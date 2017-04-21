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 Политика Украины, Киевские новости
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 Ограничение движения во время Евровидения - график

В центре Киева ограничат движение в связи с подготовкой и проведением мероприятий к Евровидению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Так, в рамках проведения церемонии открытия песенного конкурса временно ограничат движение транспорта и пешеходов в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая:
  • на ул. Институтской (от ул. Ольгинской до пер. Крепостного);
  • на ул. Садовой (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского);
  • на ул. Липской (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского);
  • на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского).
7 мая с 13:00 до 24:00 движение транспорта в в обоих направлениях ограничат на ул. Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги).

Также будет временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая на ул. Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы).

7 мая с 13:00 до 24:00 для транспорта и пешеходов закроют следующие участки в обоих направлениях:
  • Парковую дорогу (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного);
  • Петропавловскую аллею (от Европейской площади до Парковой дороги).
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Кроме того, будут внесены такие изменения в организацию дорожного движения:

С 24:00 25 апреля по 24:00 18 мая будет запрещено движение пешеходов на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной по нижней части тротуара на нечетной стороне ул. Крещатик).

С 24:00 25 апреля по 24:00 18 мая ограничат движение транспортных средств в обоих направлениях:
  • на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Михайловской);
  • на ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).
На время проведения мероприятий на территории МВЦ (просп. Броварской, 15) внесут изменения в организацию дорожного движения, а именно:

С 24:00 30 апреля до 23:00 14 мая ограничат движение транспортных средств и пешеходов на таких улицах:
  • ул. Никольско-Слободской в ​​обоих направлениях (от ул. Панельной до ул. Митрополита Андрея Шептицкого)
  • ул. Митрополита Андрея Шептицкого (от ул. Никольско-Слободской до ул. Раисы Окипной).
В работу маршрутов наземного транспорта, которые пролегают мимо указанных улиц, будут внесены изменения.
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Пусть там и ходют где для них движение ограничили.
Это временные неудобства.
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Правильно сделали.
Австрийские и прочие праворадикалы на людей кидаются в Европе . Лучше пусть в загородке ходят.
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ул. Никольско-Слободской в ​​обоих направлениях (от ул. Панельной до ул. Митрополита Андрея Шептицкого)ул. Митрополита Андрея Шептицкого (от ул. Никольско-Слободской до ул. Раисы Окипной). :D

А к выставочному центру построить от туриста навесной или подземный переход впадло... или выставочный центр вааще работать не будет больш....
Ограничение движения во время Евровидения - график - Цензор.НЕТ 3952

Ограничение движения во время Евровидения - график - Цензор.НЕТ 7133
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А на Липках зачем ограничивать движение? Рядом Рада, отель Киев, где живут приезжие кнопкодавы!
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Как там двери на "Левобережной" - расширили?
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Жопа дюпутата не пройдёт... хотяяя оно ему на хер нуно...
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