 Экс-депутат Рады Мартыненко не намерен вносить залог 300 млн гривен в случае его установления, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат сообщил Українським Новинам.
"Дело в том, что даже если бы у него были такие деньги, он их не собирался вносить", - сказал он.
По его словам, защита будет добиваться избрания меры пресечения Мартыненко в виде личного обязательства.
"Мы надеемся на то, что сегодня суд вынесет любое решение. В затягивание процесса никто играть не собирается, для того, чтобы как можно быстрее перейти к апелляционному суду, менее зависимому от правоохранительных органов", - отметил он.
Он добавил, что не питает надежд на то, что суд изберет Мартыненко нормальную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении Мартыненко в растрате средств государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат (Желтые Воды, Днепропетровская область).
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