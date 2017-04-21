 Публичный доступ к декларациям ряда прокуроров будет возобновлен по решению Матиоса, - Корчак

Об этом Українським Новинам сообщила председатель НАПК Наталья Корчак, сообщает Цензор.НЕТ.
"Публичный доступ к этим декларациям будет возобновлен тогда, когда будет постановление Анатолия Матиоса", - сказала она.
Председатель НАПК сообщила, что в постановлении нет четких сроков, на которые доступ к декларациям будет закрыт. По словам Корчак, НАПК не могло отказать Матиосу в просьбе закрыть публичный доступ к декларациям, и в случае отказа руководитель агентства нес бы персональную ответственность.
Она отметила, что Матиос - первый среди правоохранителей, кто обратился к агентству с подобным заявлением. При этом НАПК узнало у держателей других государственных реестров, что правоохранители обращаются к ним с подобными заявлениями, и информация о некоторых сотрудниках также является закрытой.
Как сообщалось ранее, НАПК объясняет закрытие публичного доступа к электронным декларациям ряда прокуроров решением заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса обеспечить безопасность прокуроров.
Согласно закону "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов", по решению правоохранительных органов может быть введен временный или постоянный запрет на выдачу сведений о месте проживания или других данных об их сотрудников.
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Хороший такой закон, надо его максимально расширить и углубить - чтобы каждый подаватель декларации сам решал, выкладывать ли ее в свободный доступ.
П.С. Сарказм, есличо...
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