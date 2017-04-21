 ВККС объявляет перерыв во время собеседований с кандидатами в Верховный суд, чтобы получить более полную информацию о претендентах, - Козьяков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"В правовой плоскости нет терминов "скандальный" и "одиозный" кандидат. Во время собеседований мы принимаем решение в правовом поле, в том числе, защищая конкурс от возможных судебных обжалований", - заявил председатель ВККС Сергей Козьяков.
Если негативный вывод Общественного совета доброчестности (ОСД) содержит информацию, которая уже проверена, а кандидату нечего на нее ответить, мы объявляем, что такой кандидат не способен осуществлять правосудие, то есть "соглашаемся" с выводом, отметил он.
"В случаях, когда заключение ОСД имеет слабую аргументацию, а опытный кандидат дает по нему исчерпывающий ответ, ВККС объявляет перерыв в заседании. Это нужно для того, чтобы получить более полную информацию, которая подтвердит или отменит данные, изложенные в заключении, а также вынести вопрос относительно такого кандидата на голосование всех членов Комиссии", - сказал Козьяков.
Напомним, чтобы "отменить" негативный вывод ОСД нужно 11 голосов от 16 членов ВККС. Вывод ОСД будет продолжать действовать, если за его отклонение проголосует менее 11 членов ВККС.
"Комиссия в очередной раз обращается к членам ОСД с предложением действовать профессионально и сдержанно во время выполнения функций, определенных Законом "О судоустройстве и статусе судей", - отметил Козьяков.
Напоминаем, что собеседования в рамках второго этапа квалификационного оценивания проводятся с 382 кандидатами, которые преодолели минимально допустимый общий балл во время первого этапа квалификационного оценивания. Вопросы Комиссии к кандидатам базируются на результатах специальной проверки, анализа досье, материалов, предоставленных НАБУ, а также с учетом результатов прохождения кандидатом тестирования морально-психологических и общих способностей.
Баллы за прохождение собеседования будут выставлены членами ВККС по завершении всех собеседований. Их будет выставлять каждый член коллегии по показателям "компетентность", "профессиональная этика" и "доброчестность", с учетом возможных баллов на этом этапе от максимума за каждым показателем, который равен 500, 250 и 250 баллов соответственно. Часть баллов по этим показателям кандидаты уже набрали во время экзамена и тестирования морально-психологических качеств.
Сразу после сообщения баллов за собеседования будет сформирован рейтинг участников по результатам квалификационного оценивания.
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Еще скажите что так совпало что все притенденты с высших судебных инстанций попали на собеседование на 24 мая случайно. Смешно. Людей держут за лохов.
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Тай 56%% охлосу цього заслужили і зараз скавчать і стрілки переводять!!!
Я то при чім??!
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Зомбаки будуть...
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а тугрики?
валюта же обеспеченя баранами - рупель практически.
так берете?
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эта тварь резко разбогатела на люстрации.
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шо дома, в мухосранске то не так?
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