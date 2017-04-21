EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Происшествия
  86  2
Материалы по теме:
Все про:Бровары (143) Киевская область (1481) Пенсионный фонд (284) СБУ (14019) хищение (284) чиновник (1340)

 Чиновница Пенсионного фонда, подозреваемая в хищении 2 млн грн, задержана в Броварах, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали чиновницу управления Пенсионного фонда в городе Бровары Киевской области, которая подозревается в присвоении более двух миллионов гривен государственных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновница в течение 2013-2016 годов незаконного оформила выплату пенсий сорок одному человеку, которые не достигли пенсионного возраста. По предварительным выводам экспертов, сумма противоправно осуществленных выплат превышает 2 миллиона гривен.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Замдиректора львовского аэропорта задержан при получении 40 тыс. грн взятки. ФОТО

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнице было сообщено о подозрении в совершении преступлений и объявлен в розыск.

Оперативники спецслужбы установили местонахождении чиновницы и задержали в Броварах по месту жительства ее родственников.

Смотрите также: В Чернигове раскрыта схема присвоения бюджетных средств при строительстве детского сада, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Говорите денег не хватает в ПФ - просто п**дить не надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никаких денег не напасёшься на наших ворюг-чиновников!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновница Пенсионного фонда, подозреваемая в хищении 2 млн грн, задержана в Броварах, - СБУ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти