 Амстердам получил апелляцию от музеев оккупированного Крыма на решение по скифскому золоту

Об этом сообщил официальный представитель инстанции Рон ван Леувен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы получили апелляцию 28 марта, - отметил он. - Но дата общественных слушаний по этому делу пока не назначена". По словам ван Леувена, информация о дате проведения заседания может стать известна через несколько месяцев.
Напомним, окружной суд Амстердама принял решение, согласно которому коллекцию золотых артефактов из Крыма, которые на момент оккупации полуострова Россией выставлялись в Нидерландах, нужно вернуть Украине, а не крымским музеям, в которых они изначально находились.
Крымские музеи должны обжаловать решение окружного суда Амстердама до 16 мая с.г., то есть представить документ с изложением аргументов относительно своего несогласия, после чего Украина будет иметь до 6 недель на подачу своей позиции.
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жівеш в Украіні? - вчі украіньску
жівеш в Америці? - вчі англійску
жівеш в Сомалі? - вчі ..... іхню мову
жівеш в кацапіі? - розумію, шо рве, але вчі язик.
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по скрепнозадому - всі повинні лялякати на кацапській?...
бо ракети е. - не вийде.
порада - вчіть украінскьку, не завадить
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))))
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А сам я - кацап(это чтоб свиньи не квакали).
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Шото прощелкал....
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Я об этом
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если под РФ, то официально иск выставила РФ...
если под Украиной, то министерство культуры Украины может хранить экспонаты где угодно, на подконтрольных территориях...
???
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