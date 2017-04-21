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Все про:Днепр_город (2582) топливо (393) ГФС (2749)

 В Днепре налоговики ликвидировали крупный цех по незаконному производству топлива. ФОТОрепортаж

В Днепре сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность подпольного цеха по незаконному производству горюче-смазочных материалов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что должностные лица предприятия, которое занимается розничной торговлей топливом, организовали работу подпольного цеха по незаконному изготовлению бензина и дизельного топлива. Производство ГСМ осуществлялось путем смешивания газового концентрата с компонентами автомобильного топлива и присадками для повышения октанового числа. В дальнейшем ГСМ реализовывались на автозаправочных станциях.

Подпольный цех представлял собой огражденную промышленную территорию площадью более тысячи квадратных метров, которая круглосуточно охранялась. По периметру и на территории осуществлялось видеонаблюдение. На территории было расположено оборудование для полного цикла изготовления нефтепродуктов.

В настоящее время установлены компании, у которых закупались компоненты для изготовления топлива, а также фирмы, которые перевозили сырье и горюче-смазочные материалы.

В результате проведенных в Днепре и Днепропетровской области по местам изготовления и реализации топлива обысков было обнаружено и изъято более 16 тысяч литров бензина и дизельного топлива, оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности, черновые записи, бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация и печать. Общая стоимость изъятого составляет более 2,4 миллиона гривен.

В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.


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В Днепре налоговики ликвидировали крупный цех по незаконному производству топлива 02

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В Днепре налоговики ликвидировали крупный цех по незаконному производству топлива 05

В Днепре налоговики ликвидировали крупный цех по незаконному производству топлива 06

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Министерство финансов США отказало Exxon Mobil в выдаче разрешения на работу на Пидароссии.

@exxonmobil was seeking US Govt permission to resume drilling in Black Sea that was halted by US Sanctions on Russia in 2014. Answer is no.
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Суд в Сиэтле приговорил Романа Селезнева, сына депутата Госдупы от ЛДПР Валерия Селезнева, к 27 годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве.
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хороший срок для орка, время быстро пролетит )
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Во, разошлись, так гляди у нас и промышленности не останется
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сволочи, давят честных частных предпринимателей забыли что никакой проверки и давление на бизнес не должно быть
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Предварительные результаты аудита оказались хуже ожидаемых.

https://www.youtube.com/watch?v=KlJOsKu0_gM
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Днепре налоговики ликвидировали крупный цех по незаконному производству топлива. ФОТОрепортаж
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