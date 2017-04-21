 Мартыненко подтвердил факт встречи с Онищенко в Испании в 2016 году

Об этом Мартыненко рассказал журналистам во время перерыва в судебном заседании, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это было в прошлом году. Я встретил его в отеле. Я был в краткосрочном отпуске с женой", - сообщил экс-нардеп.
Вместе, с тем он утверждает, что не видел опубликованных записей якобы его разговоров с Онищенко, так как детектив НАБУ запретил ему пользоваться интернетом.
Ранее в Интернете появилась запись якобы разговора беглого нардепа Александра Онищенко. На записи человек с голосом, похожим на голос Онищенко, ведет разговор с человеком, чей голос напоминает голос экс-нардепа Николая Мартыненко.
Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.
1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
По мнению главы НАБУ Артема Сытника, история с "пленками Онищенко" направлена на то, чтобы политизировать дело против нардепа по подозрению в причастности к "газовой схеме", нанесшей государству ущерб на 3 млрд грн.
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https://www.youtube.com/watch?v=KlJOsKu0_gM
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А на нет и суда нет!
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Еще не сел, а уже примерное поведение!
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Ну да не каждому "козаку по плечу - тырнет". Кожому свое, як у нас кажуть.
Он кого ПОЦ - за "лохов" - считает? Дрожи народ - тырнет идетк тебе в гости! А при слове IT - чмо вообще рассудок потеряет?
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если заголовок укоротить на одну букву - "Мартыненко подтвердил фак"
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И тем не менее. Вадинтуры проглотят и это и будут дальше ремыгать в стойле "путин нападе".
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Стенограммы типа "разговора" в сети есть.......кому-нибудь повезло найти саму запись А вообще похоже, что это такой же бред как февральские "сенсации от Онищенко")))
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человек с голосом, похожим на голос Онищенко, ведет разговор с человеком, чей голос напоминает голос экс-нардепа Николая Мартыненко
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http://ukraina.ru/news/20170209/1018278534.html
Это они.
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Ну так если вам не понятно до сих пор ничего про Офшорного, то я вам и не смогу объяснить. Каждый остается при своем мнении и расходимся.
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Тільки бажаючих- Хер...
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впрочем тебе,кацапа,все равно на какой зраде панику разгонять :D .вот только успехи у тебя мизерные.
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