 Директор предприятия избил журналиста в Луцке, - Нацолиция

кторе коммуникации полиции Волынской области.
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В результате конфликта, 49-летний директор предприятия нанес 42-летнему оператору телеканала телесные повреждения.
Потерпевший обратился за помощью к медикам. От госпитализации отказался.
По факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов и нанесение легких телесных повреждений следователи начали уголовные производства по ч. 1 ст. 171 и ч. 1 ст. 125 КУголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование".
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П.С. Да, депутатишко возглавлял местный осэрэдок "самопомощи"... как-то так...
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(в самой новости ни слова кто избил, только кого)
гаденышь- журналюга на святое, честно украденое, покусился....
даитеему еще пинок....
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21.04.2017 18:37
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а даите журмалюге еще раза три, что бы таким честным не был...
пипец..
вот когда будут бить директоров-воров, а не журналистов - поверю, что страна ыздоравливает,
а так - поддайте етому очкарику с микрофоном еще раз.....
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