевики нашли оружие в хранилищах и шахтах Донбасса ". А также: "Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество ". В ответ, Мининформполитики обнародовало топ-5 лжи российской стороны в международном суде ООН в Гааге. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что над заявлениями РФ в суде ООН "недобрым смехом смеется весь мир ". А представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила: "Мне очень понравилась реакция России. Они были расстроены", а также подчеркнула: "Чем больше Россия будет так очевидно лгать в суде ООН, тем это лучше для позиции украинской стороны ".

Кроме того, родственники жертв крушения МН17 пришли на слушания в Международный суд ООН в Гааге по иску Украины против России: "Этот процесс наша единственная надежда".

В ответном слове 8 марта представитель Украины подчеркнул: "Россия не отрицает, что поставляет оружие для атаки против гражданских на востоке Украины ".


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Новым Чуркиным в ООН станет Василий Небензя. В понедельник его кандидатуру утвердит мокшанская госдупа.

P.S. Нехорошо! Куда же теперь девать сафронкова? Чувырло только-только в роль вошел, показал мощь пидаросдипломатии и что? 3,14здец?

Слушания в Суде ООН по сути иска "Украина против России" пройдут летом 2018 года, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7202
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Ленин пришел к власти, пообещав крестьянам землю. Но те ее так и не увидели… Крестьяне отомстили, поэтому Ленин не видит землю до сих пор…
https://www.youtube.com/watch?v=KlJOsKu0_gM
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Ленин то землю крестьянам обещал, но он им не обещал, то, что крестьяне вырастят на этой "своей" земле...
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Что то сильно напоминает историю про шаха , Насредина и ишака.
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Тем, что вынесет решение суд через лет 5 . К тому времени или Украина копыта откинет или Россия. Или ишак заговорит
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Здесь согласен. Ничего нет лучше для безвыходных ситуаций, чем время. Со временем все меняется.
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Но не всегда в лучшую сторону. Достаточно часто лучше изменений бы и не было
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Страны Балтии 50 лет ждали. Никто их не признавал в составе совка. Пришло время и всё встало на свои места. Так и здесь будет.
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Скільки бюджетних грошей вже витрачено і ще буде витрачено на цю безглузду процедуру Зеркаль не повідомляє.
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Многие провидцы говорят, что в 2018 году России уже не будет,кого судить будут Московскую Орду?Слушания в Международном суде ООН по сути иска "Украина против России" пройдут летом 2018 года, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4038
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До сраки эти суды.Параша их все равно не признает.Только готовится к войне.
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Вірш . - Дума про х.йло .
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- Ще такого не було
- Завелось в Кремлі х.йло . ...

Слушания в Международном суде ООН по сути иска "Украина против России" пройдут летом 2018 года, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8153 1:47.
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За три роки війни бездарна українська влада не зуміла надати докази воєнних злочинів Росії для суду в Гаазі . Чим же була занята три роки українська влада ? -- грабили свій народ і торгувала з російськими окупантами . Ганьба народу , який обрав таку владу !
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ой да ладно, и влада и этот говносуд друг друга стоят, я чет не помню, что бы в Нюрнберге особо заморачивались с доказыванием, повесили и привет.
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Не правда. Готовились 8 месяцев. И не просто повесили, но и оправдали.
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8 месяцев?))) 4-й год у нас, если что, да, и хочу заметить, для начала вынесли в гавно их государство и союзников.
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а, ну прекрасно, мы здесь еще немного подсдохнем от снарядов русни, присутствие которой на Донбассе все это "сообщество" в упор не видит. ООН, ОБСЕ и этот супер, мега суд на одной помойке валяются.
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Путин прокомментировал решение Гаагского суда ," Я ВАМ НЕ МИЛОШЕВИЧ,ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МОЙ ТРУП".
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из ланы зазеркаль такой дипломат как с меня заец барабанщик
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Во главе с Петей Свинюшенко. Почти как в Минске.
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Из зарубежных СМИ. Радио Свобода.
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Выходцы из РФ как угроза Европе.
10% всех, кто сидит в немецких тюрьмах - это люди российского происхождения,

http://www.svoboda.org/a/28444760.html
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В Сирии завершилась эвакуация из четырех осажденных городов,после российская армия московской Орды начнёт авиацией зачищать города чужого государстваСлушания в Международном суде ООН по сути иска "Украина против России" пройдут летом 2018 года, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1076
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСлушания в Международном суде ООН по сути иска "Украина против России" пройдут летом 2018 года, - Зеркаль
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