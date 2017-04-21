 Суд полтора года не выносит приговор бывшему прокурору Подольского района Киева Нечипоренко, обвиненному в вымогательстве, - Найем

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал народный депутат Мустафа Найем.
"До тех пор, пока не начнется настоящая война против искривленной реальности в судах, все успехи и достижения по борьбе с коррупцией будут ломаться о простое человеческое "Ну и что?". И если в делах против крупных чиновников можно рассчитывать на большой публичный резонанс, то в остальных случаях маразма становится не просто не меньше - он крепчает и крепчает", - написал он.
В качестве примера Найем привел суд над бывшим прокурором Подольского района Киева Сергеем Нечипоренко и его заместителем Алексеем Белым.
"Через неделю, 28 апреля должно состояться судебное заседание по делу о вымогательстве взятки бывшим прокурором Подольского района Киева Сергеем Нечипоренко и его заместителем Алексеем Белым, - уточнил он. - Оба прокурора были задержаны еще в ноябре 2015 года во время передачи взятки в размере 150 тысяч долларов за закрытие уголовного производства. По одной из версий, подозреваемый Сергей Нечипоренко - приходится близким родственником Сергея Кивалова. И то ли по этой причине, то ли звезды так сошлись, приговора по делу нет до сегодняшнего дня. Сразу после задержания оба прокурора внесли сумму залога - более шести миллионов гривен - и были отпущены на свободу.
Дело рассматривается судом Шевченковского района. По иронии судьбы, именно в этом районе до 2013 года господин Нечипоренко в течение 10 лет трудился прокурором. Обвинительный акт направлен в суд почти [два - ред.] года назад. За это время состоялось только…одно (!) подготовительное (!) заседание. В рамках судебного заседания не вызван и не допрошен ни один свидетель по делу. При этом большинство арестов, наложенных на имущество подозреваемых судьями уже сняты. Зачастую - даже без вызова прокурора на судебной заседание".
Найем предположил, что в случае дальнейшего затягивания и отсутствия мер против "идиотизма в судах" следует ожидать самосудов.
"Ждем чем закончится заседание 28 апреля. Боюсь, если войну против идиотизма в судах не начнут органы судебного самоуправления или правоохранительные органы, ее начнут делать сами люди", - написал он.
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Мустафа вообще с Украины?
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Если - нет, то, законодатель, просвети народ - какие законы нарушаются?
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Взять Цензор, сегодня администратору писала три раза , просила убрать ольгинского провокатора, который явно стараеться обидеть по больней, причем на украинском языке, чтобы выставить украинцев этакими человеконенавистниками и хамским быдломЁэто новая фишка у ольгинских.
Что вы думаете, все замечания до меня и после меня администратором рассмотрены, коммент где тролль оскорбляет меня демонстративно- висит , с одобрения администратора.
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1000 - 3000грн. - вот это злейшее зло!
Прям детский сад! Зло везде, а они 150000$! Смех да и только
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Этага посодють сразу!
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