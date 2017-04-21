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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (410) гражданство (547) Закарпатье (1370) национальность (69) национальная безопасность (26)

 Будапешт призывает не ограничивать права венгерского меньшинства в Украине в вопросах родного языка и двойного гражданства

Венгрия призывает не ограничивать права венгерского меньшинства в Украине, в том числе право двойного гражданства.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства человеческих ресурсов Венгрии Миклош Шолтес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Поскольку мы говорим о двух дружественных нациях и о нациях, которые чтят поддержку и развитие национальных меньшинств, а также поддержку и развитие прав национальных меньшинств, считаю абсолютно естественным то, что принятыми новыми законодательными актами Украина абсолютно не собирается каким-либо образом ограничивать права, которые были приобретены национальными меньшинствами", - сказал Шолтес на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Он уточнил, что имел в виду как вопросы образования на венгерском языке в Украине, его использования, так и вопрос двойного гражданства.

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"В круге вопросов находится вопрос образования, вопрос использования родного языка и вопрос двойного гражданства и гражданства", - сказал госсекретарь.

Он выразил уверенность, что Украина не намерена ограничивать права венгерского национального меньшинства. "Мы абсолютно уверены в том, что будет принято такое решение, которое в дальнейшем будет углублять дружественные отношения наших двух народов", - сказал М.Шолтес.

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Ранее СМИ сообщали, что на саммите Европейской народной партии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Украины Петру Порошенко заключить двустороннее соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров, проживающих в Украине.

 В марте МИД выразил удивление призывом вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена о необходимости создания автономий венгерского меньшинства в соседних странах. Шемьен выразил мнение, что выживание венгерских общин, проживающих за границей, зависит от их способности достичь прогресса в деле получения автономии в составе страны, где они постоянно проживают. По его мнению, для защиты интересов венгерского населения венгерские партии должны иметь представительство не только на уровне местных органов власти, но и в парламентах этих стран.
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еще одни спасители? только теперь венгерскоговорящих?
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Як і кацапи,мадяри теж хворі імперці.Відповідь має бути жорсткою.
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ну дык московия тоже к этому же призывает... - в Крыму так все и сделали... Никто ничего не ограничивал и у тысяч было двойное гражданство... И даже в Киеве министр обороны Лебедев был гражданином роисии... Вот поэтому и не скучно сейчас...
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интересно как Венгрия относится к участию ее двойных граждан в войне с касабами. и если позитивно - возможно стоит организовать нормальный альянс и военное сотрудничество с периодическим участием в боевых действиях?
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Розвивати його до тих пір, поки більшістю не стане. А потім усi візьмуть угорське громадянство.
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Венгрыыыы, а у вас двойное мона?... В Венгрии...
Прям бознегозонят получаесса...
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европейцам - европейский ответ: этот вопрос сейчас не на повестке дня, нужно достичь необходимого консенсуса и провести диалог в конце года. Говорить сейчас об "правах венгерского меньшинства в Украине, в вопросах родного языка и двойного гражданства" было бы слишком рано, возможно лет через 25-30 можно будет имплементиовать намерения и проводить консультации по данному "венгерскому кризису"
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Будут Австро-Венгерскую империю возрождать? Чемодан-вокзал-Будапешт!
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Призывальщиков в последнее время развелось как блох на бездомный собаке.
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... Украине своей беды мало и ети еще....
кто кого и в чем ограничивает?
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Все граждане Украины ОБЯЗАНЫ знать Украинский язык - кто не знает - автоматически должны лишаться гражданства.

Усі громадяни України ПОВИННІ знати Українську мову, хто не знає - автоматично повинен лишитися громадянства!
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Ві розуміють чого хочуть венгри та кацапи. Не розуміе тільки наша влада.
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У нас война, вот закончим войну - приходите, поговорим, а пока ПНХ.
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