 Песков: "Никаких ограничений для функционирования организаций крымских татар нет. Есть экстремистские проявления"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в оккупированном Крыму якобы существуют экстремисты, с которыми нужно бороться.
"Фактически никаких ограничений для функционирования общественных организаций граждан России - крымских татар нет, существуют различные экстремистские проявления, экстремистские организации и как, собственно, как и везде в России, экстремистские проявления будут преследоваться по закону, а все, что не запрещено, оно разрешено - и общественная деятельность, и политическая, и иная - здесь никаких проблем нет", - заявил Песков.
На вопрос, будет ли Меджлис считаться экстремистской организацией, Песков ответил: "Я сказал, что мог сказать на эту тему".
Меджлис крымскотатарского народа был признан в России экстремистской организацией в 2016 году.
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