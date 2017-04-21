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 Политика Украины
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 Экс-депутат Рады Мартыненко не намерен вносить залог 300 млн гривен в случае его установления, - адвокат

Адвокат бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко Игорь Черезов заявляет, что его клиент не намерен вносить залог в 300 млн гривен, если такая сумма буде определена судом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат сообщил Українським Новинам.

"Дело в том, что даже если бы у него были такие деньги, он их не собирался вносить", - сказал он.

По его словам, защита будет добиваться избрания меры пресечения Мартыненко в виде личного обязательства.

"Мы надеемся на то, что сегодня суд вынесет любое решение. В затягивание процесса никто играть не собирается, для того, чтобы как можно быстрее перейти к апелляционному суду, менее зависимому от правоохранительных органов", - отметил он.

Он добавил, что не питает надежд на то, что суд изберет Мартыненко нормальную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Также читайте: Депутаты и министры намерены взять Мартыненко на поруки. ФОТО

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении Мартыненко в растрате средств государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат (Желтые Воды, Днепропетровская область).
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Та усбагойся....
Депутаты и министры намерены взять Мартыненко на поруки. ФОТО
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гватемальці підказують, як з козлами мартиненками треба поступати:

Экс-депутат Рады Мартыненко не намерен вносить залог 300 млн гривен в случае его установления, - адвокат - Цензор.НЕТ 3981
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Ага... насралов тоже гАвАрил Шо не буИИтЬ внасить, Шо у ЕВо таких денЯХ нету...
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Насралов за день знайшов,може цей ще скоріше?Та ж не бідняки,а круті паци.
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Нищеброд!!! Я вот бы чек хоть на Offshore выписал...)))))))))))
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"Не намерен"- значит деньги есть, вон насиров визжал: "откуда у меня такие деньги, побойтесь бога", а его клава взяла и внесла и не последнии.
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а судья таки Бобровник..умные адвокаты у мартына...на пиво вчера спорили-мол,умный и беспристрастный комп почему то всегда выбирает судью-взяточника Бобровника...и теперь опять беспристрастно выберет Бобровника...и таки комп выбрал Бобровника!
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Правильно. На вихідних перетруть з суддею, він дозволить заставу в 5 млн. грн. і Мартиненко вже вдома. Буде як Насіров. Гуляти по ресторанам та насолоджуватись життям. А при першій змозі на свою віллу в Іспанію як раз поруч сз віллою шоколадного гаранта. Україна це Європа!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-депутат Рады Мартыненко не намерен вносить залог 300 млн гривен в случае его установления, - адвокат
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