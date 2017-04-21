 Корчак не намерена претендовать на должность члена НАПК в случае объявления нового конкурса: "Надо считаться с реальностью"

Об этом она сообщила Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.
"Нет, мои амбиции не такие. Мы живем в нашем государстве, мы не в Европе. У меня, возможно, европейское мышление, но надо считаться с реальностью", - сказала она.
При этом вопрос вызвал у Корчак улыбку.
"То, что из-за меня все это забурлило, немного приятно", - добавила она.
Корчак отметила, что одним из главных достижений НАПК является запуск системы электронного декларирования и то, что теперь каждый желающий может посмотреть декларации чиновников.
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НАПК в нынешнем составе работать не будет. Я соглашаюсь с людьми, которые говорят, что надо увольнять, - Егор Соболев. ВИДЕО(40)
Корчак предлагает разграничить полномочия членов и главы агентства: "Смена названий не решает проблему". ВИДЕО(8)
"Я хоть сегодня готова уйти со своего поста", - Корчак(34)
"Премию снимите. Это профнепригодность", - Гройсман о руководителе НАПК Корчак(87)
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"Наталья Корчак фокусировалась только на тех заказах, которые ей давали в Администрации Президента", - Лещенко раскритиковал главу НАПК(66)
Корчак о премиях в 200 тысяч гривен: "Не разжигайте споры болезненным для общества вопросом зарплат"(85)
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Реальность в том, что Корчак:
а) полностью завалила работу и дискредитировала агенство
б) за время "керування" за счсет г-ва обеспечила себе безбедное существование на многие годы
в) попавшая "в обоцму", из нее обычно не выпадает, а отправляется на ие худшую должность, ибо - "своя"
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Гнать крысу сраным веником.
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Итак - "Девушка, уходящая вдаль" !
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