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 Политика Украины
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Все про:Китай (965) посол (1118) безвизовый режим (1124)

 "Китай готов принять меры для установления безвизового режима с Украиной", - посол в Украине Ду Вэй

В 2016 году Украину посетили 20 тыс. китайских туристов.

Об этом сообщил посол КНР в Украине Ду Вэй, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сколько китайских туристов посетило Украину в прошлом году? По моим данным, 20 тыс., что составляет 1/10 всего потока китайских туристов в международном пространстве", - сказал дипломат в пятницу в Киеве на пресс-конференции по случаю установления 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем.

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Посол также отметил, что правительства обеих стран могли бы прилагать больше усилий для увеличения этих показателей.

"Мы ожидаем, что со стороны украинских политиков будет больше льгот для увеличения количества туристов", - подытожил он.

"Китайское правительство непрерывно ведет работу, чтобы предоставлять комфортные условия для украинских гостей для путешествия в Китай. Я хочу четко выразить нашу позицию: китайская сторона готова в любое время по принципу равенства и взаимовыгоды принять новые меры для удобства обмена людьми между нашими странами, в том числе безвизовый режим", - цитируют посла Китая в Украине Ду Вэя Українські Новини.

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Он также поздравил украинцев с грядущим получением безвизового режима со странами Европейского Союза.
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Ще не довели на путь безвіз з
Євросоюзом,а вже за Китай взялися,китайці-мудрий народ,іх бариги соєві не проведуть
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Ти читати вмієш? Це ж Китай запропонував безвіз, а не ми.
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Нам тут только миллиарда китайцев не хватало .....
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да ладно вам, кроме как завалить наш рынок ширпотребом, никто из китайцев в Украину не рвётся, они что дурные что ли, они так само рвутся в европы, США и тд. а остальные дома живут уже сколько тысячелетий, Китай не Украина они хоть и разъезжаются в разные стороны он был есть и будет. И с ними надо дружить, вообще лучше дружить со всеми, не то что дружить так уже прямо не разлей вода а иметь хорошие дружественные партнёрские отношения, с взаимоуважением
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Если без шуток - первые на разведку приедут бизнесмены разнюхать обстановку..Если понравится начнут заводить контакты с властью выкупать землю и недвижимость...
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думаю уже давно
но думаю понимаете, что проблема Украины не в том что иностранные упыри бизнесмены
выжимают соки, а в том что в Украине такое возможно, благодаря коррупции и ментальности чиновников - украинцев
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Миллиард китайцев умножаем, хотя бы, на 1000 долларов - это же сумасшедшие деньги получаются!
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Китайские туристы будут приезжать небольшими группами по 2-3 миллиона....
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Китай построил 11 городов-призраков на 1 миллион жителей каждый,.в которых не живёт ни одного человека...,с какой целью их соорудили известно только Маодзедунам...
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??? ну и шо?
Нормальный ребетенок)
Скорее всего будет свободно владеть украинским...английским...китайским)
Это тебе не срусня))Родилось и живет в Украине...а челюсть руцка гААварящая)))
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а кто говорит что не нормальный ребёнок, я наоборот
а то на китайцев гонят что они ж вата типо и всё такое
националисты и прочие придурки, не понимают что не надо обзываться
другие народы. А это просто случай как показатель что нормальные украинцы не расисты и тд.
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Ты не понял! Это фотка Елены примудрой с лопаты жрущей и ее семьи.
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ну так правильно,
только я не поняла причём удостоверенние
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))) прочитала, имя
знаете не исключено
что некоторые украинские слова
на китайском звучат тоже)
просто мы не знаем, да и китайцы наверное
нет кроме тех что тут живут конечно те вкурсе наверняка
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Що означає слово "хуй" китайською мовою.
Невеликий ролик, який показує, наскільки складна китайська мова (одне слово, але має кілька значень, у залежності від інтонації і т.д.)
https://www.youtube.com/watch?v=i8Rxyy5DPe8
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Милая! УКРАИНЦЫ со всеми дружат, только не таким образом как ты придумала в своем воспаленном мозгу. На раиси понятно, то чечены, то китайцы, то узбеки...... Местные мужики перепелись, вот и бегают бабы как ты елена, за черным чл;;ом, а потом рожаете настоящих рюських =)
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если вы про картинку то там не про дружбу
там украино-китайская семья, во всех странах есть смешанные семьи
есть и межрасовые и это прекрасно что люди без всяких предрассудков есть
они встречаются влюбляются создаются семьи
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Нафиг надо, арабов уже понаехало. Я не расистка, но...
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Китайцы не арабы, они баранов на лестницах резать не будут! Шведы, которые обоссали Крещатик во время Евро 2012 чем лучше?
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То в'єтнамці відзначаються пристрастю до смаження солоних оселедців.
Китайці цим не страждають.
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Шведы на пмж к нам не приедут. Это была разовая акция
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в 2030 году китайцев будет 2 миллиарда и им уже тесно,а рядом РАБссия необъятный СаРай. бери не хочу чиста па браццки..
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не понял, только 200тыщ китайцев ездят туристами заграницу???
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Китайці, заберіть наших прихильників рузького міра, можно на колбасу чи на фарш.
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Китайцев недолюбливаю и не доверяю им ни на иоту. Избавимся от барыг, тогда и посмотрим, кто нам друг. Пока что, любой друг барыги - наш враг.
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лет через 50 с нашей демографией у нас и так будет сплошной китай...а сейчас они хотят поближе познакомиться с новыми террториями.
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мне агенту Госдепа стало известно следующее : путлерские Крысы предлагали Кондитеру 80 миллиардов....
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"По моим данным, 20 тыс., что составляет 1/10 всего потока китайских туристов в международном пространстве

Кто-то явно что-то напутал)) может 1\100? да и то маловато. Скорее 1\1000. В это поверю)
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Наплутали, швидше за все, наші "журналізди".
10% - від усього населення Китаю виїхали туристами за межі держави у 2016 році.
122 мільйони!!!

(переклад статті з китайського сайту):

122 миллиона китайских туристов совершили выездные поездки в 2016 году, потратив 109,8 миллиарда долларов.
Sun Wenyu («Жэньминь жибао онлайн») 13:45, 26 января 2017 года
Согласно докладу, опубликованному совместно туристическим провайдером Ctrip и China Tourism Academy (CTA), число китайских туристов, выехавших за границу, достигло 122 миллионов в 2016 году. В докладе говорится, что китайские путешественники потратили 109,8 млрд. долларов США в 2016 году в зарубежных пунктах назначения.
Благодаря возросшей платежеспособности китайцев, модернизации туризма и благоприятной визовой политике в прошлом году из Китая было произведено 122 миллиона выездных поездок, увеличившись с 2015 года на 4,3 процента. Китай стал самым популярным местом для туристов из Таиланд, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Россия, Мальдивы и Великобритания. Однако выездные китайские туристы по-прежнему составляют менее 10 процентов от общего населения страны, что предполагает огромный потенциал для будущего.
Общий объем потребления китайскими путешественниками за границей в прошлом году составил 109,8 млрд. Долларов США, что составляет 16 процентов от общего туристического потребления страны. Статистика от Ctrip показывает, что Таиланд, Япония, Южная Корея, США, Мальдивы, Индонезия, Сингапур, Австралия, Италия и Малайзия были лучшими 10 местами, где китайские туристы потратили больше всего денег.
По сравнению с мужчинами женщины чаще выбирают зарубежные направления, причем последние составляют 56 процентов всех выезжающих из Китая туристов. Люди, родившиеся в 1970-х и 1980-х годах, составляли почти половину выезжающих туристов, но данные показывают, что все больше и больше молодых людей, а также пожилые люди проявляют интерес к зарубежным поездкам.

http://en.people.cn/n3/2017/0126/c90000-9172049.html
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в нашем доме снимали квартиру два студента-китайца
только выходили из подъезда - начинали плевать и харкать на землю
и так до метро
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ЭЙ ЧУВАКИ !!!!
Приезджают то китайцы !
А РОЖДАЮТСЯ УКРАИНЦЫ !
ПОТОМ БУДЕТ "ПОЛТАВАНАША", "ДНЕПРНАША" и т.д.

Лучше организовать им экстрим-туры в ОРДЛО
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Неплохая идея. Потому что 1300 гривен мне на визу было не жалко. Но вот три очереди по 4 часа каждая на морозе и в толпе, не знающей - зайдут-не зайдут - такой бардак был явным перебором!
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Это как в старом анекдоте:"поймал Украинец золотую рыбку,как обычно три желания. Просит он рыбку что бы монголо-татары на Украину напали,сделала рыбка,прогнали козаки орду,опять Украинец просит рыбку что бы орда напала,рыбка-пожалуйста готово.Прогнали Запорожцы опять орду,идет мужик к рыбке стретьим желанием и опять тоже самое просит..Рыбка спрашивает,а зачем тебе всё это,а он в ответ- та покы орда туди-сюди бигае то вона всых москалив вытопче."
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10-20 миллионов туристов из Китая (с оружием купленным в али экспресс) легко достигнут сакральной Сибири через западную границу рашкофедерашки)
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нам еще не хватало тут миллионы ускоглазых хуйвеев... потом хрен их выгонишь... пускай на Рашку едут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Китай готов принять меры для установления безвизового режима с Украиной", - посол в Украине Ду Вэй
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