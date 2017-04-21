"Вашингтон вновь пытается диктовать свою волю всему миру, - Лукашенко"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Запад.
"Все более отчетливо проступают контуры внешней политики новой администрации США", - заявил А.Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию.
По его словам, последние действия в Сирии, рост напряженности на Корейском полуострове вселяют обеспокоенность по поводу того, что Вашингтон вновь пытается диктовать свою волю остальному миру.
"Искренне надеюсь, что разум всех геополитических игроков на сей раз возобладает", - сказал Лукашенко.
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Настало время провести с Россией жесткие дискуссии, - советник президента США по нацбезопасности(93)
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Бацька метается между спонсорами - и не безуспешно!...
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Сами долги рисовали, сами собственность отбирали.
Кстати, то же самое было и в Украине, пока кацапов с их газом накуй не послали. Если бы мы до сих пор у Газпрома покупали, то сейчас бы они орали, что Украина у них опять наворовала газ на стопяццот миллиардов.
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навряд сможет свой ценник сменить...
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а то придется таки печь американские пирожки ...
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Джохар Дудаев говорит по спутниковому телефону. Услышав звук ракеты, профессиональный летчик и военный, Джохар поднял голову и оценив ситуацию, даже не изменил позы, достойно приняв смерть.
***
Поздно вечером 21 апреля 1996 года в результате русского теракта стал Шахидом (иншааЛлах) президент Ичкерии генерал Джохар Дудаев.
Ракетный удар по Дудаеву был нанесен в момент, когда он разговаривал по спутниковому телефону в безлюдной местности неподалеку от села Гехи-чу на западе Чечни.
Российское руководство надеялось, что с убийством Дудаева сопротивление в Чечне прекратится, и война быстро закончится. Однако дальнейшие события показали, что надеждам Кремля не суждено было оправдаться. Оккупанты были изгнаны из Чечни.
После нового вторжения русских кафиров, Джихад распространился по всему Северному Кавказу
На сегодняшний день установлено, что в теракте против Дудаева замешаны спецслужбы США и России, а так же непосредственно высшее военно-политическое руководство этих стран.
По одной из версий, координаты местонахождения Дудаева были переданы российской стороне, по прямому указанию администрации Клинтона, Агентством Национальной Безопасности (АНБ) США, которое отслеживало сеансы спутниковой связи чеченского президента, пользовавшегося системой «ИНМАРСАТ».
Приказ об организации теракта был отдан непосредственно Ельциным. Организаторы теракта и исполнители были награждены лично Ельциным золотыми звездами героев России.
***
Эту поэму Джохар Дудаев написал в 1983 году. Как и начинается поэма, не претендуя на звание поэта, легендарный лидер чеченского народа выразил своё будущее в стихотворной форме.
Джохар Дудаев: «Судьба, верни мне дух свободы!»
Я не поэт,
Об этом даже спору нет...
Но, коль известно всем давно,
Что поэтическое слово,
В сто крат доходчивей иных,
Тогда и мне немудрено,
Попробовать нестройный стих,
Чтоб пламя сердца передать...
С рожденья грезил быть, я вольным:
Рассвет встречать в родных горах,
С широкой буркой на плечах,
Взирать с утеса, гор громадных,
Ущелья диких, быстрых рек,
Все, чем возвышен человек...
С закатом, с шашкою в руке,
На быстроногом скакуне,
Мчаться, по полям раздольным,
Себя героем представлять,
Разить врагов ударом метким
И родину освобождать.
В изгнанье тяжком, диком, мрачном,
Средь голода, болезней, тьмы,
Еще в младенческой груди
Таил я дерзкие мечты...
И ненависть вздымала грудь.
Как - будто мог я зачерпнуть,
Одним движением руки,
Всю нечисть из-за стен Кремля,
Ударить оземь так, плашмя!
Чтоб дух последний испустили,
Глаза поганые закрыли.
За что? - я спрашивал себя:
Рожденный вольным,
Жил в неволе?
Всем сердцем родину любя,
Изгнанником в чужом краю,
Я в угнетенье должен быть?
Ужель смирит душа меня,
С судьбой покорного раба?
Неужто суждено нам здесь,
Могилу братскую обресть?
И, не покинув, смертный стан,
Мрачный край сей, Казахстан,
Похоронит мой народ,
Возведя на эшафот?
Я был понять еще не в силах,
Источник дерзких дум тогда,
Что кровь струится в моих жилах,
Та, что отцами пролита...
Кто душу мог понять юнца,
В ком кровь кипела без конца,
В ком жар свободы воспылал,
К отмщенью, к прошлому взывал...
Голодной степи целину,
Я был готов зубами грызть,
Чтоб жажду мести утолить...
О, эта сила вдохновенья!
Слаще райской птицы пенья!
В ней слышен топот лошадей,
Неровный треск костров тревожных,
Эхом, мечущейся зов,
Скачки храбрых удальцов,
Намаза утреннего хор,
Гортанный горский разговор...
Неугасим мятежный дух,
Затаившийся в сердцах,
Услышав с гор воинства крик,
На бой готовы в тот же миг!
Но тяжела рука москвитов,
Затмила варваров и бритов,
И восточного вандала,
И походы Чингиз- хана...
Указы русского престола,
Закрыты ныне под замками,
Где росчерком одним пера,
Решалась горская судьба!
Посланец царского престола,
Новоявленный сардал,
Наместник дерзкого Кавказа,
Ермолов - русский генерал.
Нахмурив брови, стиснув зубы,
Громоподобно возглашал..
"Клочок земли и горсть людей!
Под носом русского престола,
Дерзнуть посмели на свободу?
Уж покажу дикому сброду!
С тюрьмы начну я строить крепость,
Леса все вырублю окрест...
И положу на том я крест!"
Исполнил свой он приговор...
Теперь в обличье генерала,
Бюст гипсовый стоит, как вор,
Вокруг колючкой обнесен,
Сокрытый от людского взора,
Флага русского позор!
Прошли года... Другой сардал,
В Кремле на троне восседал,
И в ЦeКа при всем совете,
Равнодушно рассуждал:
"Их в Каспий. Утопить бы надо...
Да, эшелонов маловато.
Отправим лучше весь народ,
В Казахстан на эшафот!
Больных и старых нет нужды,
Увозить с родной земли,
Лучше сжечь их всех дотла,
Чтобы не было следа...
По горам развеем прах,
Чтоб другие знали страх!"
"А военных снять с фронтов,
Под охраной караулов,
Отправить вслед своим родным,
Одна там участь будет им.
И тогда избавлюсь я ,
От вольнодумства навсегда!"
Молча выслушал Совет,
Ни у кого вопросов - нет...
Что им стоила тогда,
Народа бедного судьба?
Завесой Ленинских идей,
Наготу свою прикрывши,
За портфель дрожа, как мыши,
У шакальего гнезда.
Слепо внемля приговору,
Не смея голоса подать,
Сидела Сталинская свора,
Подписали приговор...
С хладнокровьем палача.
Рука не дрогнула ничья!
А потом, умывши руки,
Эти же народа "слуги",
Продолжали голосить:
"О правах и о свободе,"
"О свете Ленинских идей",
Партбилетами трясли
И страну "вперед вели!"
Но гордого народа дух,
Из пепла снова оживал,
Их прах, развеянный в горах,
Живых к отмщенью призывал!
Народа гнев достиг вершины,
В сердцах людей кипела злость,
И вдруг, как с барского стола
Собаке брошенная кость,
Россия с царского плеча,
Автономию дала!
Ичкерия, страна моя!
Теперь ты кличешься "Чечня"!
Рима древнего уроки,
Не забыли "наши боги",
Ингушетию - в довесок,
Народ единый разделяя,
"Чечня" придатком скреплена!
Единое дели поменьше,
Известна мелочи цена!
А потому и править легче...
Нас хоть на части разорви,
И, как ты нас не назови,
Ичкерия, твои сыны -
Памяти отцов верны!
Примеров этому несчесть,
Когда оплата - жизнь за честь!
Познал, чеченец, ты на деле,
Суть политики "орла",
Чашу горькую похмелья,
Испил при Сталине сполна,
Но в судьбе твоей поныне,
Туда же гнет и суть "герба"...
В тюрьмах, ссылках и в изгнанье,
Нас на гибель обрекали,
Дождем свинцовым поливали,
В огонь и пламя загоняли...
Степей казахских целина,
Костьми людей орошена.
И пусть мы в скорби и печали,
Знаем мы, за что мы пали!
Ведь сегодня, павших кости,
Народу памятником стали!
Судьба, возьми свои щедроты!
Чины, медали, ордена...
Верни мне лучше дух свободы,
То, чем гордился я всегда!
И, если я один останусь,
В ком пламенем горит душа,
Кровь моя, вскипая лавой...
Потоком тяжким хлынь к груди,
Возьми и сердце разорви!
Но, только дай, припасть к скалам,
В последний раз, вдохнуть прохладу
И гор, живительною влагой
Несчастный прах мой окропи.
А ветер гор, порывом нежным,
Прощальный, мой привет, шепни...
Джохар Дудаев, 1983 год
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Как сообщают источники из Хабаровска, здесь был атакован притон банды ФСБ, т.н. «приемная». В ходе атаки убит 1 член чекистской банды и 1 посетитель. По утверждению чекистов, напавший убит.
Позже в банде ФСБ заявили, что их притон атаковал местный житель, 18-летний член национал-социалистической группировки. Другие подробности не приводятся.
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Беларускi Дзяржауны Саюз Маладзежы !!!
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В Курской области РФ загорелся склад артиллерийского вооружения - СМИ
Площадь пожара на складе на территории воинской части в Курской области составляет 200 м², сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.
В пятницу днем на территории воинской части в Курской области России загорелся склад артиллерийского вооружения. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
По предварительной информации, пожар случился на складе со стрелковым артиллерийским вооружением. Площадь возгорания составила порядка 200 м². Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.
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А путлер не при делах.... и не с него началось.... и не предлагали царьку быть в НАТО... и ЕС дорожки не застилал....
https://www.youtube.com/watch?v=i-Qg0986Dzg
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Кронпринц Отто Габсбург первым в 2005 году увидел в президенте РФ Владимире Путине черты Адольфа Гитлера, отметил российский социолог и политолог Игорь Эйдман.
Австрийский кронпринц Отто фон Габсбург благодаря личному опыту одним из первых увидел в президенте России Владимире Путине черты главы фашистской Германии Адольфа Гитлера, отметил социолог и политолог Игорь Эйдман в Facebook.
"Первым из известных общественных деятелей Путина с Гитлером сравнил Отто Габсбург. Это было еще в 2005 году. Габсбург лично знал бесноватого фюрера, а потом был его резким критиком. Поэтому ему пришлось сбежать в начале Второй мировой войны в США. В 2005 году это сравнение прозвучало очень смело. Но Отто Габсбург, вероятно, просто не смог сдержаться при виде Путина, чтобы не сказать: "Узнаю старика Адольфа!" Будущее показало, что память его не подвела", - подчеркнул он.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1458486657547642&id=100001589654713
В 2005 году в одном из своих докладов старший сын последнего императора Австро-Венгрии Карла Отто Габсбург упомянул Путина вместе с Гитлером.
"Путин очень открыто заявляет о своих намерениях. Гитлер делал точно так же. Такие люди слов на ветер не бросают", - заявил он.
Отто Габсбург умер 4 июля 2011 года на 99-м году жизни.
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их просто тупо больше и у них больше средств, воюют-развлекаются на чужой земле,
принося горе и смерть простым людям, тем кого как бы освобождают от "тираний"
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Буш-старший звонил Ельцыну 30 ноября 1991 года и уговаривал сохранить дохлый СССР..
План Гитлера Барбаросса был утверждён 30 ноября 1940 года...
дохлый СССр напал на Финляндию 30 ноября 1939 года..
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да уж лучше они, а не пидарасы с кремля. живее будешь.
мне как то "печенюшки" больше нравятся, чем бомбежки.
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