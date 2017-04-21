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 Суд начал избрание меры пресечения для Переломы, второго фигуранта в деле Мартыненко. ФОТО

Бывший председатель наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергей Перелома доставлен в Соломенский районный суд г. Киева.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

Смотрите также: Защита Мартыненко заявила отвод судье Бобровнику. ФОТОрепортаж

Судья Бобровник вернулся рассматривать ходатайство о мере пресечения для Переломы. Адвокаты экс-нардепа Николая Мартыненко опять заявили отвод судьи.

Суд начал избрание меры пресечения для Переломы, второго фигуранта в деле Мартыненко 01

Заседание в отношении Переломы было запланировано сразу после Мартыненко. Также в зале присутствует Руслан Журило, бывший замдиректора ВостГОКа.

Адвокаты подчеркнули, что Бобровник чаще других судей Соломенского суда рассматривает ходатайства НАБУ и удовлетворяет их.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) выступили против отвода судьи Бобровника. Они заверили, что у НАБУ нет дела на Бобровника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По "делу Мартыненко" НАБУ повторно задержало Журило возле дверей САП, - адвокат

По версии следствия, Перелома обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП "Востгок". Это лицо также известная как фигурант другого уголовного производства относительно нанесения убытков ПАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 миллионов гривен, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре прошлого года. Дело ПАО "ОПЗ" рассматривается в суде, а указанное лицо имеет статус обвиняемого.

Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

Ранее его пресс-служба прогнозировала, что дело будет рассматривать судья Александр Бобровник, которого она называет подконтрольным НАБУ.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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А коли суди були неупередженими? В Україні їх ніколи не було, може при гетьманах або при скіфах, але доподленно це не відомо.
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ну так давайте и дальше жить по понятиям.
Только раньше судья решал как надо яныку а теперь как надо НАБУ
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Раніше суддя вирішував як треба Януковичу, а зараз вирішує, як треба Порошенко, як жили за поняттями, там і живемо. А НАБУ тут ні до чого, воно ніякого впливу на суд не має.
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Ваше НАБУ позорит реформы. Это не суд а судилище.
Это не законность а расправа.
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Ну конечно. Только этот бобровник и рассматривает дела.
Причем по 2 в день
А как же обычная статистика???
Не должны быть разные судьи?
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Очередное дно от НФ Однопартиец Мартыненко, приехавший в суд, заявил, что берет на поруки убийц и грабителей
Народный депутат Георгий Логвинский («Народный фронт»), приехавший на заседание Соломенского районного суда, который 21 апреля должен избрать меру пресечения для задержанного экс-нардепа Николая Мартыненко, рассказал журналистам, могут ли взять подозреваемого на поруки.
«Я думаю, что есть определённый баланс, у меня на поруках много людей, за убийства, грабежи, люди, которые ко мне обращались. Единственное на что я смотрю, можно ли человека оставить на свободе, а не в СИЗО, и я считаю, что если человек не совершил опасный для общества поступок его можно брать на поруки», - рассказал Логвинский.
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А-а-а-а-а...япадсталом! Депутат от НФ Паша Пмнзеник нашел виноватого ! Это Саакашвили заказал Сытнику Мартынова!
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А почему до сих пор не слышно "могильщика " Мартыненко -- бородатую женщину Лещенко
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Комичность ситуации в том, что "праведные суды" - "судят праведных". А они же памятники!
Суд начал избрание меры пресечения для Переломы, второго фигуранта в деле Мартыненко - Цензор.НЕТ 7015

"Кто ж его посадит?! Он же памятник!"
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Радуйтесь и развлекайтесь этим шоу тупое быдло....оно ненадолго...его выпустят а через неделю сбежит...и все сворованое при нем останется......
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Бобровник это единственный судья в том суде, или что?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд начал избрание меры пресечения для Переломы, второго фигуранта в деле Мартыненко. ФОТО
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