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Все про:Житомирщина (612) налоги (2458) ГФС (2744)

 Налоговики раскрыли схему формирования незаконного налогового кредита компаниям реального сектора экономики на Житомирщине. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Житомирской области раскрыли схему по незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что руководители двух компаний незаконно сформировали налоговый кредит по НДС на 3,2 миллиона гривен за счет отражения в бухгалтерском и налоговом учетах операций по покупке товаров у ряда фиктивных предприятий, что привело к уклонению от уплаты налогов на указанную сумму.

Как показала дальнейшая проверка, злоумышленники покупали за наличные запчасти к спецтехнике, документально отражая их покупку у фиктивных компаний. В дальнейшем указанная продукция реализовывалась реально действующим предприятиям. В результате незаконной деятельности, был незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость десяти предприятиям реального сектора экономики на сумму более 30 миллионов гривен.

В результате проведенных в Днепропетровской и Житомирской областях 15 обысков было обнаружено и изъято 118 печатей фиктивных предприятий, 9 факсимиле, компьютерная техника, бухгалтерская и черновая документация, банковские карты, а также почти 28 тысяч гривен наличными.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается".

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