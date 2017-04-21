 Чиновница Пенсионного фонда, подозреваемая в хищении 2 млн грн, задержана в Броварах, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что чиновница в течение 2013-2016 годов незаконного оформила выплату пенсий сорок одному человеку, которые не достигли пенсионного возраста. По предварительным выводам экспертов, сумма противоправно осуществленных выплат превышает 2 миллиона гривен.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнице было сообщено о подозрении в совершении преступлений и объявлен в розыск.
Оперативники спецслужбы установили местонахождении чиновницы и задержали в Броварах по месту жительства ее родственников.
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