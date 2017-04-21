 Суд начал избрание меры пресечения для Переломы, второго фигуранта в деле Мартыненко. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".
Судья Бобровник вернулся рассматривать ходатайство о мере пресечения для Переломы. Адвокаты экс-нардепа Николая Мартыненко опять заявили отвод судьи.
Адвокаты подчеркнули, что Бобровник чаще других судей Соломенского суда рассматривает ходатайства НАБУ и удовлетворяет их.
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) выступили против отвода судьи Бобровника. Они заверили, что у НАБУ нет дела на Бобровника.
По версии следствия, Перелома обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП "Востгок". Это лицо также известная как фигурант другого уголовного производства относительно нанесения убытков ПАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 миллионов гривен, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре прошлого года. Дело ПАО "ОПЗ" рассматривается в суде, а указанное лицо имеет статус обвиняемого.
Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.
Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.
Ранее его пресс-служба прогнозировала, что дело будет рассматривать судья Александр Бобровник, которого она называет подконтрольным НАБУ.
В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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мерзость!
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Только раньше судья решал как надо яныку а теперь как надо НАБУ
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Это не законность а расправа.
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Причем по 2 в день
А как же обычная статистика???
Не должны быть разные судьи?
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Народный депутат Георгий Логвинский («Народный фронт»), приехавший на заседание Соломенского районного суда, который 21 апреля должен избрать меру пресечения для задержанного экс-нардепа Николая Мартыненко, рассказал журналистам, могут ли взять подозреваемого на поруки.
«Я думаю, что есть определённый баланс, у меня на поруках много людей, за убийства, грабежи, люди, которые ко мне обращались. Единственное на что я смотрю, можно ли человека оставить на свободе, а не в СИЗО, и я считаю, что если человек не совершил опасный для общества поступок его можно брать на поруки», - рассказал Логвинский.
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"Кто ж его посадит?! Он же памятник!"
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