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 Общество, За рубежом
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Все про:Госдума (955) дети (3096) закон (2289) имя (23) Россия (70110)

 Госдума запретила давать российским детям имена в виде цифр, титулов и бранных слов

Госдума РФ приняла закон, ограничивающий право родителей давать детям имена в виде цифр, сочетания букв и цифр, бранных слов и титулов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Закон запрещает использование "цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы". При этом под ограничение не попали составные имена и имена-аббревиатуры.

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В сопроводительных документах к законопроекту приводится статистика органов ЗАГС Москвы, которая ведется с 1998 года. Среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. За указанный период были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко.

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https://moslenta.ru/proisshestviya/falloimitator-20-04-2017.htm
Москвичка выложила в социальные сети фотографии, где она дает своему грудному ребенку фаллоимитатор вместо соски. На возмутительные снимки обратили внимание пользователи Instagram.
Русский дух мля)
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Это она своего младенца к скрепному лику президента-царя всея России прикладывает.
"Исцеляющая длань орган короля царька" (с)
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А тем временем нефть всё ниже и ниже. Раша гудбай :D
Госдума запретила давать российским детям имена в виде цифр, титулов и бранных слов - Цензор.НЕТ 5723
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Це кацапи для того, аби ніхто не зазіхав на світле ім'я Xyйло... А от Холопами можуть називатись скільки завгодно.
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Тоест именем путен нельзя называать в поребрике никого)))
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ничего страшного...Таким способом мать оградила дитя , от реального )(уя который сосёт весь нарот росии у )(уйла ...
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Ця видатна перемога скрєп над толєрастами і толєрастією золотими літерами буде вписана в літопис кацапського дебілізму..
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Извините, но имя хуйло - это святое, это не отнимешь у рабов.
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аффтарам учебников не пробовали чего нить запретить? :D

Госдума запретила давать российским детям имена в виде цифр, титулов и бранных слов - Цензор.НЕТ 7687
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Аркадий Арканов Отдыхает...
От Арканова

На моем дне рождения папа принял - 400, Николай Сергеич - 550, Елена Георгиевна - 700, а дед - чекушку.
Вопрос: сколько выпил товарищ Ерохин, если папа отрубился в 1-00, Николай Сергеевич в 2-00, а Елена Георгиевна вообще не отрубалась?
Ответ: Это как бы шутка, но попытаться логически помыслить можно.
Предпосылка 1: русские обычно берут водку в таре по пол-литра.
Предпосылка 2: русские _НИКОГДА!_ не оставляют недопитой водку.
Факт 1: 400+550+700+250 (чекушка) = 1900.
Вывод: так как 100 грамм товарищу Ерохину в такой компании явно бы не хватило, а 1100 грамм он вряд ли бы осилил, то он принял 600 грамм
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Правильный ответ задохнутся ибо кроме тех двух прорвало еще и канализацию
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Ладно новость про расстрел фсбшников в хабаровске, но это? вроде сайт с российскими новостями читаю
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Госдума запретила давать российским детям имена в виде цифр, титулов и бранных слов.
Детей называть бранными словами...свиньи пробили дно оскотинивания, представляю:
Петров Х..й Пидормотович... акакая страна, такие и граждане.
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Що, зустрічаються такі дятлойопи серез кацапів, які називають дітей "Пьотр 1-й" чи "Єкатеріна 2-га"?
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В сети набирает популярность смешная песня бойцов АТО про Путина: опубликовано видео

Бойцы АТО сочинили и исполнили новую юмористическую песню про российского президента Владимира Путина.

Бойцы АТО сочинили и исполнили новую юмористическую песню про российского президента Владимира Путина.

"Про аватарів співаєм пісеньку свою
Переможем їх ми і підем на Донбас
І розкажем, що Путін справжній", - поют военные.
В сообщении сказано, что на баяне играет психолог 2-го батальона 53-й бригады - Роман Коноваленко. Подпевает его командир Анатолий Штефан, заместитель комбата по морально-психологической работе.
Видео пользуется популярностью у пользователей сети. За час его посмотрели около 12 тысяч раз, около 200 человек поделились записью на своих страницах.
В комментариях пользователи сети хвалят бойцов и желают им успехов.
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Так у них Евграфиев половина мордовии и теперь шо, их всех переименуют в Пантелеймоны, чи шо ?
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Может быть только один Ху"ло на всю казламордию...
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Госдума запретила давать российским детям имена в виде цифр, титулов и бранных слов - Цензор.НЕТ 7182
Тётя Роза‏ @ANAKOYHER 5 ч.5 часов назад

Не все фанаты Ильича в курсе, что после смерти его мозг был изъят и он лежит с ватой в голове.
Хотя... и у его почитателей вата в голове..
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Боярышник 05 или Лопата-Совковая отчень патриотично
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ограничивающий право родителей давать детям имена в виде цифр, сочетания букв и цифр, бранных слов и титулов.

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Такое еще возможно?!
Еб....... на всю голову такие родители
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Тобто неможна назвати сина Роботбендер чи RDx? А раніше можна було? Яке ж горе...
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А что если имя из бранных слов дает сама жизнь?
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У мня даже не хватает фантазии придумать имя из бранных слов. Может, кто-то из форумчан слышал такие у кацапов? Поделитесь, хоть посмеюсь)
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Даздраперма!
звучит очень скрепно и ругательно..
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Правильно. А то поголовно мальчиков стали х-лом называть, а ведь это титул.
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Чувствую это как то с титулом вована связано... :D
Единственный и неповторимый Х_ло...
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Привет. Создал тему "Саша Крещатик. Возвращение". Админ ее удалил.
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Позавчера вечером. Вчера ближе к вечеру удалили. Идиотизм.
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Я не удивлена.)
Возможно это решение редакции и тут уже ничего не поделать...
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Мені цікаво тільки одне - що б такого могла написати розумово дієздатна людина зі здоровим глуздом адмінам і Бутусову, щоб її так нещадно і багаторазово деактивували? Не розумію зовсім.. В. Ісландія колись писав на РФ щоб пожаліли Сашка. До речі - він ( С.) зрідка тут появляється під другим ніком, тижнів три я його бачив, навіть привітав.. Як на мене - С. тільки сам винен в тому що з ним сталося на Цензорі.. Дуже йому хотілося стати гуру форума..Не склалося..
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Нещодавно я спілкувався с Джамалом і ще з кимось з його команди. Вони самі були зацікавлені в його поверненні.
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Тут склалось все накупу.
Скарги багатьох форумчан,яких,гадаю,ви самі здогадаєтесь, теж були вагомим фактором.
Постійні провокації та нападки були з обох сторін,але звинуватили та покарали тільки його,через одну помилку-той лист,за який він вибачився.
Чи кращим став форум,об'єктивнішим,різноманітнішим...Мені здається, що ні...
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На Раше уровень ДЕБИЛИЗМА НАСЕЛЕНИЯ бьет все рекорды.
И вот такими "законами" пытаются ограничить хотя бы внешние его проявления.
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Даздраперма , Кравасил , Кукуцаполь...задачка для русофобов : расшифруйте эти исконно московитские имена. Чур в гугл не лазить,включайте фантазию,Панове.
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Даздраперма найлегше і найближче за календарем- да здравстуєт пєрвоє мая.. Вгадав?
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Кравсіл - красная армія всєх сільнєй? Чесно - дядю Гугла не запитую.. Вгадав?
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Вгадав! Ну,а последнее,как бонус - Кукуруза-царица полей
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для чого кацапам імя, поставлять вище хобота уніфіковане тавро, що буде означати, якому олігарху належить крєпостной - холоп ротенберга, смерд сєчіна, бурлак усманова і т.д.
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Кака сабачкам, кастрированным, , на вухо...)))

Толька ЗА!!!

Маї раби(два штука в три ряди)- вже сало їдять і ... нормальні тваринки...)))))
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Нююю. .. Титул тяжкая ноша...

А Ваще и пррральна делают!!
Путиноидов уже,цаловванных в пупик, выстачає...

А пам'ятаєте Влаилєнов, Даздрапедр итд...))
Хуйован ,чи ХуйлоМарья...))])
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Тобто на табличці не - "золдат #2345335" а "золдат - Іфаноф Іфан Іфанофічь по замовчуванню і нєіпьот"? .....тю пля
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr ЕщеНовым Чуркиным в ООН станет Василий Небензя. В понедельник его кандидатуру утвердит госдума.
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Імена у вигляді цифр???? Народилась трійня - шістка, ии , лайно. Руцький креатив.
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На троїх рахувати зможуть, впевен на всі 100%%!! )))
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Прикольно читать тех, у кого порядковый номер в нике.
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Тобто Хуйло,Пуйло,Хутин под Думский Закон попал?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГосдума запретила давать российским детям имена в виде цифр, титулов и бранных слов
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