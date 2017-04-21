 Китай выступает за решение "украинского кризиса" мирным путем, - посол в Украине Ду Вэй

Об этом сообщил посол КНР в Украине Ду Вэй, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украинский кризис продолжается уже несколько лет, и страдают две стороны этого конфликта. Я хочу сказать, что несмотря ни на что, Украина и Россия являются для Китая дружественными странами и стратегическими партнерами. Нам очень больно в душе. По вопросу кризиса в Украине китайское правительство придерживается позиции справедливости и объективности, и мы выступаем за решение вопроса мирным путем", - сказал он в пятницу в Киеве на пресс-конференции по случаю установлению 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем.
Посол отметил, что китайское правительство поддерживает международные усилия и сторон по урегулированию "украинского кризиса". "Мы тоже готовы своим путем продолжать наши усилия по урегулированию вопроса", - уточнил дипломат.
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Но: "Украина и россия являются для Китая..."
Не вяжется как-то...
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какие - такие мирные пути ему известны, а нам нет?....
тем более, что они - "этим своим путем продолжают совершать усилия по урегулированию вопроса".....
Что за путь такой, нам неведомый и всем невидимый?
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