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Все про:нападение (1606) Турчинов (3177)

 Донецкий адвокат, который с ножом напал на жену Турчинова, получил 8,5 лет, - прокуратура

Шевченковский районный суд Киева в пятницу, 21 апреля, вынес приговор Владимиру Оленцевичу, который в мае 2016 года напал на жену секретаря СНБО Александра Турчинова с ножом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте столичной прокуратуры.

Его признали виновным в покушении на захват в заложники родственника представителя власти (ч.2 ст.15 ст.349 Уголовного кодекса) и захвате заложника (ст.147 Уголовного кодекса). Преступнику назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Напомним, 25 мая 2016 года полиция задержала в помещении одного из вузов столицы мужчину, который пытался убить Анну Турчинову, жену секретаря СНБО Украины Александра Турчинова. Правоохранители выяснили, что нападавшим оказался Владимир Оленцевич, житель Донецка, юрист. Он известен своими исками об отмене Указов о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу званий "Героя Украины ".
Он также пытался обжаловать в суде помилование Юрия Луценко. Кроме того, в 2014 году Оленцевич судился против Александра Турчинова о незаконном отстранении Виктора Януковича от власти

Во время обыска у Оленцевича были найдены установочные данные на Анну Турчинову и копия указа и.о.Президента Украины Турчинова о начале антитеррористической операции. Его нападающий планировал оставить на месте преступления.

По информации следствия, Оленцевич накануне имел контакты с "членами правительства" так называемой ДНР и с руководителями пропагандистских СМИ на временно неподконтрольной территории Украины.

27 мая Шевченковский районный суд Киева арестовал Оленцевича на два месяца.
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За другую жену отделался бы условным сроком .....
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Сподіваюся дружину Турчинова вже нагородили "Глоком", щоб більш жоден адвокат у неї під ногами не плутався.
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Kim Li 8a3aea34

Навіть псих-недоумок довів би справу докікця,але це не по сценарію.По сценарію псих-недоумок дістає ніж,кричить"Вы у меня сююю,ой с... ответите!!!",робить паузу хвилин на 15,приїжджає поліція і 3 хв.водить його по коридорам.Сам читав,сценарій,днів 5 назад.
26.05.2016 09:08
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Мне нравится 2
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Этот Оленцевич редкий дебил. Еще при Ющенко судился против присвоения Степану Бандере звания героя Украины. 8,5 лет мало для этого ушлёпка.
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Насколько помню, суд тогда удовлетворил иск. Судья до сих пор на свободе.
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не уверен, что его за 8.5 лет вылечат....
хотя - наука творит чудеса, спасибо расчлененным жабам...
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А ниче так козочка у пастора...на нее не с ножом надо бросаться...не с ножом.
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Друге діло пашинський, мало не застрелив людину і хоч би хни, всьо путьом.
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Просто донецкий адвокат забыл про программу " вас ждут дома", сослался бы что был одурманен российской пропагандой и раскаивается , его сразу отпустили, с боевиками убившими тысячи украинцев, это прокатывает легко.
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Его признали виновным в покушении на захват в заложники родственника представителя власти

Турчинов женился на родственнице?!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДонецкий адвокат, который с ножом напал на жену Турчинова, получил 8,5 лет, - прокуратура
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