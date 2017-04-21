 Донецкий адвокат, который с ножом напал на жену Турчинова, получил 8,5 лет, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте столичной прокуратуры.
Его признали виновным в покушении на захват в заложники родственника представителя власти (ч.2 ст.15 ст.349 Уголовного кодекса) и захвате заложника (ст.147 Уголовного кодекса). Преступнику назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Читайте также - Адвокат Оленцевич, напавший на жену Турчинова, связан с руководством "ДНР", - Аваков
Напомним, 25 мая 2016 года полиция задержала в помещении одного из вузов столицы мужчину, который пытался убить Анну Турчинову, жену секретаря СНБО Украины Александра Турчинова. Правоохранители выяснили, что нападавшим оказался Владимир Оленцевич, житель Донецка, юрист. Он известен своими исками об отмене Указов о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу званий "Героя Украины ".
Он также пытался обжаловать в суде помилование Юрия Луценко. Кроме того, в 2014 году Оленцевич судился против Александра Турчинова о незаконном отстранении Виктора Януковича от власти
Во время обыска у Оленцевича были найдены установочные данные на Анну Турчинову и копия указа и.о.Президента Украины Турчинова о начале антитеррористической операции. Его нападающий планировал оставить на месте преступления.
По информации следствия, Оленцевич накануне имел контакты с "членами правительства" так называемой ДНР и с руководителями пропагандистских СМИ на временно неподконтрольной территории Украины.
27 мая Шевченковский районный суд Киева арестовал Оленцевича на два месяца.
759 15
Турчинов о решении Международного суда ООН: "Я лично недоволен"(54)
Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне. Войска РФ способны вторгнуться в Украину в течение 2-3 часов, - Турчинов. ВИДЕО+ ФОТО(333)
Турчинов провел встречу с Чрезвычайным и полномочным Послом КНР в Украине Ду Вэем. ФОТОрепортаж(35)
Лавров обвинил Турчинова в срыве минских договоренностей(323)
Яблоко от яблони: чем занимаются дети известных украинских политиков(0)
Турчинов: Когда меня в 2014-м спрашивали, кто будет отвечать за выданное добровольцам оружие, я говорил: "Отвечать буду я"(114)
Турчинов: В 2014-м была объявлена АТО вместо военного положения из-за необходимости проведения выборов президента(95)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Навіть псих-недоумок довів би справу докікця,але це не по сценарію.По сценарію псих-недоумок дістає ніж,кричить"Вы у меня сююю,ой с... ответите!!!",робить паузу хвилин на 15,приїжджає поліція і 3 хв.водить його по коридорам.Сам читав,сценарій,днів 5 назад.
26.05.2016 09:08
Ответить
Мне нравится 2
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
хотя - наука творит чудеса, спасибо расчлененным жабам...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Турчинов женился на родственнице?!
Ответить
Ответить