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Все про:нападение (1607) Россия (70110) ФСБ (1091)

 Установлена личность нападавшего на управление ФСБ в Хабаровске: "Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе"

Личность открывшего стрельбу в УФСБ России по Хабаровскому краю установлена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Смотрите также: Неизвестный открыл стрельбу в приемной ФСБ в Хабаровске: погибли сотрудник и посетитель. ВИДЕО

"Это уроженец и житель Хабаровского края А.В. Конев, 1999 года рождения", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В российском ведомстве уточнили, что имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе.

Оперативно-следственные действия продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ пытается вербовать 90% пересекающих админграницу с оккупированным Крымом. Действуют чисто как Гитлер во время Второй мировой, - Ислямов

Ранее сообщалось, что в приемной ФСБ в Хабаровске неизвестный расстрелял посетителей и сотрудников. Погиб сотрудник ФСБ и посетитель, еще один человек ранен.

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Одной соской скормлены.Москвичка выложила в социальные сети фотографии, где она дает своему грудному ребенку фаллоимитатор вместо соски. На возмутительные снимки обратили внимание пользователи Instagram.
Сейчас аккаунт katies2687, где были размещены фотографии, закрыт, однако пользователи соцсети успели сделать скриншоты и распространяют их с просьбами наказать женщину. Также они назвали ее имя - Екатерина Карамова, 30 лет, живет в Москве.
На фотографиях видно, как мать сначала надевает на фаллоимитатор презерватив, а затем дает младенцу в рот. Видно, что ребенок сначала заплакал. Все этапы процесса последовательно задокументированы.
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Там все неугодные - "нацисты".
Особенно те, кто власть критикует.
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Какой там! Их послушать, так весь мир нацисты, только они да КНДР пушистые русские
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Так на масковии все повально или экстремисты или фашызды или неонацисты.
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Охренеть. Проблемы РФ им их и решать. Каждому свое. Им жить в своей стране, а нам в нашей. Отвлекаловка?
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Неактуален ПС на текушший момэнт....визитку навального ищут.
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Мля! И как они не путаются, кто сегодня нацист!
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Кто сегодня против хуйла мявкнул - тот завтра и нацист.Как с ИГИЛом : куда попали - там и штаб
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нет ну в фсб только неофашист может палить это даже не обсуждается нарасее скрепа !
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а в это время на крысме:
1. Жил себе Сергей Бордов в Украине. Служил на ЧФ рф в Севастополе. Служил бок о бок с украинскими военными, а в 2014 году принялся оккупировать Крым - за это получил медаль и повышение. Потом россиюшка лишила его 40% надбавки за службу за границей и отправился Бордов за копеечкой в Сирию убивать мирных жителей. А вчера грохнули в Сирии Бордова. Карма http://www.rbc.ru/politics/21/04/2017/58fa1f479a7947d3df4b1dac (подробности от вдовы). Тем временем пособники террористов снова возмущены, что украинцы не скорбят по убитому оккупанту https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855188997064282114 (скрин).
2. На четвёртом году оккупации крымские пропагандисты начали публиковать рекламу контор, которые оформляют украинские документы https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855346978535989248 (скрин и ссылка). Тем временем Гоблин заявил, что первым СДАЛ украинский паспорт на хранение оккупантам, но от гражданства Украины, как вы понимаете, он, как и остальные предатели, даже не думал отказываться http://fresh.org.ua/novosti/131601/aksenov-zayavil-chto-pervym-v-krymu-otkazalsya-ot-ukrainskogo-pasporta_2017-04-21
3. Новости курорта: на полигоне "Опук" оккупанты провели военные учения с артиллерией и "Градами" http://15minut.org/news/171085-na-poligone-opuk-v-krymu-okkupanty-rf-proveli-voennye-ucheniya-s-artilleriej-i-gradami
4. Диалог ватников. Туристам на заметку: " - Почему в Партените не штрафуют за распитие алкоголя в общественных местах? - Штрафовать некому. У нас нет патрульной службы. Да отделение, походу, вообще закрыто. Все оппозицию ловят. Алкашей некогда гонять" https://twitter.com/KrimRt/status/855116744976982016 (скрин).
5. Туристам на заметку - криопроцедуры в Евпатории: "Мало того, что отключили отопление и в квартире холодильник - ладно, криопроцедуры для поддержания молодости. Но вот очень интересует, почему нет горячей воды?" https://twitter.com/KrimRt/status/855370308437540868 (скрин).
6. Оккупанты намерены ввести курортный сбор в размере 100 рублей в сутки для ВСЕХ въезжающих в Крым. Совсем плохи дела как с туризмом в Крыму, так и с бюджетом россии http://ru.krymr.com/a/news/28442858.html
7. Оккупанты уверены, что "крымский бизнес не хочет в украинские времена". Это настолько смешно, что трудно комментировать http://fresh.org.ua/novosti/131607/chinovniki-uvereny-chto-krymskiy-biznes-ne-khochet-v-ukrainskie-vremena_2017-04-21 . Но и это ещё не всё: "В ЦБ заявили о нормальной банковской системе в Крыму" http://fresh.org.ua/novosti/131611/v-tsb-zayavili-o-normalnoy-bankovskoy-sisteme-v-krymu_2017-04-21 . Сгоняю в Сбербанк, а вы пока почитайте отзывы ватников о банковской системе оккупантов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/853234936232456192 (скрин) и https://twitter.com/CrimeaUA1/status/851731970723860480 (скрин).
8. Продажные шкуры понимают, что они недочеловеки, а санкции оказались не такими уж и ржачными: "Чувствую себя не совсем полноценным гражданином россии! Почему мы должны брать кредиты по сумасшедшим процентам в непонятных крымских банках, а нормальные банки россии, мало того, что у нас не работают, так еще и не хотят давать кредиты жителям Крыма! Анонимно", "В Москве тоже вроде не дают кредит с крымской пропиской", "Потому что мы санкционные!!! Глупые вопросы задаёте!!!!", "А почему у нас нет Сбербанка, ВТБ, Связного, Билайна, Мегафона, Макдональдса, Гугл-маркета в нормальном доступе - без всяких ВПН? Сначала ответьте себе на этот вопрос и автоматически ответите на свой", "Геноцид", "Крым еще далеко не россия. Нас ждет еще очень долгий процесс, чтобы мы стали полноценными россиянами", "Потому что мы только для себя россияне, а на материке мы все крымчане, а не русские", "Да уж. Санкции ввели против россии, но почему-то именно житель Крыма не может взять кредит, получить валюту из-за рубежа, оформить Шенгенскую визу, визу США. Нам перекрывают воду, электричество, транспорт, устраивают блокады - и ЕС относится к тому благосклонно, но все предъявляют требования к россии, что она нарушает права крымчан" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855376952433274880 (скрин).
9. Производство лапши на ватные уши - единственное, что процветает в Крыму. Октябрь 2015: К лету 2016 года в Севастополе построят гражданский аэропорт. Ноябрь 2016: Гражданский аэропорт "Бельбек" в Севастополе будут строить миллиардеры Ротенберги. Сегодня: В Севастополе не будут строить аэропорт. Проект строительства аэропорта не заинтересовал инвесторов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855363875906179072 (скрин и 3 ссылки).
10. Ещё чуток лапши. Июль 2015: В Крыму построят 80-ти этажный пятизвездочный отель за миллиард долларов. Сегодня: Девелопер из Катара построит в Крыму отель за $100 млн. Ну раз отель-небоскрёб уже построен, то пора пообещать что-то новенькое. Что? Где отель-небоскрёб, спрашиваете? Ну где-то в районе игорной зоны сразу за силиконовой долиной в районе нового севастопольского аэропорта https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855367060020494337 (скрин).
11. У путина считают Крым привлекательным для инвесторов http://fresh.org.ua/novosti/131630/u-putina-schitayut-krym-privlekatelnym-dlya-investorov_2017-04-21 . Придётся напомнить вчерашние новости о том, как инвесторы четвёртый год ищут дорогу в Крым https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855027176248397824 (скрин и 8 ссылок).
12. Строить новые отели будут по российским наностандартам. Пока что технологии отрабатываются на строительстве дорог: "Технологии в Феодосии, как всегда, с приставкой - НАНО. Проезжая ул. Назукина, «руль из рук выпал». Передо мной рабочая бригада. Небольшие дырки в дорожном покрытии заделывались так: рабочий двумя ладонями брал чудо-состав, присыпал в ямку, а затем два притопа, два прихлопа. Обморок водителя. Просто ногой притоптал! И дальше процессия двинулась. Ну почему так? Риторический вопрос. Анонимно" https://twitter.com/KrimRt/status/855367533741965313 (скрин).
13. В Крыму начался бизнес на дидах. Одни продают колорадки к 9 мая https://twitter.com/KrimRt/status/855359064548757504 (скрин), другие готовы за 3000 руб одеть вашего ребёнка в военную форму для фотосессии https://twitter.com/KrimRt/status/855321089102069761 (фото-скрин). Зато в Севастополе можно купить маечку со знаменитой фразой Медведева про отсутствие денег, чтобы показать всем, какой ты тупой нищеброд. Ржущие Искандеры больше не в моде https://twitter.com/Wintercrim/status/855370672423317504 (фото).
14. СеВАТОполь. Ветеран ищет в мусорных баках еду https://twitter.com/OccupyYalta/status/855136832950087681 (фото).
15. В Керчи несколько имбецилов митингом отметили День рождения Ленина https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855402250394628096 (фото).
16. Жителям Судакского района оккупанты повысили стоимость воды на 300% (до 33 руб - 15,7 грн). Следующее повышение через 2 месяца. Полив огорода в сезон обойдется в 30-40 тыс. руб (14-19 тыс. грн) - а это единственный источник дохода, которого лишают людей. Предатели вопят, что такими действиями специально дискредитируют россию. ИДИОТЫ! http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/zhytelyam-krymskogo-sela-podnyaly-platu-za-vodu-v-3-raza.html
17. Если в 2014 году за нелестные отзывы о россии можно было получить по голове, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Прочтите мнение крымчанки о разочаровании предателей http://ru.krymr.com/a/28444159.html
18. Глядя на крымчан, вспоминается анекдот про двух ковбоев, который заканчивается так: "А тебе не кажется, Билли, что мы с тобой бесплатно говна наелись?".
19. На "Первом" канале россии обсуждают меню в киевских ресторанах. Однозначно, россия - это провинция Украины, а россияне - её холопы, смотрящие в тарелку барину.
P.S. Четвёртый год ежедневно одно и то же: сделаем, построим, будет, повысим, увеличим, ин
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Сеть детских парикмахерских «Воображуля» извинилась за название стрижки «гитлерюгенд» из каталога салона. В сообщении компании, поступившем в «Ленту.ру», салон признал употребление этого слова «неуместным и недопустимым».
«Все каталоги уже были изъяты из студий и утилизированы. По данному факту проводится внутренняя проверка», - заявила генеральный директор управляющей компании «Воображули» Анна Шитникова.
Аналогичное объявление администрация сети парикмахерских разместила на сайте «Воображули».
На предложение детского салона сделать стрижку под юного нациста 16 апреля обратила внимание посетительница торгового центра «Мега» в Теплом стане Ольга Макарова.
Она разметила фото с услугой из каталога в Facebook, ее пост вызвал активное обсуждение в соцсетях и Telegram-каналах, часть пользователей сочла название стрижки кощунством. Другие заметили, что стрижка действительно имеет общепринятое название «гитлерюгенд», особенно этот тип популярен в барбершопах.
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жаль что в.ч а не окружного подчинения...рс нет ожидаемого фейерверка не будет
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Фашистов Хуйло любит, это его птенцы, так что скорей всего это брехня.
Есть для кацарылых варианты : амеры, груины, укры, инопланетяне...
Верить им - себя не уважать.
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Ого.уже хабаровскк - столица рюзких фошиздоа? А я то думал шо мацквабад
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А чому ніколи не пишуть, про вбивства поліцейських в Зімбабве? Теж цікава інформація для загального розвитку.
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Може тому, що зімбабвійці не вбивають українців..
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А, це для морального задоволення, що російські гопники ще й один одного мочать. Так байдуже це, що вони там у себе роблять.
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Пора бы знать, что глупо всё время быть умным!
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Новороссия и "Русский мир" напали на хабаровское ФСБ
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1999, ну, слава богу! Я уже подумал, что Адольф не выдержал, восстал из мёртвых
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Якесь неукраїнське хвамілійо "Конев". Може насправді він Коник або Каневський?
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Да какой нахрен неонацист?Он 1999 г.р.Ему 17 лет и мозгов ещё, как кот наплакал.Но шо с кацапов взять? Гаврила был неонацистом.По ФСБ нацист стрелял.
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У неонациста,нове бачення!У ФСБ, привикли по старому працювати,по дiдiвськи.Вот и не сошлись во взглядах,чей нацизм краще
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Хабаровский ополченец, зашел в здание ФСБ и открыл стрельбу по оккупантам.
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Странно... А почему он не украинский диверсант??? Какая-то нестыковочка...
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Наверна Китай наплывает...

Глазки рузькімі-узькімі дєлал...

А фамілійо ні а чем не гаваріт....))))
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А чё так скромно. Писали-бы, уж :"жидобендеровский массон слондонской пропиской и американским гражданством" . Ох уж эти кацапы недотумкувати!
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"Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе"

Ну да, неудивительно. Удивительно было бы, если бы он принадлежал к "конкурирующей фирме" - ЕР.
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так это не ярош, это хуйло на картинке - торговый партнер шыкаладного цеха.
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путинский неонацист- рашист напал на китайское управление ФСБ вХабаровске...
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Эти идиёты останавливали ИГИЛ в Сирии, теперь будут останавливать неонацизм в Германии?
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скажу відверто..справжні російські націоналісти воюють на стороні України..тому думайте самі шо тут і як..
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Кем бы пацан не был, он ГЕРОЙ!
Проник в логово сатана под вывеской фсб, и уничтожил тал служителей сатаны!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУстановлена личность нападавшего на управление ФСБ в Хабаровске: "Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе"
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