 Установлена личность нападавшего на управление ФСБ в Хабаровске: "Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Это уроженец и житель Хабаровского края А.В. Конев, 1999 года рождения", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В российском ведомстве уточнили, что имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе.
Оперативно-следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что в приемной ФСБ в Хабаровске неизвестный расстрелял посетителей и сотрудников. Погиб сотрудник ФСБ и посетитель, еще один человек ранен.
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Сейчас аккаунт katies2687, где были размещены фотографии, закрыт, однако пользователи соцсети успели сделать скриншоты и распространяют их с просьбами наказать женщину. Также они назвали ее имя - Екатерина Карамова, 30 лет, живет в Москве.
На фотографиях видно, как мать сначала надевает на фаллоимитатор презерватив, а затем дает младенцу в рот. Видно, что ребенок сначала заплакал. Все этапы процесса последовательно задокументированы.
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Особенно те, кто власть критикует.
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1. Жил себе Сергей Бордов в Украине. Служил на ЧФ рф в Севастополе. Служил бок о бок с украинскими военными, а в 2014 году принялся оккупировать Крым - за это получил медаль и повышение. Потом россиюшка лишила его 40% надбавки за службу за границей и отправился Бордов за копеечкой в Сирию убивать мирных жителей. А вчера грохнули в Сирии Бордова. Карма http://www.rbc.ru/politics/21/04/2017/58fa1f479a7947d3df4b1dac (подробности от вдовы). Тем временем пособники террористов снова возмущены, что украинцы не скорбят по убитому оккупанту https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855188997064282114 (скрин).
2. На четвёртом году оккупации крымские пропагандисты начали публиковать рекламу контор, которые оформляют украинские документы https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855346978535989248 (скрин и ссылка). Тем временем Гоблин заявил, что первым СДАЛ украинский паспорт на хранение оккупантам, но от гражданства Украины, как вы понимаете, он, как и остальные предатели, даже не думал отказываться http://fresh.org.ua/novosti/131601/aksenov-zayavil-chto-pervym-v-krymu-otkazalsya-ot-ukrainskogo-pasporta_2017-04-21
3. Новости курорта: на полигоне "Опук" оккупанты провели военные учения с артиллерией и "Градами" http://15minut.org/news/171085-na-poligone-opuk-v-krymu-okkupanty-rf-proveli-voennye-ucheniya-s-artilleriej-i-gradami
4. Диалог ватников. Туристам на заметку: " - Почему в Партените не штрафуют за распитие алкоголя в общественных местах? - Штрафовать некому. У нас нет патрульной службы. Да отделение, походу, вообще закрыто. Все оппозицию ловят. Алкашей некогда гонять" https://twitter.com/KrimRt/status/855116744976982016 (скрин).
5. Туристам на заметку - криопроцедуры в Евпатории: "Мало того, что отключили отопление и в квартире холодильник - ладно, криопроцедуры для поддержания молодости. Но вот очень интересует, почему нет горячей воды?" https://twitter.com/KrimRt/status/855370308437540868 (скрин).
6. Оккупанты намерены ввести курортный сбор в размере 100 рублей в сутки для ВСЕХ въезжающих в Крым. Совсем плохи дела как с туризмом в Крыму, так и с бюджетом россии http://ru.krymr.com/a/news/28442858.html
7. Оккупанты уверены, что "крымский бизнес не хочет в украинские времена". Это настолько смешно, что трудно комментировать http://fresh.org.ua/novosti/131607/chinovniki-uvereny-chto-krymskiy-biznes-ne-khochet-v-ukrainskie-vremena_2017-04-21 . Но и это ещё не всё: "В ЦБ заявили о нормальной банковской системе в Крыму" http://fresh.org.ua/novosti/131611/v-tsb-zayavili-o-normalnoy-bankovskoy-sisteme-v-krymu_2017-04-21 . Сгоняю в Сбербанк, а вы пока почитайте отзывы ватников о банковской системе оккупантов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/853234936232456192 (скрин) и https://twitter.com/CrimeaUA1/status/851731970723860480 (скрин).
8. Продажные шкуры понимают, что они недочеловеки, а санкции оказались не такими уж и ржачными: "Чувствую себя не совсем полноценным гражданином россии! Почему мы должны брать кредиты по сумасшедшим процентам в непонятных крымских банках, а нормальные банки россии, мало того, что у нас не работают, так еще и не хотят давать кредиты жителям Крыма! Анонимно", "В Москве тоже вроде не дают кредит с крымской пропиской", "Потому что мы санкционные!!! Глупые вопросы задаёте!!!!", "А почему у нас нет Сбербанка, ВТБ, Связного, Билайна, Мегафона, Макдональдса, Гугл-маркета в нормальном доступе - без всяких ВПН? Сначала ответьте себе на этот вопрос и автоматически ответите на свой", "Геноцид", "Крым еще далеко не россия. Нас ждет еще очень долгий процесс, чтобы мы стали полноценными россиянами", "Потому что мы только для себя россияне, а на материке мы все крымчане, а не русские", "Да уж. Санкции ввели против россии, но почему-то именно житель Крыма не может взять кредит, получить валюту из-за рубежа, оформить Шенгенскую визу, визу США. Нам перекрывают воду, электричество, транспорт, устраивают блокады - и ЕС относится к тому благосклонно, но все предъявляют требования к россии, что она нарушает права крымчан" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855376952433274880 (скрин).
9. Производство лапши на ватные уши - единственное, что процветает в Крыму. Октябрь 2015: К лету 2016 года в Севастополе построят гражданский аэропорт. Ноябрь 2016: Гражданский аэропорт "Бельбек" в Севастополе будут строить миллиардеры Ротенберги. Сегодня: В Севастополе не будут строить аэропорт. Проект строительства аэропорта не заинтересовал инвесторов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855363875906179072 (скрин и 3 ссылки).
10. Ещё чуток лапши. Июль 2015: В Крыму построят 80-ти этажный пятизвездочный отель за миллиард долларов. Сегодня: Девелопер из Катара построит в Крыму отель за $100 млн. Ну раз отель-небоскрёб уже построен, то пора пообещать что-то новенькое. Что? Где отель-небоскрёб, спрашиваете? Ну где-то в районе игорной зоны сразу за силиконовой долиной в районе нового севастопольского аэропорта https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855367060020494337 (скрин).
11. У путина считают Крым привлекательным для инвесторов http://fresh.org.ua/novosti/131630/u-putina-schitayut-krym-privlekatelnym-dlya-investorov_2017-04-21 . Придётся напомнить вчерашние новости о том, как инвесторы четвёртый год ищут дорогу в Крым https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855027176248397824 (скрин и 8 ссылок).
12. Строить новые отели будут по российским наностандартам. Пока что технологии отрабатываются на строительстве дорог: "Технологии в Феодосии, как всегда, с приставкой - НАНО. Проезжая ул. Назукина, «руль из рук выпал». Передо мной рабочая бригада. Небольшие дырки в дорожном покрытии заделывались так: рабочий двумя ладонями брал чудо-состав, присыпал в ямку, а затем два притопа, два прихлопа. Обморок водителя. Просто ногой притоптал! И дальше процессия двинулась. Ну почему так? Риторический вопрос. Анонимно" https://twitter.com/KrimRt/status/855367533741965313 (скрин).
13. В Крыму начался бизнес на дидах. Одни продают колорадки к 9 мая https://twitter.com/KrimRt/status/855359064548757504 (скрин), другие готовы за 3000 руб одеть вашего ребёнка в военную форму для фотосессии https://twitter.com/KrimRt/status/855321089102069761 (фото-скрин). Зато в Севастополе можно купить маечку со знаменитой фразой Медведева про отсутствие денег, чтобы показать всем, какой ты тупой нищеброд. Ржущие Искандеры больше не в моде https://twitter.com/Wintercrim/status/855370672423317504 (фото).
14. СеВАТОполь. Ветеран ищет в мусорных баках еду https://twitter.com/OccupyYalta/status/855136832950087681 (фото).
15. В Керчи несколько имбецилов митингом отметили День рождения Ленина https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855402250394628096 (фото).
16. Жителям Судакского района оккупанты повысили стоимость воды на 300% (до 33 руб - 15,7 грн). Следующее повышение через 2 месяца. Полив огорода в сезон обойдется в 30-40 тыс. руб (14-19 тыс. грн) - а это единственный источник дохода, которого лишают людей. Предатели вопят, что такими действиями специально дискредитируют россию. ИДИОТЫ! http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/zhytelyam-krymskogo-sela-podnyaly-platu-za-vodu-v-3-raza.html
17. Если в 2014 году за нелестные отзывы о россии можно было получить по голове, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Прочтите мнение крымчанки о разочаровании предателей http://ru.krymr.com/a/28444159.html
18. Глядя на крымчан, вспоминается анекдот про двух ковбоев, который заканчивается так: "А тебе не кажется, Билли, что мы с тобой бесплатно говна наелись?".
19. На "Первом" канале россии обсуждают меню в киевских ресторанах. Однозначно, россия - это провинция Украины, а россияне - её холопы, смотрящие в тарелку барину.
P.S. Четвёртый год ежедневно одно и то же: сделаем, построим, будет, повысим, увеличим, ин
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«Все каталоги уже были изъяты из студий и утилизированы. По данному факту проводится внутренняя проверка», - заявила генеральный директор управляющей компании «Воображули» Анна Шитникова.
Аналогичное объявление администрация сети парикмахерских разместила на сайте «Воображули».
На предложение детского салона сделать стрижку под юного нациста 16 апреля обратила внимание посетительница торгового центра «Мега» в Теплом стане Ольга Макарова.
Она разметила фото с услугой из каталога в Facebook, ее пост вызвал активное обсуждение в соцсетях и Telegram-каналах, часть пользователей сочла название стрижки кощунством. Другие заметили, что стрижка действительно имеет общепринятое название «гитлерюгенд», особенно этот тип популярен в барбершопах.
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Есть для кацарылых варианты : амеры, груины, укры, инопланетяне...
Верить им - себя не уважать.
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Глазки рузькімі-узькімі дєлал...
А фамілійо ні а чем не гаваріт....))))
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Ну да, неудивительно. Удивительно было бы, если бы он принадлежал к "конкурирующей фирме" - ЕР.
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Проник в логово сатана под вывеской фсб, и уничтожил тал служителей сатаны!
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