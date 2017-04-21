EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  299  18
Все про:Верховный Суд (364) конкурс (675) Козьяков (23) Высшая квалификационная комиссия судей Украины (69) Совет доброчестности (3)

 "Во время собеседования мы принимаем решение, защищая конкурс от возможных судебных обжалований", - глава ВККС Козьяков

Председатель ВККС Сергей Козьяков, комментируя решение комиссии об объявлении перерыва во время собеседований по некоторым кандидатам на должности судей Верховного Суда, заявил, что ВККС принимает решение в правовом поле, "в том числе, защищая конкурс от возможных судебных обжалований"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Общественный совет доброчестности опубликовал выводы по кандидатам в члены Верховного Суда

"В правовой плоскости нет терминов "скандальный" и "одиозный" кандидат. Во время собеседований мы принимаем решение в правовом поле, в том числе, защищая конкурс от возможных судебных обжалований", - заявил председатель ВККС Сергей Козьяков.

Если негативный вывод Общественного совета доброчестности (ОСД) содержит информацию, которая уже проверена, а кандидату нечего на нее ответить, мы объявляем, что такой кандидат не способен осуществлять правосудие, то есть "соглашаемся" с выводом, отметил он.

"В случаях, когда заключение ОСД имеет слабую аргументацию, а опытный кандидат дает по нему исчерпывающий ответ, ВККС объявляет перерыв в заседании. Это нужно для того, чтобы получить более полную информацию, которая подтвердит или отменит данные, изложенные в заключении, а также вынести вопрос относительно такого кандидата на голосование всех членов Комиссии", - сказал Козьяков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые выводы Общественного совета доброчестности: 26 из 62 кандидатов в члены Верховного суда заблокированы

Напомним, чтобы "отменить" негативный вывод ОСД нужно 11 голосов от 16 членов ВККС. Вывод ОСД будет продолжать действовать, если за его отклонение проголосует менее 11 членов ВККС.

"Комиссия в очередной раз обращается к членам ОСД с предложением действовать профессионально и сдержанно во время выполнения функций, определенных Законом "О судоустройстве и статусе судей", - отметил Козьяков.

Напоминаем, что собеседования в рамках второго этапа квалификационного оценивания проводятся с 382 кандидатами, которые преодолели минимально допустимый общий балл во время первого этапа квалификационного оценивания. Вопросы Комиссии к кандидатам базируются на результатах специальной проверки, анализа досье, материалов, предоставленных НАБУ, а также с учетом результатов прохождения кандидатом тестирования морально-психологических и общих способностей.

Баллы за прохождение собеседования будут выставлены членами ВККС по завершении всех собеседований. Их будет выставлять каждый член коллегии по показателям "компетентность", "профессиональная этика" и "доброчестность", с учетом возможных баллов на этом этапе от максимума за каждым показателем, который равен 500, 250 и 250 баллов соответственно. Часть баллов по этим показателям кандидаты уже набрали во время экзамена и тестирования морально-психологических качеств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вокруг результатов конкурса на должности в Верховный Суд разгорелась дискуссия: активисты заявляют о вмешательстве. Инфографика

Сразу после сообщения баллов за собеседования будет сформирован рейтинг участников по результатам квалификационного оценивания.
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXMTBReXN3VEdaU2FrNUhVREJNY2xGMmRFTjVUSGt2VVhWMFF5c3dURE5SZFhSSFJEQlpSRkpuV0hwUmEzUkRNVEJaUkZKb1pFTXJNRXhNVVhaa1Iwd3dUR3RuTUV0SVVtYzVRekJtVGtOVE1GbDJVbWRrUjBrd1RFUlNhbmxFVVhWMFEza3dURVJSZFRsRE5EQlpWRkYxVGtNMk1FeEVVbWgwUXpRd1REZFJkbVJET1RCTVJGSnFlVVJSZFhSREt6Qk1lbEYxVGtkQ01GbElVWFZPUjFCSlRrZENNRmxRVVhST1F6RXdUR3RuTUV0UVVYVjBSMEV3VEVSUmRVNURPVEJaZERnd1MwaFJkblJEZVRCTVdGSm5hVVJSZEU1REt6Qk1TRkpuVGtNck1GbG1VWFJrUjBJd1dVeFJkbVJES3pCWlNGSm5kRU0w
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не знаю чому, але запевнення людини з прізвищем Козьяков - у мене не викликають довіри.. Так само як і запевнення людей з прізвищами Гройсман, Розенблат, Охендовський, Порошенко, Кононенко, Луценко, Парубій та Тимошенко..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот-вот, только прочитала выше и об этом же подумала, неужели нет людей, которым можно доверять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Довіряйте сім'ї, друзям, сусідам.. Владі та чиновникам - не довіряйте.. Хоч які з них люди?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Доверять нужно только самому себе, остальным - дело не благодарное, иногда много фальши.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Було б добре, якби вони співбесіду з усіма суддями провели, усіх кого відберуть і визнають професійно придатними, відразу у в'язницю можна буде відправляти, без додаткового слідства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Была видеотрансляция и все было видно кто у вас "хороший" кандидат. Все куплено. Нет веры в будущий Верховный Суд.

Еще скажите что так совпало что все притенденты с высших судебных инстанций попали на собеседование на 24 мая случайно. Смешно. Людей держут за лохов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо результат сразу говорить, прошел или нет, а не тянуть месяц чтобы протянуть нужных кандидатов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ще в пологовому будинку, цей немовля суддя, цей прокурор, а цей агент кремля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПРи владі цій -всі гєнномутанти совкові, кого не копни!!!

Тай 56%% охлосу цього заслужили і зараз скавчать і стрілки переводять!!!

Я то при чім??!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...ВККС принимает решение в правовом поле..." Чего? Каком такой матери поле? Где оценка в поле IQ? Где оценка в провознании? Где оценка в профпригодности и многом и многом другом. Я пишу не как злопыхатель, а как человек, которому не все - безразлично. Еб вашу мать! 36 - млн... и вот так...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Падазрєваю-ШаКАЛадом пытают ....

Зомбаки будуть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
во время собеседования мы принимаем -доллары и евро!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
новенькoe......

а тугрики?
валюта же обеспеченя баранами - рупель практически.
так берете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
эта проститутка Козявкин прямо виновен в том, судьи, которые садили Майдановцев, и просто коррумпированные судьи, удачно прошли люстрацию и до сих пор берут взятки...
эта тварь резко разбогатела на люстрации.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Во время собеседования мы принимаем решение, защищая конкурс от возможных судебных обжалований", - глава ВККС Козьяков
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти