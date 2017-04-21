 Австрийские праворадикалы своим визитом в оккупированный Крым, похоже, выполняют контракт, заключенный с путинской партией, - посол Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил посол Александр Щерба.
Ранее появились сообщения, что в оккупированный Россией Крым для участия в так называемом "Ялтинском международном экономическом форуме" приехали политики из ряда европейских государств. В посольстве известно, что было анонсировано участие пяти австрийских участников, подтвердил Щерба.
"Обращает на себя внимание, что все пятеро представляют праворадикальную Австрийскую партию свободы (АПС). Похоже, АПС, которая в январе заключила пятилетний контракт о сотрудничестве с путинской партией "Единая Россия", начинает реализовывать этот контракт", - подчеркнул посол.
По его словам, посольство заранее связалось с политиками, заявленными среди возможных участников события, и сообщило об ответственности за нарушение украинского законодательства.
"Мы отслеживаем, кто на самом деле принял приглашение оккупантов. Все они ознакомлены с последствиями такого решения (кроме тех, кто уже бывал в оккупированном Крыму и кому нечего терять ни в плане репутации, ни в плане последствий с точки зрения украинского законодательства)", - заявил посол.
Щерба также добавил, что 14 апреля, "как только стал известен предварительный состав участников от Австрии", посольство обратилось по этому поводу с нотой в МИД Австрии.
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Фуууу....
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У кацапов традиционно на экономические форумы приглашаются нацисты, радикалы, клоуны всех мастей (лишь бы география была пообширнее), но не те, кто хоть что-то знает об экономике. Да и место само по себе уже говорит о "серьезности" мероприятия.
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