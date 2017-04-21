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 В течение дня боевики обстреливали позиции ВСУ из танков, БМП и крупнокалиберных минометов, один воин ранен, - штаб АТО

С начала суток российско-террористические подразделения 21 раз обстреляли позиции украинских войск. Один военнослужащий ВСУ ранен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении, противник огнем минометов калибра 120-мм накрывал защитников Новотроицкого. Против защитникам Марьинки применялись танки, 82-миллиметровые минометы, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Из противотанковых гранатометов и пулеметов больших калибров били по опорным пунктам в районе Водяного и Лебединского. Из автоматических гранатометов велся огонь по позициям в районе населенного пункта Гнутово. Из стрелкового оружия обстреляли морских пехотинцев возле Широкино. Вблизи Марьинки и Лебединского активизировались вражеские снайперы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Боевики обстреляли Марьинку: возле жилого дома обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд 125-мм калибра, - штаб. ФОТО

На Донецком направлении, позиции в районе Троицкого враг обстрелял из 120-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам возле населенного пункта Пески враг вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из подствольных гранатометов и пулеметов крупного калибра противник бил по защитникам Зайцево, а из противотанковых гранатометов - по защитникам Авдеевки.

Читайте: За прошедшие сутки двое украинских воинов погибли, восемь получили ранения, - штаб АТО


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Ой дограєтесь сєпари як дасть педро гідну відсіч!!Стратег вонючий!!
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А что делала наша армия? Ах да, она сидела в подвалах и считала разрывы...
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Мы у них уголь покупаем, поставляем им бесплатно ресурсы, а они значит ещё нас и убивают? Разве это по партнерски?
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Хунта ігнорує москалів.
Час для відплати ще не настав.
Але напрацювання йдуть.
"Росия встанет ото сна и на обломках..............." Хунта станцює гопак.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение дня боевики обстреливали позиции ВСУ из танков, БМП и крупнокалиберных минометов, один воин ранен, - штаб АТО
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