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 Посол Китая об инвестициях в Украину: "Прежде всего необходимо обеспечить безопасность: как получить после инвестирования прибыль"

Посол Китая в Украине Ду Вэй заявляет, что китайские инвесторы заинтересованы в инвестировании в различные отрасли Украины, однако необходимо обеспечить безопасность их инвестиций.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Для реализации инвестиций нужно решить ряд вопросов и проделать много работы. Прежде всего необходимо обеспечить безопасность инвестиций: как получить после инвестирования прибыль", - сказал Ду Вэй.

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Основными направлениями, в которых заинтересованы китайские бизнесмены, по его словам, являются сельское хозяйство, транспорт, логистика и энергетика.

Он добавил, что Китаю интересен опыт Украины в научно-технической отрасли.

"В дальнейшем и Китай, и Украина должны идти по пути совместного научного исследования и освоения новых научно-технических продуктов и вместе осваивать международный рынок", - добавил посол.

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На вопрос о перспективах создания зоны свободной торговли Украины и Китая Ду Вэй отметил, что этот вопрос обсуждался неофициально еще в 2015 году, и Китай готов выслушать предложения украинской стороны.

"В 2015 году состоялось заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, и наши руководители на рабочем уровне неофициально обсудили этот вопрос. Наши эксперты изучают и делают анализ и экспертизы насчет этого сотрудничества. Если у украинской стороны будет какое-то предложение, китайская сторона готова его послушать", - сказал он.

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Ду Вэй также сообщил, что Китай занимает второе место по объему товарооборота в Украине.
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Пеця вам гарантирует,что если инвестиции пропустить через Панаму ,то прибіли будут процентов так 54%.......
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Нормальная власть обеспечила бы инвесторам законную прибыль и нормальную зарплату наемным рабочим обеспечила бы. А наша...тьфу!
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Інвестори вже зрозуміли, що злодіям на чолі з Порошенко грошей давати не можна.
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Посол Китая об инвестициях в Украину: "Прежде всего необходимо обеспечить безопасность: как получить после инвестирования прибыль"... хитренькие какие.....

https://www.youtube.com/watch?v=sza3kRnLoG4

https://www.youtube.com/watch?v=oozqIvcCLxA, а там разберёмси...
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Думаю надо отдать ОРДЛОвщину Китаю на 49 лет в оренду в обмен на строительство в остальной Украине сети автомоильных дорог общей протяженностью 200 тыс. км.
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от китайцев пользы как от козла молока - чего же вы на Крым и Донбасс закрываете глаза - и требуете возврата инвестиций.. кто первый вложит деньги в непростое время для Украины тому и прыбыль получать.
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Извиняюсь, забыл добавить "...отдать в орненду, накуй..."
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Посол Китаю вже натякає що він агент Кремля і зрадофіл.
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Если обеспечить безопасность инвестиций и получение после инвестирования прибыли, то инвестиции будут не нужны!
Народ достанет деньги из банок ...
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если свое население не верит..то как китайское то поверит?
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Почти прямым текстом - перестанете воровать тогда мы подумаем...
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Товарищи, запомните: китайцы ПДРСы. Их, если пускать, то только на полностью бесперспективный территории. Это в первую очередь ОРДЛО а также узкая полоса земли в украинско-российском приграничьи шириной в 10 км. Ну, чтоб касабы не могли х*евничать.
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Китайцы кидалы хитрые,моего друга кинули на 2,2 лимона в 1992 году. с ими надо все проверять 5 раз..,особенно договорные обязательства сторон
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если б разрешили мочить тех выродков, которые арендованные поля убивают химикатами - тогда да, можно считать инвестиции защищены, да
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В Португалии Китайские "инвестиции" вылазят боком. Например- открывает китаец магазин- 5 лет он не платит налоги/по межправительственным договорам/ потом через 5 лет переоформляет магазин на жену и опять налоги не платит,а там через 5 лет и сын уже подрос. Торгуют исключительно своим товаром. Местные закрывают свои магазины так как не могут конкурировать /налоги платить надо/,а китайцы открывают все новые уже гипермаркеты. Китайцы выкупили почти половину енергетической компании и цены на електроенергию постоянно растут.
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Вот с китайцами, как раз, надо быть поосторожнее.
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кононенко инвестиции отожмёт а прибыль с брехуном-офшором поделят! а на инвесторов матиоса и луцыка натравят!
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Не, все, что зашло в страну типа траншей МВФ или инвестиций, выходит из страны только через панамский офшор
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосол Китая об инвестициях в Украину: "Прежде всего необходимо обеспечить безопасность: как получить после инвестирования прибыль"
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