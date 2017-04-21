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 Политика Украины
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Все про:конкурс (674) увольнение (1398) Корчак (118) НАПК (409)

 Корчак не намерена претендовать на должность члена НАПК в случае объявления нового конкурса: "Надо считаться с реальностью"

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак не намерена претендовать на должность члена НАПК в случае, если будет объявлен новый конкурс.

Об этом она сообщила Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, мои амбиции не такие. Мы живем в нашем государстве, мы не в Европе. У меня, возможно, европейское мышление, но надо считаться с реальностью", - сказала она.

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При этом вопрос вызвал у Корчак улыбку.

"То, что из-за меня все это забурлило, немного приятно", - добавила она.

Корчак отметила, что одним из главных достижений НАПК является запуск системы электронного декларирования и то, что теперь каждый желающий может посмотреть декларации чиновников.

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Деньги в бюджет верни в виде зряплаты, бездельница барыжная!
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Корчак не намерена претендовать на должность члена НАПК в случае объявления нового конкурса: "Надо считаться с реальностью, только в президенты. На худой конец премьером."
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""Надо считаться с реальностью"...
Реальность в том, что Корчак:
а) полностью завалила работу и дискредитировала агенство
б) за время "керування" за счсет г-ва обеспечила себе безбедное существование на многие годы
в) попавшая "в обоцму", из нее обычно не выпадает, а отправляется на ие худшую должность, ибо - "своя"
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Мы живем в нашем государстве, мы не в Европе. У меня, возможно, европейское мышление, но надо считаться с реальностью"- РЕАЛЬНОСТЬ-нельзя иметь европейское мышление ,будучи на подтанцовке в украинских барыг и корупционеров...грабящих народ Украины
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Помните как Корчак корчилась чтобы задержать начало декларирования ?
Гнать крысу сраным веником.
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А_пашла_ннаккуй,пиддарsка!

Итак - "Девушка, уходящая вдаль" !
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"европейское мышление," - при нулевом результате выписывать премии больше 100 тыс при такой же зарплате???? Это в каких бы европах терпели такого работничка?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКорчак не намерена претендовать на должность члена НАПК в случае объявления нового конкурса: "Надо считаться с реальностью"
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