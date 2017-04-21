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 Политика Украины
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 Амстердам получил апелляцию от музеев оккупированного Крыма на решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама получил апелляцию от представителей музеев в оккупированном Россией Крыму на решение по скифскому золоту.

Об этом сообщил официальный представитель инстанции Рон ван Леувен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Также читайте: Украина заплатит голландскому музею за хранение скифского золота после вступления в силу решения суда в нашу пользу, - Петренко

"Мы получили апелляцию 28 марта, - отметил он. - Но дата общественных слушаний по этому делу пока не назначена". По словам ван Леувена, информация о дате проведения заседания может стать известна через несколько месяцев.

Напомним, окружной суд Амстердама принял решение, согласно которому коллекцию золотых артефактов из Крыма, которые на момент оккупации полуострова Россией выставлялись в Нидерландах, нужно вернуть Украине, а не крымским музеям, в которых они изначально находились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окончательное решение суда в Нидерландах о возврате "скифского золота" Украине уйдет около года, - Джапарова

Крымские музеи должны обжаловать решение окружного суда Амстердама до 16 мая с.г., то есть представить документ с изложением аргументов относительно своего несогласия, после чего Украина будет иметь до 6 недель на подачу своей позиции.
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Золота им не давать. Один хрен в ломбард сдадут.
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...пусть на апелляцию, сделают себе эпиляцию!
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Лучше эпиляцию лазером, чтобы эти волосы удалить навсегда!
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Трепанацию в деревянной репе, где отсутствуют даже намёки на мозг, делать бесполезно!
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Для трепанации не нужен мозг, так для развития.
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Тут важен не мосх, а процесс - и слово классное.
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Чего там мелочиться, сразу пусть делают циркумцизию, а еще лучше -- орхиэктомию.
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Сонечко, правильно -депиляция, а так ,да , поддерживаю, дурную растительность надо удалять.
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Лиличка - депиляция и эпиляция это разные процессы удаления волос. Эпиляция подразумевает полное удаление волос, вместе с волосяными фолликулами, поэтому здесь работают лазером или электротоком. А депиляция - это метод механического удаления нежелательных волос, При этом используют воск, бритву, специальных кремов или эпилятора, при этом волосяные фолликулы сохраняются.
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Я проверила в вики , сонечко, процесс , увы известный, названия дела не меняют , неприятно.
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Точно ща наждачкой натирают... в бюджет Нидерландов... всё в дом, всё в семью... как у нас.
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про мову:
жівеш в Украіні? - вчі украіньску
жівеш в Америці? - вчі англійску
жівеш в Сомалі? - вчі ..... іхню мову
жівеш в кацапіі? - розумію, шо рве, але вчі язик.
-----------
по скрепнозадому - всі повинні лялякати на кацапській?...
бо ракети е. - не вийде.
порада - вчіть украінскьку, не завадить
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етих Нидерландов видно прет от перекуривания
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Агаааа.... Пабедителей не судют... Такая логика Гаагсцев и нюррбергцев... прахадили....
))))
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Деды нюррберцев вешали хфашистов, перевелись западные сцоколы.
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Таки каммунізм не осудили...а треба б було-відзеркалення нацизму...
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Собственник - государство или директор музея?
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Вот с этим, судя по всему, голландцы ещё не определились!
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Русский изык становится символом страны-фашиста, предателя, брехуна и подлеца, поэтому его нужно аккуратненько ограничивать и сделать всё, чтобы в будущем наши дети и внуки общались на украинском, и это - правильно .
А сам я - кацап(это чтоб свиньи не квакали).
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А шпийони мусять знати "языка", щоб допитати!!! Я знаю...))))
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Рано им Ван Гога вернули. Надо было симметричный счет выставить и махнуть на золото.
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Стэсняюсь спрррасить - кому "Вам""??)))

Шото прощелкал....
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В Украине нашли краденную картину Ван Гога и вернули в Нидерланды без лишних проволочек. Надо было только в обмен на золото, а то тянут кота за яйца

Я об этом
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... интересно, под какой юрисдикцией находятся музеи в оккупированном Крыму?
если под РФ, то официально иск выставила РФ...
если под Украиной, то министерство культуры Украины может хранить экспонаты где угодно, на подконтрольных территориях...
???
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Такие письма им хорошо в Спортлотто писать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАмстердам получил апелляцию от музеев оккупированного Крыма на решение по скифскому золоту
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