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 Политика Украины
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 Мартыненко действовал как настоящий политик и не прятался от расследования, - Ляшко

Народный депутат, глава Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал дело экс-нардепа Никалая Мартыненко, отметив, что впервые в украинской истории политик добровольно сложил депутатский мандат и не прятался от расследования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Виноват Николай Мартыненко или нет в инкриминируемых ему преступлениях - должен установить суд, надеюсь, что он будет справедливым и честные судьи, потому что знаем много противоположных примеров. Но однозначно Мартыненко действовал как настоящий мужчина и политик, когда впервые в украинской истории добровольно сложил депутатский мандат и не прятался от расследования. Пример для многих евнухов в Раде, которые держатся за тот мандат, как вошь за кожух", - отметил Ляшко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Депутаты и министры намерены взять Мартыненко на поруки. ФОТО

Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

Ранее его пресс-служба прогнозировала, что дело будет рассматривать судья Александр Бобровник, которого она называет подконтрольным НАБУ.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Мартыненко действовал как настоящий политик и не прятался от расследования, - Ляшко

Бо знает, шо бут сидеть..... в ВР, как и Мосийчук.... чё не?
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Просто не ожидал , что такой поворот возможен . Решил пропиариться , типа честному человеку бояться нечего . Да я так думаю , что ещё , и денежку срубил с того , кто вместо него в ВР зашёл . А вот , как-то не заладилось .
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Мартыненко действовал как настоящий политик и не прятался от расследования, - булькнув Ляшко ,а по себе подумав-не те що я, слабохарактерний і звалю при першій можливості....Як тільки візьмуть за дупу...Ні..Напевно як за дупу візьмуть то трохи почекаю....
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радиКАЛ - авторритет ,аднака...

Губки вытри- "Бэлый шаКАЛад"....

Вооо, ПРррративный....
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Задержание Мартыненко: в сети показали топ-чиновников, приехавших на помощь экс-нардепу

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов и министр инфраструктуры Владимир Омелян готовы просить суд отдать им на поруки экс-депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.
Об этом сообщает сайт украинского телеканала 112.
Отмечается, что кроме министров готовность взять Николая Мартыненко на поруки выразил депутат Николай Княжицкий ("Народный фронт").
На своей странице в Facebook блогер Александр Барабошко опубликовал фотографии чиновников, которые "пришли на помощь" Николаю Мартыненко к зданию суда.
"Сходка реформаторів, які прийшли впрягатися в робочий час за Мартиненка.
Реформатор номер 1 - Омельян, рік ескалатор в нього на ЖД вокзалі не працював, дочекався поки Укрзалізницю забрали з його підпорядкування. Чому він зараз не хоче сходити на сторовокзальну з головним по Київпастрансу і за ще один неробочий ескалатор впрягтися?
Реформатор номер 2 - міністр молоді і спорту Жданов, який тільки фоткається із спортсменами в аеропорту коли ті самі привозять медалі, а потім розказує, що борець Жан чи ще хтось щось не так сказав.
Гриневич теж впряглася третім номером, видно вчителі в маслі купаються, є трохи часу.
Шикарно, дякую за роботу шановні міністри! Не працюйте так дофіга, п'ятниця ж", - написал блогер.



Мартыненко действовал как настоящий политик и не прятался от расследования, - Ляшко - Цензор.НЕТ 497

Мартыненко действовал как настоящий политик и не прятался от расследования, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5097
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если бы была за что прятаться то и прятался, а так сам же и следствию не препятствовал и сам добровольно готов был сдать загранпаспорт же. Все же и так понимают, что у дела нет перспектив на развитие, развалится ещё быстрее чем у Насирова
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зато НАБУ то видимость работы хорошую создает и верит, что народ "ведется". Только таким способом им все равно не поменять уже и так низкий уровень доверия
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НАБУ занято тем, что зарабатывает на имитации борьбы с коррупцией, а такие как Лещенко и Шабунин своим популизмом еще в этом и помогают Сытнику
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Точно, настоящий политик:
Мартыне́нко Никола́й Влади́мирович (род. 12 января 1961 года, г. Светловодск Кировоградской обл.) - украинский политик, народный депутат Украины III-VIII созывов. В Верховной раде возглавлял фракцию «Наша Украина - Народная самооборона» и Комитет по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности. Член партии «Народный фронт» с сентября 2014 года. Ранее состоял в компартии, НДП, «Нашей Украине», «Фронте перемен» и Батькивщине.
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Зрозуміло, щоб бути справжнім політиком в Україні, потрібно багато красти і не від кого не ховатися.
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Все правильно. А вата местная, особенно жульковская, пусть на говно в комментах исходит
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Вам больше по вкусу панамский шоколад?
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Забавно. Заднеприводный клоун пытается крышевать топ-казнокрадов.
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Штирлиц и волочайшишишився взаду парашют...))))
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как-то это задержание НАБУ больше на чистый пиар похоже, походу таким образом Сытник пытается оправдать свои заоблачные зарплаты, да и золотые носки по 400 грн за пару )))
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От НАБУ два года только и слышно, что громкие заявления и пиар, а на деле они не показали никаких результатов. В год они обходятся государству 500-700 млн, а вернуть они смогли только 100 млн. Даже старая прокуратура работает эффективней.
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А знаете почему так? НАБУ мотивировали задержание тем, что он мог сбежать из страны. При том, что в 2015 г. добровольно отказался от депутатской неприкосновенности - это действенное доказательство того, что он не собирался никуда скрываться. https://lb.ua/news/2017/04/20/364430_martinenko_zaderzhan_srok_72.html
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Значит, шакаладная телега забуксовала!
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Думается шо шлюшке просто дали деньжонок трошки в анф за этот рассказ.
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О, к яйценосным кукарекающие подтягиваются! Подписка у барыги сильная. Осталось только шоколадным с оппоблоком подтянуться и тогда картина жулья практически - готова.
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Жаль, что за всеми политическими интригами НАБУ только некоторые смогли рассмотреть мужество и ответственность экс депутата
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То треба ему орден дати,та отпустить.Як що не втiк,то невiновен!Во логика железная
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Шляшко-эта та мразь которая устраивала тарифные майданы и митинги за крестьян?!
мартыненко-крестьянин, прилепил к 95 долларов для госкомпании свои 35 долларов, во время войны, и шлюшко взяло за него вилы...
Шляшка на вилы!
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У Ля́шки начался тревожный зуд в пятой точке. Если так дело пойдет, то и его за эту точку вскоре возьмут.
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"Мартыненко действовал как настоящий политик и не прятался от расследования, - Ляшко..."
А чего ему прятаться как, депутату и с мандатом-ксивой, отпускающем все грехи? Ангел - сошедший на землю? В зале суда медалью наградят или опосля?
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Був ти , Ляшко , дурником, дурником і здохнеш. Головна тема крадійства - твели із параши за доляри. І де ж цьому придурку сховатись можно? Америка все одно дістане. Едине місце, де можна пересідіти - президентом Украіни. А це проблема - хто ж за цього виродка проголосує та й бабла у нинішнього побільше. Едине щастя - арешт НАБУ. Ці дебіли тільки кіздіти можуть, а суд просеруть. І не за так, але й не задорого.
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Ничего особенного не происходит, просто один вор решил что пока у власти обобрать другого вора и создать иллюзию борьбы с коррупцией. Но как такое "громкое" дело может обойтись без главвафлиста страны, который кормится от обоих - один в рот, другой в задницу!
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Мартыненко обвинен в попытке подкупа швейцарского прокурора через агента «Штази»

"Бывшая агент "Штази" Кристина Вилкенинг, которую в прошлом году осудили в Германии за подкуп немецких правоохранителей в интересах Дмитрия Фирташа, сообщила следствию, что среди ее клиентов был и бывший украинский нардеп Николай Мартыненко...

...
По информации Tages-Anzeiger, на допросах в Германии Кристина Вилкенинг сообщила, что Николай Мартыненко в случае успеха предлагал от двух до четырех миллионов евро человеку, который во главе команды частных детективов нашел бы выход на соответствующих лиц в Федеральной прокуратуре Швейцарии..."
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Дырявый забеспокоился. Под ним тоже земля качнулась или только в перспективе?
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Ховайтесь скотиняки, Ляшко повернувся з відпочинку.Ляшко з кумом відпочивали в Герцлії (Ізраїль) готель "The Ritz-Carlton", номер 900$ на добу.
Ну і безумовно ви не побачити цих витрат в його електронній деклараціїМартыненко действовал как настоящий политик и не прятался от расследования, - Ляшко - Цензор.НЕТ 382
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а з ним троє - це його бугри, чи як нині кажуть - підари?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМартыненко действовал как настоящий политик и не прятался от расследования, - Ляшко
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