 Будапешт призывает не ограничивать права венгерского меньшинства в Украине в вопросах родного языка и двойного гражданства

Об этом заявил государственный секретарь Министерства человеческих ресурсов Венгрии Миклош Шолтес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Поскольку мы говорим о двух дружественных нациях и о нациях, которые чтят поддержку и развитие национальных меньшинств, а также поддержку и развитие прав национальных меньшинств, считаю абсолютно естественным то, что принятыми новыми законодательными актами Украина абсолютно не собирается каким-либо образом ограничивать права, которые были приобретены национальными меньшинствами", - сказал Шолтес на пресс-конференции в Киеве в пятницу.
Он уточнил, что имел в виду как вопросы образования на венгерском языке в Украине, его использования, так и вопрос двойного гражданства.
"В круге вопросов находится вопрос образования, вопрос использования родного языка и вопрос двойного гражданства и гражданства", - сказал госсекретарь.
Он выразил уверенность, что Украина не намерена ограничивать права венгерского национального меньшинства. "Мы абсолютно уверены в том, что будет принято такое решение, которое в дальнейшем будет углублять дружественные отношения наших двух народов", - сказал М.Шолтес.
В марте МИД выразил удивление призывом вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена о необходимости создания автономий венгерского меньшинства в соседних странах. Шемьен выразил мнение, что выживание венгерских общин, проживающих за границей, зависит от их способности достичь прогресса в деле получения автономии в составе страны, где они постоянно проживают. По его мнению, для защиты интересов венгерского населения венгерские партии должны иметь представительство не только на уровне местных органов власти, но и в парламентах этих стран.
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Прям бознегозонят получаесса...
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кто кого и в чем ограничивает?
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Усі громадяни України ПОВИННІ знати Українську мову, хто не знає - автоматично повинен лишитися громадянства!
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