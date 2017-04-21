 Украина не денонсировала Харьковские соглашения, которые позволяют пребывание войск РФ на территории нашей страны, - Трепак

Об этом на своей странице в Facebook написал кандидат юридических наук, экс-первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак, передает Цензор.НЕТ.
"Ровно семь лет назад - 21 апреля 2010 г. - Янукович от имени Украины подписал так называемые Харьковские соглашения, которыми Украина разрешила пребывание Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины еще на 25 лет. Несомненным является то, что эти соглашения были подписаны исключительно в интересах России, поскольку в 2010 г. в их подписании не было никакой юридической необходимости. Дело в том, что за предыдущими аналогичными соглашениями 1997 г. ЧФ РФ должен оставаться на территории Украины до 28 мая 2017 г., а действие Харьковских соглашений начинается лишь через месяц - с 28 мая 2017 г. Очевидным является и то, что указанные соглашения сыграли свою роль в аннексии Россией части украинской территории - Крыма. Надо понимать, что захват Крыма (в отличие от оккупированной российской армией части Донбасса) было для России стратегически важным, учитывая геополитическое расположение полуострова. И к этому Россия планомерно шла, а потому ей было принципиально необходимым сразу после прихода Януковича к власти закрепить на десятилетия вперед свое военное присутствие в Крыму", - отметил экс-первый заместитель председателя СБУ.
"27 апреля 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Закон "О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины". Таким образом сейчас в Украине действует закон Украины, который разрешает пребывание в Украине вооруженных сил России в настоящее время и еще в течение 25 лет. Вместе с тем Россия не только аннексировала Крым, но и с весны 2014 г. ведет войну против Украины. То, что Россия является государством-агрессором, политически и юридически признано высшими органами государственной власти, международными организациями, ведущими государствами мира", - напомнил Трепак.
"Ситуация, при которой Украина юридически разрешает пребывание на своей территории войск государства-агрессора, представляется ненормальной. Как известно, Россия сразу после захвата Крыма (31 марта 2014 г.) в одностороннем порядке денонсировала все соглашения с Украиной о базировании ЧФ РФ на территории Украины. Логика России понятна - она считает Крым "своим", а потому не видит никакого смысла в этих соглашениях. А какая логика Украины относительно сохранения действия соглашений о пребывании российских войск на нашей территории до 2042 г.? Ведь наличие такого закона - это юридическая легитимизация со стороны Украины пребывание ЧФ РФ в украинском Крыму. Тогда почему Украина сохраняет статус-кво этих соглашений и что произойдет, если этот закон Украиной будет отменен, а указанные соглашения денонсированы? Или есть веские политические, юридические и другие аргументы для юридического (потому что фактически они не действуют) сохранение указанных сделок? Лично я (как и многие соотечественники) не имею однозначного ответа на эти вопросы. А потому считаю, что высшее политическое руководство Украины должно объяснить народу целесообразность сохранения действия указанных сделок, которые во время российско-украинской войны позволяют пребывание войск государства-агрессора на территории нашей страны. Ведь сохранение со стороны Украины этих соглашений может оказаться всего-навсего следствием политической игры и истинных (а не декларируемых "на люди") отношений, которые существуют между политическим руководством Украины и России, о которых мне неоднократно приходилось писать", - резюмировал Трепак.
Напоминаем, что так называемое Харьковской соглашение между Украиной и Российской Федерацией было подписано 21 апреля 2010 в Харькове тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым. Согласно документу, срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен на 25 лет.
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Какие соглашения с Украиной денонсировала* Россия?1. Соглашение между РФ и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота, подписанное в Киеве 28 мая 1997 года. Подробнее >>2. Соглашение между РФ и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, подписанное в Киеве 28 мая 1997 года. Подробнее >>3. Соглашение между правительством РФ и правительством Украины о взаиморасчётах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием ЧФ РФ на территории Украины, подписанное в Киеве 28 мая 1997 года. Подробнее >>4. Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, подписанное в Харькове 21 апреля 2010 года. Подробнее >>
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То ж за денонсацію Харківських угод голосів не буде
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Апрель 2014 год.Министр юстиции Павел Петренко считает незаконной денонсацию Россией соглашения от 21 апреля 2010 года о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота в не признанной Украиной Республике Крым и предоставлении Украине скидки на газ (100 долларов/тыс. куб. м). Об этом он сказал на брифинге.
"Решение России касательно денонсации соглашений по базированию Черноморского флота России на территории Украины, в том числе и "Харьковских соглашений", оно является таким, которое фактически не соответствует международному законодательству", - заявил он.Петренко отметил, что, согласно Венской конвенции о международных соглашениях, односторонняя денонсация соглашений, в которых она не предусмотрена, является незаконной.
В этой связи Петренко отметил, что если Россия попытается отменить скидку на газ для Украины, предусмотренную "Харьковскими соглашениями", то Украина не будет обращать внимание на такие действия и будет рассчитываться по прежней схеме.
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Что даст Украине денонсация этого соглашения сегодня, тем более, что россия его уже сама денонсировала?
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Если такого точно не может быть, то я однозначно ЗА денонсацию.
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Насправді не мала б, але чим дідько не шутить, треба було б скасувати на всякий випадок
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http://news.liga.net/news/politics/4437401-lavrov_poroshenko_luchshiy_shans_kotoryy_est_u_ukrainy.htm
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Где когда это признано? Что-то я не приоминаю чтобы наша ВР признала этот факт не бла-бла а нормально. Как раз это и создает нам проблемы. Россия сейчас считается миротворцев в гражданском конфликте на Украине а непризнание Украиной факта агрессии делает обращение ее в суди бессмысленным.
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На территории арендованной базы имели право находиться, а не на территории.
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Текст в открытом доступе.
Имели право конечно совершать всякие действия необходимые для обслуживания базы и с этой целью находиться и на другой территории , но по согласованию с Украиной.
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