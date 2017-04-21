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 Политика Украины
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 Украина не денонсировала Харьковские соглашения, которые позволяют пребывание войск РФ на территории нашей страны, - Трепак

Высшее политическое руководство Украины должно объяснить народу целесообразность сохранения действия указанных сделок, которые во время российско-украинской войны позволяют пребывание войск государства-агрессора на территории нашей страны.

Об этом на своей странице в Facebook написал кандидат юридических наук, экс-первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак, передает Цензор.НЕТ.

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"Ровно семь лет назад - 21 апреля 2010 г. - Янукович от имени Украины подписал так называемые Харьковские соглашения, которыми Украина разрешила пребывание Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины еще на 25 лет. Несомненным является то, что эти соглашения были подписаны исключительно в интересах России, поскольку в 2010 г. в их подписании не было никакой юридической необходимости. Дело в том, что за предыдущими аналогичными соглашениями 1997 г. ЧФ РФ должен оставаться на территории Украины до 28 мая 2017 г., а действие Харьковских соглашений начинается лишь через месяц - с 28 мая 2017 г. Очевидным является и то, что указанные соглашения сыграли свою роль в аннексии Россией части украинской территории - Крыма. Надо понимать, что захват Крыма (в отличие от оккупированной российской армией части Донбасса) было для России стратегически важным, учитывая геополитическое расположение полуострова. И к этому Россия планомерно шла, а потому ей было принципиально необходимым сразу после прихода Януковича к власти закрепить на десятилетия вперед свое военное присутствие в Крыму", - отметил экс-первый заместитель председателя СБУ.

"27 апреля 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Закон "О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины". Таким образом сейчас в Украине действует закон Украины, который разрешает пребывание в Украине вооруженных сил России в настоящее время и еще в течение 25 лет. Вместе с тем Россия не только аннексировала Крым, но и с весны 2014 г. ведет войну против Украины. То, что Россия является государством-агрессором, политически и юридически признано высшими органами государственной власти, международными организациями, ведущими государствами мира", - напомнил Трепак.

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"Ситуация, при которой Украина юридически разрешает пребывание на своей территории войск государства-агрессора, представляется ненормальной. Как известно, Россия сразу после захвата Крыма (31 марта 2014 г.) в одностороннем порядке денонсировала все соглашения с Украиной о базировании ЧФ РФ на территории Украины. Логика России понятна - она считает Крым "своим", а потому не видит никакого смысла в этих соглашениях. А какая логика Украины относительно сохранения действия соглашений о пребывании российских войск на нашей территории до 2042 г.? Ведь наличие такого закона - это юридическая легитимизация со стороны Украины пребывание ЧФ РФ в украинском Крыму. Тогда почему Украина сохраняет статус-кво этих соглашений и что произойдет, если этот закон Украиной будет отменен, а указанные соглашения денонсированы? Или есть веские политические, юридические и другие аргументы для юридического (потому что фактически они не действуют) сохранение указанных сделок? Лично я (как и многие соотечественники) не имею однозначного ответа на эти вопросы. А потому считаю, что высшее политическое руководство Украины должно объяснить народу целесообразность сохранения действия указанных сделок, которые во время российско-украинской войны позволяют пребывание войск государства-агрессора на территории нашей страны. Ведь сохранение со стороны Украины этих соглашений может оказаться всего-навсего следствием политической игры и истинных (а не декларируемых "на люди") отношений, которые существуют между политическим руководством Украины и России, о которых мне неоднократно приходилось писать", - резюмировал Трепак.

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Напоминаем, что так называемое Харьковской соглашение между Украиной и Российской Федерацией было подписано 21 апреля 2010 в Харькове тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым. Согласно документу, срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен на 25 лет.
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А договор о дружбе с агрессором?... Как там?...
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Так ребятам не до того,им надо сперва корыто опустошить ....
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не удивлюсь даже, что на Донбассе российские войска вполне законно, не смотря на то что некоторые кричат об агрессии, имея хороший бизнес вместе с оккупантами.
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Навіть тут, на Цензорі, далекі від дриспроденції люди (в т.ч. я) ще у 2014 році не раз писали що маємо всі підстави денонсувати Харківські угоди. Тільки "юРРисти" жували шмарклі.
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Если расея деносировала все договра с Украиной, по поводу пребывания её войск на нашей территории, то они уже недействительны!
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http://www.aif.ru/dontknows/eternal/1134371
Какие соглашения с Украиной денонсировала* Россия?1. Соглашение между РФ и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота, подписанное в Киеве 28 мая 1997 года. Подробнее >>2. Соглашение между РФ и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, подписанное в Киеве 28 мая 1997 года. Подробнее >>3. Соглашение между правительством РФ и правительством Украины о взаиморасчётах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием ЧФ РФ на территории Украины, подписанное в Киеве 28 мая 1997 года. Подробнее >>4. Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, подписанное в Харькове 21 апреля 2010 года. Подробнее >>
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На территории РФ действуют одни Законы, на территории другие.
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Говорят товарооборот с агрессором успешно растет?... Брешут "шатуны" наверное...
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Да, теперь донбасский углишко успешно превращается в российский.
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А я ещё не денонсировал пользовательское соглашение с 3-й винды.
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А в дёсна целоваться с агрэссором ышо мона чи вже не...
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бгггг....и эти люди пытаются что-то доказывать в международных судах.....извините но - "Дебилы #ля!....
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Совет Безопасности ООН осудил резню в Сабре и Шатиле В резолюции Генеральной Ассамблее ООН резня в Сабре и Шатиле квалифицируется как акт геноцида./Дебилы израильского руководства считают себя выше ООН.
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А як нинішня зРада може за щось проголосувати,якщо немає коаліції,голоси додають ригоАнали
То ж за денонсацію Харківських угод голосів не буде
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Самопоміч, радикали і Батьківщина будуть проти денонсації Харківських угод?
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Украина с Россией играет в поддавки, чем раньше ляжет, тем больше бабла отвалит Ху-ло Свинюшенко.
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...нельзя...путин липецк якобы "не работающий" отберёт!
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Может это те люди которые пытаются доказывать что нужно доказывать. РФ сама денонсировала соглашение о пребывании ЧФ РФ. Странно думать что соглашение о продлении срока пребывания действует.
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А как кацапу захочется так он и скажет когда суд будет за их действия. И как на голубом глазу ответят, что по всем бумагам имели право находится на нашей территории. И как ты думаешь кому поверит европейский суд?
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Кацапы как денонсировали, так и взад примут обратно эти соглашения. Для упоротых кацапов никакие законы логики не действуют Им всё по-ую.
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Дык там не только политическое решение....там есть еще и финансовая выгода...россия башляет бабло.
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А Трепак в курсе, что Харьковские соглашения завязаны на газ и россия до сих пор судится с Украиной по этому поводу?
Апрель 2014 год.Министр юстиции Павел Петренко считает незаконной денонсацию Россией соглашения от 21 апреля 2010 года о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота в не признанной Украиной Республике Крым и предоставлении Украине скидки на газ (100 долларов/тыс. куб. м). Об этом он сказал на брифинге.
"Решение России касательно денонсации соглашений по базированию Черноморского флота России на территории Украины, в том числе и "Харьковских соглашений", оно является таким, которое фактически не соответствует международному законодательству", - заявил он.Петренко отметил, что, согласно Венской конвенции о международных соглашениях, односторонняя денонсация соглашений, в которых она не предусмотрена, является незаконной.
В этой связи Петренко отметил, что если Россия попытается отменить скидку на газ для Украины, предусмотренную "Харьковскими соглашениями", то Украина не будет обращать внимание на такие действия и будет рассчитываться по прежней схеме.
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Кому война , кому агрессор, а кому и скидка за газ. Торгаши, за такую скидку и Америку продадут, не то, что Украину.
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Сейчас мы не закупаем напрямую газ у кацапов.
Что даст Украине денонсация этого соглашения сегодня, тем более, что россия его уже сама денонсировала?
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А мы сколько там уже не бурем газ у рашки? Скоко там по счетчику? Или все таки берем?
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Не берем напрямую более 500 дней. А вы уверены, что при денонсации нами этого соглашения, кацапы не будут требовать через суды доплачивать по 100 долларов/тыс. куб. м. потребленного за все годы после заключения этого соглашения?
Если такого точно не может быть, то я однозначно ЗА денонсацию.
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18 марта 2014 года : " Фракция ВО «Свобода» в Верховной Раде Украины настаивает на вынесении в течение следующей пленарной недели на рассмотрение парламента вопроса об отмене так называемых Харьковских соглашений.Об этом 18 марта на Согласительном совете председателей парламентских фракции заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, сообщили в пресс-службе партии.«В условиях агрессии России и фактической оккупации Крыма крайне необходимо безотлагательно рассмотреть этот вопрос и расторгнуть соглашения, которые являются очевидно вредными для национальных интересов Украины, в частности, ее территориальной целостности», - отмечает глава ВО «Свобода».https://news.pn/ru/politics/99562
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хм. наскільки я пам'ятаю, після анексії Криму Харківські угоди денонсувала сама Росія. дивно, що кандидат юридичних наук цього не знає.....бо навіть вікіпедія знає https://uk.wikipedia.org/wiki/Харківські_угоди
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А чи треба виходити з домовленостей, якщо одна сторона їх вже покинула в односторонньому порядку?
Насправді не мала б, але чим дідько не шутить, треба було б скасувати на всякий випадок
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Треба, по невихід означає, що Україна вважає їх чинними.
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И не заменимый предатель ,герой Украины литвин.Который под прикрытием зонтов и охраны ,на трибуне рады принимал этот закон! Живет и радуется,богатеет и плюет нам всем в лицо. Размножаются его родственники в судебной системе ,а мы опять молчим и делаем вид ,что этих гадов не было. и что это не они привели к нам в дом кацапскую мразь!
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а нардепи спочивають до 16 травня .. то вони агенти кремля чи патріоти України .
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еще до президентских выборов,я тут писал,что,если выберем поросенко,то 2020 году Украины как государства не будет,единственный кто может гарантировать всей этой жидобольшевицкой своре безопасность и безбедное существование это-х.у."л.о. таврический,все будет делаться для того,что-бы начался бунт беспощадный,тогда будет повод ввести войска х.у."ла,в голубых касках в качестве "миротворцев".
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Похоже в этом заинтересованы наши правители. Захотелось большой крови, чтобы остаться наместникамиху-ла? А об АЭС подумали, когда Сирия на нашей территории начнётся? Или все войска сразу капитулируют перед кацапами? Подавиться можно.
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Василий, ты зря сбежал из диспансера, вот опять начал бредить...
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А что есть чему удивляться или кто то сомневается что барыга это ставленник хуйла.Или есть еще наивные украинцы кто не видит внутренней оккупации Украины пейсатой опг подконтрольной рашке.Или ктото не ощущает геноцид со стороны пейсатых убийц.По тому как ведет себя власть по отношению к стране и народу можно говорить с уверенностью что Украину захватил пейсатый фашизм.
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"Петр Порошенко - лучший шанс, который в настоящее время есть у Украины", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Франс 24", отвечая на вопрос, является ли украинский президент надежным партнером.
http://news.liga.net/news/politics/4437401-lavrov_poroshenko_luchshiy_shans_kotoryy_est_u_ukrainy.htm
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Да не харьковские соглашения она денонсировала, а соглашение о пребывании ЧФ РФ.
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Янукович сбежал и прячется от суда, а эта сволочь литвин с парочкой таких же братьев до сих пор жив и в Раде себя вольготно чувствует. Повыздыхали б те, кто за этих гнид галку в бюллетене ставил и те, кто "ничего не нашел" на эту сволочь!
Украина не денонсировала Харьковские соглашения, которые позволяют пребывание войск РФ на территории нашей страны, - Трепак - Цензор.НЕТ 5796
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а в суд оон рошен ишел, в обнимочку с насильником рашистом....
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Навіщо денонсувати НІКЧЕМНІ договори... Харківські угоди є нікчемники, так як і закони, що суперечать Конституції України. ст. 17 КУ ..."На території України не допускається розташування іноземних військових баз" На той час в перехідних положення було прописано перебування ЧФ роісії до 2017 року..(термін вийшов) Ніяке продовження на 25 років - це прямо суперечило Конституції (напевно судді КСУ отримали значні "подарунки" раз всі на мерсах катаються .) Після внесення змін Перехідні положення п. 14. "Використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України" Якось так...
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То, что Россия является государством-агрессором, политически и юридически признано высшими органами государственной власти, международными организациями, ведущими государствами мира",

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Где когда это признано? Что-то я не приоминаю чтобы наша ВР признала этот факт не бла-бла а нормально. Как раз это и создает нам проблемы. Россия сейчас считается миротворцев в гражданском конфликте на Украине а непризнание Украиной факта агрессии делает обращение ее в суди бессмысленным.
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Соглашение о пребывании предусматривает одностороннюю денонсацию. Значит харьковские не предусматривают. Короче скидка на газ должна действовать.
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Короче это спорный вопрос о скидке на газ если односторонняя денонсация харьковского соглашения не предусмотрена.
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Ну всё правильно. В 2017-м вывод ЧФ РФ из Крыма.
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. И как на голубом глазу ответят, что по всем бумагам имели право находится на нашей территории.

На территории арендованной базы имели право находиться, а не на территории.
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Ты точно знашь что написано в договоренностях, что так уверенно рассуждаешь?
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это про тот газ про который в стокгольмском арбитраже
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посмотри соглашение
Текст в открытом доступе.

Имели право конечно совершать всякие действия необходимые для обслуживания базы и с этой целью находиться и на другой территории , но по согласованию с Украиной.
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Когда наши политики начнут называть своими словами происходящее? Жонглируют определениями происходящего как фокусники, народ вообще запутался кто нами правит и куда мы ползём. Война или АТО, агрессор или торговый партнёр, мы торгуем или воюем, у нас агрессия россии или гражданский внутренний конфликт? Какие решения можно принимать военным, если такой бардак по определению ситуации? Какой у вас уровень интеллекта, господа политики? Когда же вы бл-ди наведёте порядок в своих мозгах?
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Колективний розум, колективна безвідповідальність, чи все-таки колективна зрада Порощенка-Гройсмана-Парубія?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не денонсировала Харьковские соглашения, которые позволяют пребывание войск РФ на территории нашей страны, - Трепак
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