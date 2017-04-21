 В течение дня боевики обстреливали позиции ВСУ из танков, БМП и крупнокалиберных минометов, один воин ранен, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Приморском направлении, противник огнем минометов калибра 120-мм накрывал защитников Новотроицкого. Против защитникам Марьинки применялись танки, 82-миллиметровые минометы, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Из противотанковых гранатометов и пулеметов больших калибров били по опорным пунктам в районе Водяного и Лебединского. Из автоматических гранатометов велся огонь по позициям в районе населенного пункта Гнутово. Из стрелкового оружия обстреляли морских пехотинцев возле Широкино. Вблизи Марьинки и Лебединского активизировались вражеские снайперы.
На Донецком направлении, позиции в районе Троицкого враг обстрелял из 120-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам возле населенного пункта Пески враг вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из подствольных гранатометов и пулеметов крупного калибра противник бил по защитникам Зайцево, а из противотанковых гранатометов - по защитникам Авдеевки.
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