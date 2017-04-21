Госдума запретила давать российским детям имена в виде цифр, титулов и бранных слов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Закон запрещает использование "цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы". При этом под ограничение не попали составные имена и имена-аббревиатуры.
В сопроводительных документах к законопроекту приводится статистика органов ЗАГС Москвы, которая ведется с 1998 года. Среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. За указанный период были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко.
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Москвичка выложила в социальные сети фотографии, где она дает своему грудному ребенку фаллоимитатор вместо соски. На возмутительные снимки обратили внимание пользователи Instagram.
Русский дух мля)
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"Исцеляющая
дланьорган короля царька" (с)
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От Арканова
На моем дне рождения папа принял - 400, Николай Сергеич - 550, Елена Георгиевна - 700, а дед - чекушку.
Вопрос: сколько выпил товарищ Ерохин, если папа отрубился в 1-00, Николай Сергеевич в 2-00, а Елена Георгиевна вообще не отрубалась?
Ответ: Это как бы шутка, но попытаться логически помыслить можно.
Предпосылка 1: русские обычно берут водку в таре по пол-литра.
Предпосылка 2: русские _НИКОГДА!_ не оставляют недопитой водку.
Факт 1: 400+550+700+250 (чекушка) = 1900.
Вывод: так как 100 грамм товарищу Ерохину в такой компании явно бы не хватило, а 1100 грамм он вряд ли бы осилил, то он принял 600 грамм
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Детей называть бранными словами...свиньи пробили дно оскотинивания, представляю:
Петров Х..й Пидормотович... акакая страна, такие и граждане.
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Бойцы АТО сочинили и исполнили новую юмористическую песню про российского президента Владимира Путина.
Бойцы АТО сочинили и исполнили новую юмористическую песню про российского президента Владимира Путина.
"Про аватарів співаєм пісеньку свою
Переможем їх ми і підем на Донбас
І розкажем, що Путін справжній", - поют военные.
В сообщении сказано, что на баяне играет психолог 2-го батальона 53-й бригады - Роман Коноваленко. Подпевает его командир Анатолий Штефан, заместитель комбата по морально-психологической работе.
Видео пользуется популярностью у пользователей сети. За час его посмотрели около 12 тысяч раз, около 200 человек поделились записью на своих страницах.
В комментариях пользователи сети хвалят бойцов и желают им успехов.
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Poor Roshen Co - Бедная компания "Рошен"
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Тётя Роза @ANAKOYHER 5 ч.5 часов назад
Не все фанаты Ильича в курсе, что после смерти его мозг был изъят и он лежит с ватой в голове.
Хотя... и у его почитателей вата в голове..
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Такое еще возможно?!
Еб....... на всю голову такие родители
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звучит очень скрепно и ругательно..
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Единственный и неповторимый Х_ло...
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Возможно это решение редакции и тут уже ничего не поделать...
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Скарги багатьох форумчан,яких,гадаю,ви самі здогадаєтесь, теж були вагомим фактором.
Постійні провокації та нападки були з обох сторін,але звинуватили та покарали тільки його,через одну помилку-той лист,за який він вибачився.
Чи кращим став форум,об'єктивнішим,різноманітнішим...Мені здається, що ні...
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И вот такими "законами" пытаются ограничить хотя бы внешние его проявления.
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Толька ЗА!!!
Маї раби(два штука в три ряди)- вже сало їдять і ... нормальні тваринки...)))))
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А Ваще и пррральна делают!!
Путиноидов уже,цаловванных в пупик, выстачає...
А пам'ятаєте Влаилєнов, Даздрапедр итд...))
Хуйован ,чи ХуйлоМарья...))])
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