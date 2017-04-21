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 Политика Украины
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Все про:доступ (42) прокурор (923) Матиос Анатолий (470) Корчак (118) электронное декларирование (525) НАПК (409)

 Публичный доступ к декларациям ряда прокуроров будет возобновлен по решению Матиоса, - Корчак

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключает, что публичный доступ к электронным декларациям ряда прокуроров будет открыт без соответствующего решения заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Об этом Українським Новинам сообщила председатель НАПК Наталья Корчак, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Публичный доступ к этим декларациям будет возобновлен тогда, когда будет постановление Анатолия Матиоса", - сказала она.

Председатель НАПК сообщила, что в постановлении нет четких сроков, на которые доступ к декларациям будет закрыт. По словам Корчак, НАПК не могло отказать Матиосу в просьбе закрыть публичный доступ к декларациям, и в случае отказа руководитель агентства нес бы персональную ответственность.

Она отметила, что Матиос - первый среди правоохранителей, кто обратился к агентству с подобным заявлением. При этом НАПК узнало у держателей других государственных реестров, что правоохранители обращаются к ним с подобными заявлениями, и информация о некоторых сотрудниках также является закрытой.

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Как сообщалось ранее, НАПК объясняет закрытие публичного доступа к электронным декларациям ряда прокуроров решением заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса обеспечить безопасность прокуроров.

Согласно закону "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов", по решению правоохранительных органов может быть введен временный или постоянный запрет на выдачу сведений о месте проживания или других данных об их сотрудников.
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Видели уже, знаем, там есть что скрывать от народа, особенно подарки.
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лучше сделать слежение онлайн трат бабла госслуащими и их родственниками)
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у корчак хрипы в голосе от глубокого заглатывания премиальных
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Этокакжеж... в святая святых личной жизни...
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ничего нового и необычного, барыги сливают барыг...
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Согласно закону "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов", по решению правоохранительных органов может быть введен временный или постоянный запрет на выдачу сведений о месте проживания или других данных об их сотрудников.

Хороший такой закон, надо его максимально расширить и углубить - чтобы каждый подаватель декларации сам решал, выкладывать ли ее в свободный доступ.
П.С. Сарказм, есличо...
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А кто такой Матиос, чтобы защищать безопасность коррумпированных прокуроров? Сомнительно что честные прокуроры кому-то интересны
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Чи може бути об'єктивним головний віськовий прокурор Матіос, який з 2011 по 2014 рік займав посаду заступника керівника Головного контрольного управління Адміністрації Президента Януковича?

Публичный доступ к декларациям ряда прокуроров будет возобновлен по решению Матиоса, - Корчак - Цензор.НЕТ 1900
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" публичный доступ" прямо какойто публичный дом , а не прокуратура.,
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То есть чиновник САМ решает показывать ему е-декларацию или нет??? Это что млять за х*** такая??? Нах тогда вообще эти декларации нужны?
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Вот это мы "здобулы" !!! Уже Матиос "е-декларациями" рулит ?
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Матиос решалово по доступу к телу декларантов...?- тогда нахрена попу наган.... и содержание за счет народного кармана НА,,,БУ Корчак...с ее штатом бездельников.???
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"по решению матиоса" _______вот вам и "верховенство права и законов"...перефразируя одного из французских императоров можно сказать "Закон это матиос"...
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доступ в публичный дом,ой извините,в плокулатулу,только по разрешению главной шлюшки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПубличный доступ к декларациям ряда прокуроров будет возобновлен по решению Матиоса, - Корчак
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