 ЕС осудил решение запретить "Свидетелей Иеговы" в России

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на RFE / RL.
Офис Федерики Могерини в пятницу, 21 апреля, сделал заявление о том, что решение Верховного суда РФ запретить деятельность "Свидетелей Иеговы" "делает возможным открытие уголовных дел против "свидетелей Иеговы" за обычные молитвы".
""Свидетели Иеговы", как и любые другие религиозные группы, должны иметь возможность мирно пользоваться свободой собраний, без препятствий, как это гарантирует конституция Российской Федерации, а также международные обязательства России и международные стандарты прав человека", - говорится в сообщении.
Нью-йоркская организация Human Rights Watch также заявила, что решение суда от 20 апреля - это "ужасный ущерб свободе религии и собраниям в России".
Как сообщалось, Верховный суд России своим решением от 20 апреля 2017 года признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. Также суд обратил имущество организации в доход государства.
В самой организации заявили, что будут обжаловать это решение.
Деноминация "Свидетелей Иеговы" в РФ насчитывает 170 000 членов.
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Ответ на все эти вопросы очевиден - это ксенофобия.
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ветеранский актив при параде мусорки проверять ходит:
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Зато за этим неоднократно замечен московский патриархат.
Вопрос: какая церковь экстремистская?
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