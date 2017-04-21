EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Происшествия
  1150  10
Все про:журналистика (2381) Луцк (360)

 Директор предприятия избил журналиста в Луцке, - Нацолиция

Во время подготовки сюжета на территории одного из предприятий в Луцке, оператору местной телерадиокомпании нанесли телесные повреждения, а также препятствовали работе журналиста этой ТРК. По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 171 и ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и нанесение легких телесных повреждений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области.

В сообщении отмечается: "Инцидент произошел вчера, 20 апреля. Во время подготовки сюжета на территории одного из предприятий на улице Андрея Марцинюка в Луцке, между сотрудниками предприятия и работниками телерадиокомпании возник конфликт.

Также читайте: В Луцке председатель РГА избил депутата райсовета, - Нацполиция

В результате конфликта, 49-летний директор предприятия нанес 42-летнему оператору телеканала телесные повреждения.

Потерпевший обратился за помощью к медикам. От госпитализации отказался.

По факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов и нанесение легких телесных повреждений следователи начали уголовные производства по ч. 1 ст. 171 и ч. 1 ст. 125 КУголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование".

Смотрите также: В Луцке полицейские со стрельбой задержали грабителей банка. ФОТО

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не... там так дело было. Директор этот не простой, а цельный депутатишко местный впридачу. Помимо того имел свою сеть магазинов + склады , где успешно водяру фальсифицировал Тоннами)) всего-то по 36 гривенек толкал))). И жить бы ему и не горевать, ан нет, журналистам надо было шуму поднять))) Кстати, ордер на обыск выдавать не хотят. Дежурный прокурор "на совещании у шефа". Выходить, стало быть , тоже не желает. Вот вам и вся работа "новоых правоохоронцив".
П.С. Да, депутатишко возглавлял местный осэрэдок "самопомощи"... как-то так...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну и какие претезии к Директору?
(в самой новости ни слова кто избил, только кого)
гаденышь- журналюга на святое, честно украденое, покусился....
даитеему еще пинок....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
спасибо, я, кажется, пропустил Ваш коммент.
а даите журмалюге еще раза три, что бы таким честным не был...
пипец..
вот когда будут бить директоров-воров, а не журналистов - поверю, что страна ыздоравливает,
а так - поддайте етому очкарику с микрофоном еще раз.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
честному предпренимателю скрывать нечего.. но и журналисты тоже бывают перегибают. у человека идет процесс он подвязан с поставщиками клиентами. и тут-бац. дайте мы поснимаем. -бац .дайте нам свет выставитьть.-бац и получил по мордам. а если гей?. то и парад в Луцке ..небайдужих геев. и журналистов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В каждом случае нужно разбираться отдельно. Если журналист проник на территорию предприятия без разрешения администрации , то я понимаю действия директора.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиректор предприятия избил журналиста в Луцке, - Нацолиция
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти