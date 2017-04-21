 Ограничение движения во время Евровидения - график

Так, в рамках проведения церемонии открытия песенного конкурса временно ограничат движение транспорта и пешеходов в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая:
- на ул. Институтской (от ул. Ольгинской до пер. Крепостного);
- на ул. Садовой (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского);
- на ул. Липской (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского);
- на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского).
Также будет временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая на ул. Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы).
7 мая с 13:00 до 24:00 для транспорта и пешеходов закроют следующие участки в обоих направлениях:
- Парковую дорогу (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного);
- Петропавловскую аллею (от Европейской площади до Парковой дороги).
Кроме того, будут внесены такие изменения в организацию дорожного движения:
С 24:00 25 апреля по 24:00 18 мая будет запрещено движение пешеходов на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной по нижней части тротуара на нечетной стороне ул. Крещатик).
С 24:00 25 апреля по 24:00 18 мая ограничат движение транспортных средств в обоих направлениях:
- на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Михайловской);
- на ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).
С 24:00 30 апреля до 23:00 14 мая ограничат движение транспортных средств и пешеходов на таких улицах:
- ул. Никольско-Слободской в обоих направлениях (от ул. Панельной до ул. Митрополита Андрея Шептицкого)
- ул. Митрополита Андрея Шептицкого (от ул. Никольско-Слободской до ул. Раисы Окипной).
Это временные неудобства.
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Австрийские и прочие праворадикалы на людей кидаются в Европе . Лучше пусть в загородке ходят.
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А к выставочному центру построить от туриста навесной или подземный переход впадло... или выставочный центр вааще работать не будет больш....
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