 Суд отклонил отвод судьи Бобровника в деле Мартыненко

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
По его информации судья Соломенского суда Ада Педенко не удовлетворила отвод судьи Бобровника. Она укзала, что на "данный момент оснований для отвода нет".
Сейчас судья еще принимает решение об аналогичном ходатайстве в деле Переломы.
После этого суд может продолжить заседание. Но также может перенести рассмотрение на завтра в связи з окончанием рабочего дня.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в рамках слушания дела Мартыненко, а двокаты экс-нардепа заявили отвод судье Александру Бобровнику.
Суд начал избрание меры пресечения для Переломы, второго фигуранта в деле Мартыненко. ФОТО
Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.
Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.
В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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