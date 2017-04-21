 "Китай готов принять меры для установления безвизового режима с Украиной", - посол в Украине Ду Вэй

Об этом сообщил посол КНР в Украине Ду Вэй, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сколько китайских туристов посетило Украину в прошлом году? По моим данным, 20 тыс., что составляет 1/10 всего потока китайских туристов в международном пространстве", - сказал дипломат в пятницу в Киеве на пресс-конференции по случаю установления 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем.
Посол также отметил, что правительства обеих стран могли бы прилагать больше усилий для увеличения этих показателей.
"Мы ожидаем, что со стороны украинских политиков будет больше льгот для увеличения количества туристов", - подытожил он.
"Китайское правительство непрерывно ведет работу, чтобы предоставлять комфортные условия для украинских гостей для путешествия в Китай. Я хочу четко выразить нашу позицию: китайская сторона готова в любое время по принципу равенства и взаимовыгоды принять новые меры для удобства обмена людьми между нашими странами, в том числе безвизовый режим", - цитируют посла Китая в Украине Ду Вэя Українські Новини.
Он также поздравил украинцев с грядущим получением безвизового режима со странами Европейского Союза.
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Євросоюзом,а вже за Китай взялися,китайці-мудрий народ,іх бариги соєві не проведуть
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http://delfinfatma1.blogspot.com/2017/04/blog-post_21.html
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но думаю понимаете, что проблема Украины не в том что иностранные
упырибизнесмены
выжимают соки, а в том что в Украине такое возможно, благодаря коррупции и ментальности чиновников - украинцев
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мир, дружба, май
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Нормальный ребетенок)
Скорее всего будет свободно владеть украинским...английским...китайским)
Это тебе не срусня))Родилось и живет в Украине...а челюсть руцка гААварящая)))
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а то на китайцев гонят что они ж вата типо и всё такое
националисты и прочие придурки, не понимают что не надо обзываться
другие народы. А это просто случай как показатель что нормальные украинцы не расисты и тд.
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только я не поняла причём удостоверенние
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знаете не исключено
что некоторые украинские слова
на китайском звучат тоже)
просто мы не знаем, да и китайцы наверное
нет кроме тех что тут живут конечно те вкурсе наверняка
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Невеликий ролик, який показує, наскільки складна китайська мова (одне слово, але має кілька значень, у залежності від інтонації і т.д.)
https://www.youtube.com/watch?v=i8Rxyy5DPe8
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там украино-китайская семья, во всех странах есть смешанные семьи
есть и межрасовые и это прекрасно что люди без всяких предрассудков есть
они встречаются влюбляются создаются семьи
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Китайці цим не страждають.
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Кто-то явно что-то напутал)) может 1\100? да и то маловато. Скорее 1\1000. В это поверю)
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10% - від усього населення Китаю виїхали туристами за межі держави у 2016 році.
122 мільйони!!!
(переклад статті з китайського сайту):
122 миллиона китайских туристов совершили выездные поездки в 2016 году, потратив 109,8 миллиарда долларов.
Sun Wenyu («Жэньминь жибао онлайн») 13:45, 26 января 2017 года
Согласно докладу, опубликованному совместно туристическим провайдером Ctrip и China Tourism Academy (CTA), число китайских туристов, выехавших за границу, достигло 122 миллионов в 2016 году. В докладе говорится, что китайские путешественники потратили 109,8 млрд. долларов США в 2016 году в зарубежных пунктах назначения.
Благодаря возросшей платежеспособности китайцев, модернизации туризма и благоприятной визовой политике в прошлом году из Китая было произведено 122 миллиона выездных поездок, увеличившись с 2015 года на 4,3 процента. Китай стал самым популярным местом для туристов из Таиланд, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Россия, Мальдивы и Великобритания. Однако выездные китайские туристы по-прежнему составляют менее 10 процентов от общего населения страны, что предполагает огромный потенциал для будущего.
Общий объем потребления китайскими путешественниками за границей в прошлом году составил 109,8 млрд. Долларов США, что составляет 16 процентов от общего туристического потребления страны. Статистика от Ctrip показывает, что Таиланд, Япония, Южная Корея, США, Мальдивы, Индонезия, Сингапур, Австралия, Италия и Малайзия были лучшими 10 местами, где китайские туристы потратили больше всего денег.
По сравнению с мужчинами женщины чаще выбирают зарубежные направления, причем последние составляют 56 процентов всех выезжающих из Китая туристов. Люди, родившиеся в 1970-х и 1980-х годах, составляли почти половину выезжающих туристов, но данные показывают, что все больше и больше молодых людей, а также пожилые люди проявляют интерес к зарубежным поездкам.
http://en.people.cn/n3/2017/0126/c90000-9172049.html
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только выходили из подъезда - начинали плевать и харкать на землю
и так до метро
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Приезджают то китайцы !
А РОЖДАЮТСЯ УКРАИНЦЫ !
ПОТОМ БУДЕТ "ПОЛТАВАНАША", "ДНЕПРНАША" и т.д.
Лучше организовать им экстрим-туры в ОРДЛО
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