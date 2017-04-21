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 Политика Украины
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 Австрийские праворадикалы своим визитом в оккупированный Крым, похоже, выполняют контракт, заключенный с путинской партией, - посол Украины

Посольство Украины в Австрии обратилось с официальной нотой к австрийскому МИДу в связи с визитом нескольких австрийских политиков в оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил посол Александр Щерба.

Ранее появились сообщения, что в оккупированный Россией Крым для участия в так называемом "Ялтинском международном экономическом форуме" приехали политики из ряда европейских государств. В посольстве известно, что было анонсировано участие пяти австрийских участников, подтвердил Щерба.

"Обращает на себя внимание, что все пятеро представляют праворадикальную Австрийскую партию свободы (АПС). Похоже, АПС, которая в январе заключила пятилетний контракт о сотрудничестве с путинской партией "Единая Россия", начинает реализовывать этот контракт", - подчеркнул посол.

По его словам, посольство заранее связалось с политиками, заявленными среди возможных участников события, и сообщило об ответственности за нарушение украинского законодательства.

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"Мы отслеживаем, кто на самом деле принял приглашение оккупантов. Все они ознакомлены с последствиями такого решения (кроме тех, кто уже бывал в оккупированном Крыму и кому нечего терять ни в плане репутации, ни в плане последствий с точки зрения украинского законодательства)", - заявил посол.

Щерба также добавил, что 14 апреля, "как только стал известен предварительный состав участников от Австрии", посольство обратилось по этому поводу с нотой в МИД Австрии.
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кто такие австрийские праворадикалы ?
Жертвы аншлюса.
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українським баригам можна, а австрійським - ніззя? дискримінація однако.
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Тото бЛяшко в Австрии с бойфрендом ошивался - радиКАЛ..💩💩💩💩💩

Фуууу....
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Австрия... Венгрия...Австро-венгрия...империя...совпадение?
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"Ялтинском международном экономическом форуме"... пятеро представляют праворадикальную Австрийскую партию

У кацапов традиционно на экономические форумы приглашаются нацисты, радикалы, клоуны всех мастей (лишь бы география была пообширнее), но не те, кто хоть что-то знает об экономике. Да и место само по себе уже говорит о "серьезности" мероприятия.
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Депардье наверно тоже там - швейцаром на дверях, расияньский паспорт не дает права ему быть среди "гостей".
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в Австрии родился большой трехкратный братан кремлеКрыс Адольфик,кумир Сралина
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАвстрийские праворадикалы своим визитом в оккупированный Крым, похоже, выполняют контракт, заключенный с путинской партией, - посол Украины
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