 Посол Китая об инвестициях в Украину: "Прежде всего необходимо обеспечить безопасность: как получить после инвестирования прибыль"

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Для реализации инвестиций нужно решить ряд вопросов и проделать много работы. Прежде всего необходимо обеспечить безопасность инвестиций: как получить после инвестирования прибыль", - сказал Ду Вэй.
Основными направлениями, в которых заинтересованы китайские бизнесмены, по его словам, являются сельское хозяйство, транспорт, логистика и энергетика.
Он добавил, что Китаю интересен опыт Украины в научно-технической отрасли.
"В дальнейшем и Китай, и Украина должны идти по пути совместного научного исследования и освоения новых научно-технических продуктов и вместе осваивать международный рынок", - добавил посол.
На вопрос о перспективах создания зоны свободной торговли Украины и Китая Ду Вэй отметил, что этот вопрос обсуждался неофициально еще в 2015 году, и Китай готов выслушать предложения украинской стороны.
"В 2015 году состоялось заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, и наши руководители на рабочем уровне неофициально обсудили этот вопрос. Наши эксперты изучают и делают анализ и экспертизы насчет этого сотрудничества. Если у украинской стороны будет какое-то предложение, китайская сторона готова его послушать", - сказал он.
Ду Вэй также сообщил, что Китай занимает второе место по объему товарооборота в Украине.
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https://www.youtube.com/watch?v=sza3kRnLoG4
https://www.youtube.com/watch?v=oozqIvcCLxA, а там разберёмси...
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Народ достанет деньги из банок ...
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Всё правильно сказано!
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