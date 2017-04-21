 Директор предприятия избил журналиста в Луцке, - Нацолиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в се



В сообщении отмечается: "Инцидент произошел вчера, 20 апреля. Во время подготовки сюжета на территории одного из предприятий на улице Андрея Марцинюка в Луцке, между сотрудниками предприятия и работниками телерадиокомпании возник конфликт.

В результате конфликта, 49-летний директор предприятия нанес 42-летнему оператору телеканала телесные повреждения.Потерпевший обратился за помощью к медикам. От госпитализации отказался.По факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов и нанесение легких телесных повреждений следователи начали уголовные производства по ч. 1 ст. 171 и ч. 1 ст. 125 КУголовного кодекса Украины.Продолжается досудебное расследование".