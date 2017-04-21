 Минобороны РФ подтвердило гибель в Сирии российского военного советника майора Бордова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
Как сообщается, майор погиб в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск. Бордов не допустил прорыва террористов в жилой городок и будет представлен к госнаграде посмертно.
"Военнослужащий находился в составе группы российский военных советников, выполняя задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск", - говорится в сообщении.
Ранее агентство Reuters сообщило о гибели в Сирии майора Черноморского флота ВМФ России Бордова со ссылкой на его бывшего сослуживца.
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https://www.youtube.com/watch?v=KlJOsKu0_gM
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Речь Медведева
- Мы сука великие!
- Мы блядь могучие!
- Мы ёпта самостоятельные!
- Нам блядь похуй на США и ЕС!
- Дайте денег! Мы в блокаде!
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Радует в этой ситуации то, что туристическая путёвка на Донбасс для Сергея Бордова автоматически аннулируется. Чернозём чище будет...
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советывался...
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мы не скачем. мы на россию в гробах херячим
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россиянин взрывал "Боруссию", чтобы заработать на акциях
Путин бомбит Сирию, чтобы повысить цены на нефть.
все так
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Фронт-месяц фьючерсы в Нью-Йорке упали более чем на 7 процентов на этой неделе. В то время как число экспортеров достигли начальной сделки расширить бордюры в прошлом июне, по словам министра нефти Саудовской Аравии Халида Аль-Фалих, растущий объем производства США вызывает озабоченность, что эти сокращения будут подорваны. ОПЕК и ее союзники потерпели неудачу после трех месяцев сокращений, чтобы достичь своей цели обрезки глобальных поставок ниже исторических средних пяти лет, сказали Аль-Фалихи.
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Россия уже сократила производство на 250000 баррелей в день с октября и достигнет 300,000 бочонка склонения дня он совершил , чтобы в соответствии с ОПЕК и другими экспортерами, министр энергетики Александр Новак заявил ,Нефтяное месторождение Эль-Feel Ливии готово возобновить производство после двухлетней остановки в операциях, извитых выход страны ОПЕК, но есть проблема: он не имеет достаточное количество электроэнергии для перекачки сырых.
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Suomen Kuvalehti # 41, октябрь 1941 года.
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Яка сумна новина!!!
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так так так - відповів кулемет.
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Кулемети поховали в стрісі
Комуніст іде селом співає
Тьохнув постріл - і його немає
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Гыг- буть УКРОМ!!!
))))
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Я еще ентому пидару отцу оружие поставлял в 70-80х..,)))
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Ах русское солнце, великое солнце,
Корабль «Император» застыл, как стрела.
Поручик Голицын, а может, вернемся?
Зачем нам, дружище, чужая земля?
Источник: https://www.chitalnya.ru/commentary/6301/
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вот подумать,какого хера этот "майор" родом из Усть-Волчехуйска какого-нибудь,забыл в далекой мусульманской Сирии?
Когда у него дома срань,рвань и пьянь - тотальная и радикальная,как говаривал талантливый Йозеф...
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а забор дома так и не починил.
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Это значит,что сирийцы в своей стране-это боевики,а этот зажмуренный мудак-воин?
Вы,козломордые, охерели давно и бесповоротно.
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- За кожного "двохсотого" москаля на твій рахунок буду класти 10 000 гривень!
Минає місяць.
- Ну, як справи? - дзвоне дід онуку. - Є вже "двохсотий"?
- Та ні діду, поки ще тільки 187.
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Да-а, хитрый Митрий: сам умер, а ...й стоит...
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Спросите вы у тех казламордых мерзких солдат,
Что под украинскими териконами гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли русские, хотят ли русские войны!
И не за свою страну лапти гибнут в эту страшную войну,
Да, кацапы всё продолжают воевать, но не хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю чужую и не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли русские, хотят ли русские войны!
Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак,
Поймёт люмпен, рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак,
Хотят ли русские, хотят ли русские , хотят ли якобы русские войны!
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Хаим Калин: команде Навального самое время заказывать шампанское
Столетие пост-правды, фейк-реальность, истина с биржевыми котировками, правда - как продукт усилий маркетологов - первое, что приходит на ум при оценке российского медиа-пространства, разумеется, индивидом, знавшим и другие времена. Для оного генератор системной лжи - забронзовевший в новейшей истории СССР, который подменял дискурс и новостной ряд саморегулирующимся плакатом, - образчик объективности и трезвости суждений. Так что при путешествии по долинам и взгорьям Сети - во всем ее массиве профессиональной, полу-, микро- и псевдо-журналистики - разум то и дело атакует мем "Back in the USSR" и подмывает врубить формат. Понятное дело, воображаемый.
Во дает! До чего клик-тик довести может...
В этой проекции особые чувства вызывают ссылки весьма авторитетных СМИ на неназываемые правительственные источники - что, в общем-то, избитый, давно интегрированный в журналистику прием. Вопрос только: насколько критично профессиональным сообществом осмысливается инсайд? И стоит ли он обнародования в том или ином случае, когда в символ путинского ВИП-чиновника обратились столь убогие персонажи как Сафронков и Захарова? Сомнений более чем достаточно.
Оттого недавняя буря вокруг будто кремлевского слива о проекте дискредитации Навального, усердно эксплуатированного "Дождем", рассматривалась автором с изрядной долей скепсиса, не исключено, неуместного. Ибо пресловутый ролик о якобы "нацификации" Навального из общего доступа (на сегодняшний день) изъят. Стало быть, не лишены основания комментарии тех, кто принял инсайд за чистую монету и потешался над дивной близорукостью Кремля, чья черного пиара инициатива, существуй таковая, вне сомнения, лишь взвинчивает узнаваемость означенного персонажа.
Между тем автор смотрит на проблему несколько иначе, полагая, что рейтинговые страсти-мордасти для политической карьеры Навального - фактор иерархически второстепенный. Ведь его доминанта доминант - это допуск к схватке за президентское кресло не только в грядущем, но и в двадцать четвертом году. Висящие на нем судимости, сколь бы нелегитимны те ни были, тупорылая, но единственно актуальная данность. Пусть Конституция РФ - лакуна (юридическая) на лакуне - будто противотанковых рвов для него не таит, но общеизвестно, в бумагу какого назначения она обращена.
Тем самым, окажись обсуждаемый инсайд верным по содержанию, команде Навального самое время заказывать шампанское, ибо, весьма похоже, монаршее согласование его кандидатура прошла.
Кто станет шельмовать подлежащего дисквалификации рецидивиста, вкладывая миллионы? Стало быть, кандидат лицензирован Кремлем.
По нормальной логике, похоже на правду, но та, увы, прописана в российской системе координат. По ее нраву - зрелого деспотизма - упомянутый слив может быть истолкован совершенно иначе. К президентским выборам, решено, Навальный допущен не будет, но замысел таит в себе такие не просчитываемые риски, что, не вываляй соискателя в политтехнологическом дерьме, последствия чреваты массовыми протестами, если не мятежом. Стало быть, перемоем его кости так, что и Бокасса на его фоне покажется невинным шалунишкой... Словом, все на выборы с одним бюллетенем!
Вот такая у нас выстраивается конфигурация, в рамках которой диктатура забвения права, сдвинув естественные ориентиры социума, трансформирует национальный дискурс в обсасывание сливов и домыслов - где курилки, а где дружеской попойки, от которой не только печень Венедиктова дает сбои, но и, похоже, кое-что другое. Но главное: как со всей этой вакханалией мысли жить дальше?
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Израиль нанес ответный удар по позициям армии Асада
Apr. 21st, 2017
Израиль нанес ответный удар по военным объектам в Сирии, расположенным в районе Голанских высот.
В частности, атаке подверглась артиллерийская установка, находившаяся на боевой позиции в районе Кунейтры.
Согласно сообщениям, ракетные удары наносятся с воздуха.
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Нож в спину.
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