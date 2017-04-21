 Руководителем Приднепровской железной дороги могут назначить экс-помощника бывшего главы Минобороны Лебедева, - Espreso

Эспрессо получило список будущих руководителей, которых продвигает руководитель УЗ Войцех Балчун.
Так, руководителем стратегической прифронтовой железной дороги должен стать Николай Кужавский , который официально работал помощником народного депутата от Партии регионов, а затем министра обороны Павла Лебедева.
Напомним, что работа Лебедева привела к полной потере обороноспособности Украины в 2014 году. Сам Лебедев сбежал в Крым.
Одесскую железную дорогу должен возглавить Вячеслав Еремин. В открытых источниках есть информация о том, что его жена работает в компании "Вертикаль групп", которая непосредственно сотрудничает с Одесской железной дорогой.
Юго-западную железную дорогу должен возглавить человек близкий к Василию Хмельницкому - Григорий Бевз.
И, наконец, Донецкую железную дорогу должен возглавить Сергей Бугаев, которого, по данным источников лоббирует заместитель Войцех Балчуна Николай Немцов.
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панама - мама?
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