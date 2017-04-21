 Климкин и его грузинский коллега Джанелидзе призвали международное сообщество усилить солидарную поддержку суверенитета Украины и Грузии

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД.
В сообщении отмечается: "Министры отметили успешное развитие дружественных и стратегически важных украинско-грузинских отношений и обсудили дальнейшее их всестороннее развитие в политической, военной, экономической, гуманитарной, правовой и других сферах сотрудничества.
П.Климкин и М.Джанелидзе подтвердили ключевое значение обеспечения всеми средствами независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии в рамках международно признанных границ. Министры решительно осудили продолжающуюся агрессию РФ против Украины и Грузии, призвали международное сообщество усилить солидарную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии.
Стороны обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины и Грузии и их отношения с ЕС и НАТО.
Главы внешнеполитических ведомств подтвердили заинтересованность обеих стран в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества и участия в реализации масштабных международных транспортных и энергетических проектов на пути Европа-Кавказ-Азия,в том числе развитии "Нового Шелкового пути".
Павел Климкин выразил искреннюю признательность за предоставление Грузии гуманитарной помощи в психологической реабилитации раненых в АТО украинских военнослужащих и оздоровлении детей, пострадавших от боевых действий.
Министр пригласил Михеила Джанелидзе посетить Украину с официальным визитом. По результатам переговоров Министры подписали Совместное заявление, Рабочий план консультаций между МИД обоих государств провели совместную пресс-конференцию".
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