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 Минобороны РФ подтвердило гибель в Сирии российского военного советника майора Бордова

Минобороны России подтвердило гибель в Сирии российского военного советника майора Сергея Бордова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Как сообщается, майор погиб в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск. Бордов не допустил прорыва террористов в жилой городок и будет представлен к госнаграде посмертно.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Лавров: Агрессивные действия авиации США в Сирии затруднили поиск политического урегулирования. ВИДЕО

"Военнослужащий находился в составе группы российский военных советников, выполняя задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск", - говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщило о гибели в Сирии майора Черноморского флота ВМФ России Бордова со ссылкой на его бывшего сослуживца.

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якщо кремль визнає, що скопитився один свинособак, значить там цілий взвод задвухсотили
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Ну да все так красивинько - вывески нормальные и лаконичные , и решетачка на окнах и дверях аккуратненькая , и лестницы простые и по виду даже удобные . Но мусор под ними !!! ... Это наверное специально оставлено , чтоб Америка и прочий запад так дико немучались зовидовая ихнему счастью и процветанию
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Минобороны России подтвердило гибель в Сирии российского военного советника майора Сергея Бордова.


https://www.youtube.com/watch?v=KlJOsKu0_gM
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Минобороны РФ подтвердило гибель в Сирии российского военного советника майора Бордова - Цензор.НЕТ 3424Мысли Перзидента‏ @VVP2_0 11 год.11 годин тому

Речь Медведева
- Мы сука великие!
- Мы блядь могучие!
- Мы ёпта самостоятельные!
- Нам блядь похуй на США и ЕС!
- Дайте денег! Мы в блокаде!
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Глазьев: как только Россия и Китай избавятся от доллара, военной мощи США придет конец
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Когда Европа и США поумнеют и наконец избавятся от России и Китая - вот тогда мы посмотрим к кому чего придёт.
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В Сирии смертельную дозу свинца принял очередной российский интернационалист. Им оказался майор Бордов С.В. (бывший командир РДР). Обстоятельства сего "скорбного" события пока неизвестны, а известно лишь то, что на встречу с дидами майор отправился вчера. Примечательно, что СМИ и официальные лица РФ пока комментариев по этому поводу не давали... Ну, все как всегда.
Радует в этой ситуации то, что туристическая путёвка на Донбасс для Сергея Бордова автоматически аннулируется. Чернозём чище будет...Минобороны РФ подтвердило гибель в Сирии российского военного советника майора Бордова - Цензор.НЕТ 1354
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мы не скачем. мы на россию в гробах херячим
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а ты убивал?мне интересно?или ты так уто -абы шо!пад сливой!
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інтєрєсно за углом. на штирь пішло чмо казламорде
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Несколько недель назад в Германии был организован теракт. Угадайте кто за ним всплыл?! Опять россиянин.
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недруги за бугром‏ @Lndcalling 12 ч.12 часов назад

россиянин взрывал "Боруссию", чтобы заработать на акциях
Путин бомбит Сирию, чтобы повысить цены на нефть.
все так
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Нефть упала ниже $ 50 за баррель, поскольку инвесторы потеряли веру, что расширение ОПЕК привело сокращение поставок преодолеет растущего производства США и облегчить глобальное перенасыщение.
Фронт-месяц фьючерсы в Нью-Йорке упали более чем на 7 процентов на этой неделе. В то время как число экспортеров достигли начальной сделки расширить бордюры в прошлом июне, по словам министра нефти Саудовской Аравии Халида Аль-Фалих, растущий объем производства США вызывает озабоченность, что эти сокращения будут подорваны. ОПЕК и ее союзники потерпели неудачу после трех месяцев сокращений, чтобы достичь своей цели обрезки глобальных поставок ниже исторических средних пяти лет, сказали Аль-Фалихи.Минобороны РФ подтвердило гибель в Сирии российского военного советника майора Бордова - Цензор.НЕТ 6854
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)))
Россия уже сократила производство на 250000 баррелей в день с октября и достигнет 300,000 бочонка склонения дня он совершил , чтобы в соответствии с ОПЕК и другими экспортерами, министр энергетики Александр Новак заявил ,Нефтяное месторождение Эль-Feel Ливии готово возобновить производство после двухлетней остановки в операциях, извитых выход страны ОПЕК, но есть проблема: он не имеет достаточное количество электроэнергии для перекачки сырых.
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этот хер служил в Крыму и участвовал в отжатии Крыма, поэтому засуньте медальку "За возвращение Крыма" в задницу покойного.
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Він вже не проведе свою відпустку в Україні.. Я радий цьому..
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тук тук тук.. тут жіве дядько Бандера?
так так так - відповів кулемет.
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Знов Бандери голос чути в лісі
Кулемети поховали в стрісі
Комуніст іде селом співає
Тьохнув постріл - і його немає
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лучше денюшкой помогайте! а не бред пишите!какие вы убогие!и автомат то в руках не держали-концы!ПОМОГАЙТЕ ДЕНЮШКОЙ!
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Новость 2-3 дневной давности, но все равно приятная, сдох херой во имя куйла и асцада.
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вот хоть у одного зрадовца повернется язык возражать против такого экспорта в раиську?
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Це шо, в методичках написано??!
Гыг- буть УКРОМ!!!

))))
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Та канешна...ПРОТИВ!!! Толька за экспорт ихтамнету туди-меньше у Нас станет!!!

Я еще ентому пидару отцу оружие поставлял в 70-80х..,)))
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Если мелко нарезать, то и 100 шт кацов войдет))
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«Зачем нам, поручик, чужая земля?»

Ах русское солнце, великое солнце,

Корабль «Император» застыл, как стрела.
Поручик Голицын, а может, вернемся?
Зачем нам, дружище, чужая земля?

Источник: https://www.chitalnya.ru/commentary/6301/
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Минобороны РФ подтвердило гибель в Сирии российского военного советника майора Бордова..... Шо Бордов? Бордецом? Прости меня Господи.
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У лишнехромосомных опять подгорает от того, шо мы не скорбим за очередной дохлой кацапсиной)))

Минобороны РФ подтвердило гибель в Сирии российского военного советника майора Бордова - Цензор.НЕТ 7866
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ха-ха, визг кацапав, приятен в любое время суток )))))))))))
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По моему, здесь можно и не злорадствовать, ИГИЛ нам все враг.
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Кацапы с Игилом не воюют, этого мудилу крымского, зажмурили представители оппозиции.
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Они воюют за Ассада, а он лредсказуем, в отличии от тех кто придет...
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заепца...
вот подумать,какого хера этот "майор" родом из Усть-Волчехуйска какого-нибудь,забыл в далекой мусульманской Сирии?
Когда у него дома срань,рвань и пьянь - тотальная и радикальная,как говаривал талантливый Йозеф...
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Таки ХУЙло йому на могилку.. звична справа...
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усе !проипло деревянное динамо(мусора)!
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Плохо то, что эта руснявая свинособака даже не поняла что ее зашкварили. Этот ватный крысьчанен был зашкварен из госдеповского ТОВ а и с ним еще несколько тушек отправились к шайтанам на вечную зажарку. Даже сомнительно что ливер в деревянном макинтоше принадлежит этому рузькаму херою. Короче пособирати по пустыни куски ваты и напихали в цинк.
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чем, больше, здохнет , кацапов, тем лучше
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Как сообщается, майор погиб в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск.Источник: http://censor.net.ua/n437297


Это значит,что сирийцы в своей стране-это боевики,а этот зажмуренный мудак-воин?
Вы,козломордые, охерели давно и бесповоротно.
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Провожає старий бандерівець онука на війну в Донбас й каже:
- За кожного "двохсотого" москаля на твій рахунок буду класти 10 000 гривень!
Минає місяць.
- Ну, як справи? - дзвоне дід онуку. - Є вже "двохсотий"?
- Та ні діду, поки ще тільки 187.
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Кокоцапов жмурят в Украине, Сирии, Дагестане и это хорошо, но мало.
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Одной тварью стало меньше. Жалко что только один. Больше нужно
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При ближайшем рассмотрении "простые русские ребята" (читай стихи из Боевого листка) могут оказаться ху. зна. кем :
Минобороны РФ подтвердило гибель в Сирии российского военного советника майора Бордова - Цензор.НЕТ 4245

Минобороны РФ подтвердило гибель в Сирии российского военного советника майора Бордова - Цензор.НЕТ 840
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Израиль ударил по военным объектам в Сирии, расположенным в районе провинции Кунейтра. Об этом сообщают Согласно сообщениям, израильские самолеты запустили ракеты по позициям армии Асада.
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красавчики, и шо ? им не помешало закрытое небо над Сирией ? ... хееееее
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Увильнул, таки, сука, от ответственности...
Да-а, хитрый Митрий: сам умер, а ...й стоит...
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Вот этого рашистского оккупанта замочили в Сирии (Бордов справа)
Минобороны РФ подтвердило гибель в Сирии российского военного советника майора Бордова - Цензор.НЕТ 5782
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Хотят ли якобы русские? ( москали кацапы) Войны?
Спросите вы у тех казламордых мерзких солдат,
Что под украинскими териконами гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли русские, хотят ли русские войны!
И не за свою страну лапти гибнут в эту страшную войну,
Да, кацапы всё продолжают воевать, но не хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю чужую и не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли русские, хотят ли русские войны!
Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак,
Поймёт люмпен, рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак,
Хотят ли русские, хотят ли русские , хотят ли якобы русские войны!
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куда ему идти если он и есть тот куда всех посылают
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Трепанация смыслов
Хаим Калин: команде Навального самое время заказывать шампанское

Столетие пост-правды, фейк-реальность, истина с биржевыми котировками, правда - как продукт усилий маркетологов - первое, что приходит на ум при оценке российского медиа-пространства, разумеется, индивидом, знавшим и другие времена. Для оного генератор системной лжи - забронзовевший в новейшей истории СССР, который подменял дискурс и новостной ряд саморегулирующимся плакатом, - образчик объективности и трезвости суждений. Так что при путешествии по долинам и взгорьям Сети - во всем ее массиве профессиональной, полу-, микро- и псевдо-журналистики - разум то и дело атакует мем "Back in the USSR" и подмывает врубить формат. Понятное дело, воображаемый.
Во дает! До чего клик-тик довести может...
В этой проекции особые чувства вызывают ссылки весьма авторитетных СМИ на неназываемые правительственные источники - что, в общем-то, избитый, давно интегрированный в журналистику прием. Вопрос только: насколько критично профессиональным сообществом осмысливается инсайд? И стоит ли он обнародования в том или ином случае, когда в символ путинского ВИП-чиновника обратились столь убогие персонажи как Сафронков и Захарова? Сомнений более чем достаточно.
Оттого недавняя буря вокруг будто кремлевского слива о проекте дискредитации Навального, усердно эксплуатированного "Дождем", рассматривалась автором с изрядной долей скепсиса, не исключено, неуместного. Ибо пресловутый ролик о якобы "нацификации" Навального из общего доступа (на сегодняшний день) изъят. Стало быть, не лишены основания комментарии тех, кто принял инсайд за чистую монету и потешался над дивной близорукостью Кремля, чья черного пиара инициатива, существуй таковая, вне сомнения, лишь взвинчивает узнаваемость означенного персонажа.
Между тем автор смотрит на проблему несколько иначе, полагая, что рейтинговые страсти-мордасти для политической карьеры Навального - фактор иерархически второстепенный. Ведь его доминанта доминант - это допуск к схватке за президентское кресло не только в грядущем, но и в двадцать четвертом году. Висящие на нем судимости, сколь бы нелегитимны те ни были, тупорылая, но единственно актуальная данность. Пусть Конституция РФ - лакуна (юридическая) на лакуне - будто противотанковых рвов для него не таит, но общеизвестно, в бумагу какого назначения она обращена.
Тем самым, окажись обсуждаемый инсайд верным по содержанию, команде Навального самое время заказывать шампанское, ибо, весьма похоже, монаршее согласование его кандидатура прошла.
Кто станет шельмовать подлежащего дисквалификации рецидивиста, вкладывая миллионы? Стало быть, кандидат лицензирован Кремлем.
По нормальной логике, похоже на правду, но та, увы, прописана в российской системе координат. По ее нраву - зрелого деспотизма - упомянутый слив может быть истолкован совершенно иначе. К президентским выборам, решено, Навальный допущен не будет, но замысел таит в себе такие не просчитываемые риски, что, не вываляй соискателя в политтехнологическом дерьме, последствия чреваты массовыми протестами, если не мятежом. Стало быть, перемоем его кости так, что и Бокасса на его фоне покажется невинным шалунишкой... Словом, все на выборы с одним бюллетенем!
Вот такая у нас выстраивается конфигурация, в рамках которой диктатура забвения права, сдвинув естественные ориентиры социума, трансформирует национальный дискурс в обсасывание сливов и домыслов - где курилки, а где дружеской попойки, от которой не только печень Венедиктова дает сбои, но и, похоже, кое-что другое. Но главное: как со всей этой вакханалией мысли жить дальше?
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Из израильских СМИ.
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Израиль нанес ответный удар по позициям армии Асада
Apr. 21st, 2017

Израиль нанес ответный удар по военным объектам в Сирии, расположенным в районе Голанских высот.
В частности, атаке подверглась артиллерийская установка, находившаяся на боевой позиции в районе Кунейтры.
Согласно сообщениям, ракетные удары наносятся с воздуха.
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Нож в спину.
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