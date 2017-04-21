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Все про:религия (687) Россия (70108)

 ЕС осудил решение запретить "Свидетелей Иеговы" в России

Европейский Союз осудил решение Верховного суда РФ запретить деятельность "Свидетелей Иеговы" как экстремистской организации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на RFE / RL.

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Офис Федерики Могерини в пятницу, 21 апреля, сделал заявление о том, что решение Верховного суда РФ запретить деятельность "Свидетелей Иеговы" "делает возможным открытие уголовных дел против "свидетелей Иеговы" за обычные молитвы".

""Свидетели Иеговы", как и любые другие религиозные группы, должны иметь возможность мирно пользоваться свободой собраний, без препятствий, как это гарантирует конституция Российской Федерации, а также международные обязательства России и международные стандарты прав человека", - говорится в сообщении.

Нью-йоркская организация Human Rights Watch также заявила, что решение суда от 20 апреля - это "ужасный ущерб свободе религии и собраниям в России".

Как сообщалось, Верховный суд России своим решением от 20 апреля 2017 года признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. Также суд обратил имущество организации в доход государства.
В самой организации заявили, что будут обжаловать это решение.

Деноминация "Свидетелей Иеговы" в РФ насчитывает 170 000 членов.
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ЕС осудил решение запретить "Свидетелей Иеговы" в России, и посовещавшись сошлись на мнении, что они обеспокоились.
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Китайское правительство выражает готовность ввести безвизовый режим с Украиной, исходя из желания двух стран, сообщил посол КНР в Украине Ду Вэй
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Могерини и вся верхушка ЕС,а слабо запретить деятельность террористической организаци " расейских свидетелей куйла" в ЕС... ?
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Нужно регулировать действия религиозных организаций в стране, на законодательном уровне. Промывать людям мозги, чтобы они куда-то шли работать, или несли деньги - это вообще еще то занятие. Например, стоит ввести запрет людям до 16-ти вообще быть "принятыми" в какие-либо церкви-и прочее. Ведь по факту, человек еще не имеет паспорта, вроде "ребенок", так чего за него уже все решили? В школах можно изучать религоведение, но не "закон божий". Все эти бизнес-церкви нацелены на получение прибыли. И если уж заботиться о здоровом рассудке нации, не стоит разрешать им раздавать брошюры, вести свои проповеди на улицах...А про свид.иеговы - все-таки странноватые люди там, мягко говоря. Хотя, это касается любых фанатичных верующих. Пропащие люди..Но кто их такими сделал? Нет ли там псих.обработки ? Кто это проверяет?
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Любая, даже самая невинная, "регулировка" по вопросу религии - это ни что иное как преследование вероисповедания. Если детям нет 16, то родители не имеют право их воспитывать в вере? И почему преподаватель атеизма в школе - это Окэй? И кто проведёт границу здорового рассудка и странностей? ...
Ответ на все эти вопросы очевиден - это ксенофобия.
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немає обуренню занепокоєння, стурбованості меж...
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Из СеВАТАтополя свидетели пишут
ветеранский актив при параде мусорки проверять ходит:
ЕС осудил решение запретить "Свидетелей Иеговы" в России - Цензор.НЕТ 9826
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Ни разу не видел, чтобы "Свидетелей Иеговы" освящали боевые ракеты.
Зато за этим неоднократно замечен московский патриархат.
Вопрос: какая церковь экстремистская?
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Наперекір кацапам варто б пропагувати цю чудову релігію во всім українським телеканалам!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС осудил решение запретить "Свидетелей Иеговы" в России
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